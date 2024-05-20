Giriş Tarihi: 20.05.2024 15:45
Güncelleme Tarihi: 20.05.2024
15:45
BAĞ-KUR 7200 PRİM GÜN SAYISI HABERLERİ: Esnafa erken emeklilik çıktı mı, prim sayısı 9000'den 7200'e düşürüldü mü?
BAĞ-KUR 7200 prim gün sayısı erken emeklilik fırsatı bekleyen esnaf tarafından araştırılıyor. Esnafa erken emeklilik müjdesine dair güncel açıklamalar takip ediliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından Bağ-Kurluların prim gün sayısının 900 binden 7200'e düşürülmesine dair açıklamalar ardı ardına geliyor. Işıkhan, "Bu konuda çalışmalarımız devam ediyor. Gün sayısının 9 bin günden 7 bin 200'e düşürülmesi konusu da seçim öncesinde verilen bir vaatti. Biz bunu da yerine getireceğiz." dedi. Peki, BAĞ-KUR prim gün sayısı 7200'e düştü mü, Esnafa erken emeklilik çıktı mı, prim sayısı 9000'den düştü mü, 7200 prim gün sayısı ne zaman çıkacak?