Giriş Tarihi: 15.05.2024 16:26
Güncelleme Tarihi: 15.05.2024
16:26
BAĞKUR 7200 PRİM GÜN SAYISI GELİŞMELERİ | Esnafa erken emeklilik! Bağ-kur prim gün sayısı düştü mü, ne zaman Meclis'te?
Bağ-Kur 7200 prim gün sayısı gündemde. Esnafa erken emeklilik müjdesine dair güncel açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından yapıldı. Işıkhan, Bağ-Kurluların prim gün sayısının 9 bin günden 7 bin 200 güne düşürülmesi konusuna değindi. Işıkhan, Bağ-Kurluların prim gün sayısının 9 bin günden 7 bin 200 güne düşürülmesine ilişkin soruya, "Bu konuda çalışmalarımız devam ediyor. Gün sayısının 9 bin günden 7 bin 200'e düşürülmesi konusu da seçim öncesinde verilen bir vaatti. Biz bunu da yerine getireceğiz." dedi. Gözler yeni gelecek açıklamalara çevrildi. Peki, Bağ-Kur prim gün sayısı 7200'e düştü mü, Esnafa erken emeklilik çıktı mı, prim sayısı 9000'den düştü mü, 7200 prim gün sayısı ne zaman çıkacak?