Giriş Tarihi: 15.03.2024 15:21
Güncelleme Tarihi: 15.03.2024
15:21
BAĞ-KUR 7200 PRİM GÜN SAYISI GÜNDEMDE || 2024 Bağkur emeklilik prim gün sayısı Torba Yasa'da var mı?
Bağkur 7200 prim gün sayısı hakkında gelişmeler yakından takip ediliyor! Erken emeklilik bekleyenlere fırsat kapısı olacak düzenleme özellikle esnafları yakından ilgilendiriyor. Bağ-Kur yoluyla emekli olmak isteyen kişiler, prim gün sayısı sebebiyle emeklilik hayalleri bir süreliğine rafa kalkmıştı. Peki, Bağkur 7200 prim gün sayısı ne zaman değişecek, düşecek mi? İşte, detaylar!