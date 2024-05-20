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Haberler Fotohaber BAĞ-KUR 7200 PRİM GÜN SAYISI HABERLERİ: Esnafa erken emeklilik çıktı mı, prim sayısı 9000'den 7200'e düşürüldü mü?
Giriş Tarihi: 20.05.2024 15:45 Güncelleme Tarihi: 20.05.2024 15:45

BAĞ-KUR 7200 PRİM GÜN SAYISI HABERLERİ: Esnafa erken emeklilik çıktı mı, prim sayısı 9000'den 7200'e düşürüldü mü?

BAĞ-KUR 7200 prim gün sayısı erken emeklilik fırsatı bekleyen esnaf tarafından araştırılıyor. Esnafa erken emeklilik müjdesine dair güncel açıklamalar takip ediliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından Bağ-Kurluların prim gün sayısının 900 binden 7200'e düşürülmesine dair açıklamalar ardı ardına geliyor. Işıkhan, "Bu konuda çalışmalarımız devam ediyor. Gün sayısının 9 bin günden 7 bin 200'e düşürülmesi konusu da seçim öncesinde verilen bir vaatti. Biz bunu da yerine getireceğiz." dedi. Peki, BAĞ-KUR prim gün sayısı 7200'e düştü mü, Esnafa erken emeklilik çıktı mı, prim sayısı 9000'den düştü mü, 7200 prim gün sayısı ne zaman çıkacak?

BAĞ-KUR 7200 PRİM GÜN SAYISI HABERLERİ: Esnafa erken emeklilik çıktı mı, prim sayısı 9000’den 7200’e düşürüldü mü?

BAĞ-KUR 7200 Torba Yasa maddeleriyle gündemdeki yerini aldı. Binlerce esnaf erken emeklilik fırsatından yararlanabilmek adına Bakan Işıkhan'dan gelecek açıklamalara yöneldi. Şu an 9000 gün olan BAĞ-KUR primi 7200'e düşürülecek mi? İşte detaylar

BAĞ-KUR 7200 PRİM GÜN SAYISI HABERLERİ: Esnafa erken emeklilik çıktı mı, prim sayısı 9000’den 7200’e düşürüldü mü?

BAĞKUR 7200 PRİM SON DURUM GELİŞMELERİ
TBMM Genel Kurulu'nda önceki gün bakanlığının bütçesi üzerinde milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Bakan Bolat, Bağkur prim eşitleme düzenlemesine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Küçük esnafı da desteklemeye devam ettiklerini vurgulayan Bolat, esnafın finansman desteğinin geri ödeme oranının ise yüzde 99'un üzerinde olduğunu kaydetti.

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BAĞ-KUR 7200 PRİM GÜN SAYISI HABERLERİ: Esnafa erken emeklilik çıktı mı, prim sayısı 9000’den 7200’e düşürüldü mü?

ESNAFA ERKEN EMEKLİLİK! BAĞKUR 7200 PRİM SAYISI DÜŞTÜ MÜ?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, geçtiğimiz aylarda Bağ-Kur prim gün sayısının düşürülmesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Işıkhan, "Sosyal güvenlik sistemimizin sürdürülebilirliğini sağlamak zorundayız. Bunu da prim gelirleriyle sağlıyoruz. Bu yüzden vatandaşlarımızı mümkün olduğu sürece istihdamda ve çalışma hayatında tutmaya gayret ediyoruz. Emeklilik aslında bir sonuçtur. Hepimiz çalışıyoruz, belli bir noktada hak ediyoruz. Burada tabii ki Bağ-Kur'luların beklentisini saygıyla karşılıyorum. Bu konuda çalışmalarımız devam ediyor. Gün sayısının 9 bin günden 7 bin 200'e düşürülmesi konusu da seçim öncesinde verilen bir vaatti. Biz bunu da yerine getireceğiz." ifadelerine yer verdi.

BAĞ-KUR 7200 PRİM GÜN SAYISI HABERLERİ: Esnafa erken emeklilik çıktı mı, prim sayısı 9000’den 7200’e düşürüldü mü?

BAĞKUR 7200 GÜN EMEKLİLİK ŞARTLARI NELER, KİMLERİ KAPSIYOR?
Projenin detayları netleşmemekle birlikte kapsam şöyle:
Düzenlemeden Esnaf ve Sanatkarlar Odalarına kayıtlı bakkal, kasap, kuaför, ayakkabıcı, berber, kıraathane sahipleri gibi küçük esnaf yararlanacak.
Şirket sahibi olan, bilanço esasına göre defter tutan büyük işletme sahipleri yasal düzenlemeden faydalanamayacak.

BAĞ-KUR 7200 PRİM GÜN SAYISI HABERLERİ: Esnafa erken emeklilik çıktı mı, prim sayısı 9000’den 7200’e düşürüldü mü?

BAĞKUR 7200 PRİM NE ZAMAN ÇIKACAK?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Bağ-Kur emeklilik düzenlemesi ve ev kadınlarına prim desteğine ilişkin açıklamalarda bulundu. Emekli prim gün sayısının 9 binden 7 bin 200'e düşürülmesine ilişkin konuşan Bakan Işıkhan, "Onu Orta Vadeli Plan'da hayata geçireceğiz. Onda sıkıntı yok. O söz mutlaka yerine gelecek ama bütçe disiplininden de çok uzaklaşmamamız gerekiyor. Kadınlara prim desteğini de gündemimize alacağız tabii ki." ifadelerini kullandı.
Ev hanımlarına emeklilik (prim desteği), kademeli emeklilik, 3600 ek gösterge, SSK-Bağkur prim eşitlemesi gibi birçok çalışmayı kapsayan yeni torba yasada Bağ-Kur 7200 prim günü ile emekliliğin de olması bekleniyor. Düzenlemenin Meclis'ten geçmesinin ardından Resmi Gazete'de yayımlanarak yasalaşması öngörülüyor.

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