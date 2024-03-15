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Haberler Fotohaber BAĞ-KUR 7200 PRİM GÜN SAYISI GÜNDEMDE || 2024 Bağkur emeklilik prim gün sayısı Torba Yasa'da var mı?
Giriş Tarihi: 15.03.2024 15:21 Güncelleme Tarihi: 15.03.2024 15:21

BAĞ-KUR 7200 PRİM GÜN SAYISI GÜNDEMDE || 2024 Bağkur emeklilik prim gün sayısı Torba Yasa'da var mı?

Bağkur 7200 prim gün sayısı hakkında gelişmeler yakından takip ediliyor! Erken emeklilik bekleyenlere fırsat kapısı olacak düzenleme özellikle esnafları yakından ilgilendiriyor. Bağ-Kur yoluyla emekli olmak isteyen kişiler, prim gün sayısı sebebiyle emeklilik hayalleri bir süreliğine rafa kalkmıştı. Peki, Bağkur 7200 prim gün sayısı ne zaman değişecek, düşecek mi? İşte, detaylar!

BAĞ-KUR 7200 PRİM GÜN SAYISI GÜNDEMDE || 2024 Bağkur emeklilik prim gün sayısı Torba Yasa’da var mı?

Erken emeklilik bekleyen kişilerce yakından takip edilen Bağkur 7200 prim gün sayısı hakkında, ne zaman yasalaşacak sorusu yanıt arıyor. Esnafa erken emeklilikte ilaç gibi gelecek olan gelişme ile 9 bin prim gün sayısının 7200 güne düşmesi bekleniyor. Konu hakkında çalışmaların devam ettiğini söyleyen Bakan Işıkhan, ev kadınlarına prim desteği hakkında da konuştu. Peki, Bağkur 7200 prim gün sayısı ne zaman değişecek, düşecek mi?

BAĞ-KUR 7200 PRİM GÜN SAYISI GÜNDEMDE || 2024 Bağkur emeklilik prim gün sayısı Torba Yasa’da var mı?

BAĞKUR 7200 PRİM SAYISI YASALAŞTI MI?

Işıkhan, Bağ-Kurluların prim gün sayısının 9 bin günden 7 bin 200 güne düşürülmesine ilişkin soruya, "Bu konuda çalışmalarımız devam ediyor. Gün sayısının 9 bin günden 7 bin 200'e düşürülmesi konusu da seçim öncesinde verilen bir vaatti. Biz bunu da yerine getireceğiz." dedi. İşte Bağkur 7200 prim son durum gelişmeleri!

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BAĞ-KUR 7200 PRİM GÜN SAYISI GÜNDEMDE || 2024 Bağkur emeklilik prim gün sayısı Torba Yasa’da var mı?

ESNAFA ERKEN EMEKLİLİK!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, geçtiğimiz aylarda Bağ-Kur prim gün sayısının düşürülmesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Işıkhan, "Sosyal güvenlik sistemimizin sürdürülebilirliğini sağlamak zorundayız. Bunu da prim gelirleriyle sağlıyoruz. Bu yüzden vatandaşlarımızı mümkün olduğu sürece istihdamda ve çalışma hayatında tutmaya gayret ediyoruz. Emeklilik aslında bir sonuçtur. Hepimiz çalışıyoruz, belli bir noktada hak ediyoruz. Burada tabii ki Bağ-Kur'luların beklentisini saygıyla karşılıyorum. Bu konuda çalışmalarımız devam ediyor. Gün sayısının 9 bin günden 7 bin 200'e düşürülmesi konusu da seçim öncesinde verilen bir vaatti. Biz bunu da yerine getireceğiz." ifadelerine yer verdi.

BAĞ-KUR 7200 PRİM GÜN SAYISI GÜNDEMDE || 2024 Bağkur emeklilik prim gün sayısı Torba Yasa’da var mı?

BAĞKUR 7200 PRİM NE ZAMAN ÇIKACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Bağ-Kur emeklilik düzenlemesi ve ev kadınlarına prim desteğine ilişkin açıklamalarda bulundu. Emekli prim gün sayısının 9 binden 7 bin 200'e düşürülmesine ilişkin konuşan Bakan Işıkhan, "Onu Orta Vadeli Plan'da hayata geçireceğiz. Onda sıkıntı yok. O söz mutlaka yerine gelecek ama bütçe disiplininden de çok uzaklaşmamamız gerekiyor. Kadınlara prim desteğini de gündemimize alacağız tabii ki." ifadelerini kullandı.

BAĞ-KUR 7200 PRİM GÜN SAYISI GÜNDEMDE || 2024 Bağkur emeklilik prim gün sayısı Torba Yasa’da var mı?
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