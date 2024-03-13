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Haberler Fotohaber BAĞKUR 7200 primde son gelişmeler || Bağ-kur prim gün sayısı 7200’e düştü mü, Torba Yasa’da var mı?
Giriş Tarihi: 13.03.2024 11:58 Güncelleme Tarihi: 13.03.2024 11:58

BAĞKUR 7200 primde son gelişmeler || Bağ-kur prim gün sayısı 7200’e düştü mü, Torba Yasa’da var mı?

Bağ-kur'da prim gün sayısı 7200'e düşürülmesini bekliyor. Esnafa erken emeklilik müjdesine dair güncel açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından yapıldı. Işıkhan, Bağ-Kurluların prim gün sayısının 9 bin günden 7 bin 200 güne düşürülmesi konusuna değindi. Işıkhan, Bağ-Kurluların prim gün sayısının 9 bin günden 7 bin 200 güne düşürülmesine ilişkin soruya, "Bu konuda çalışmalarımız devam ediyor. Gün sayısının 9 bin günden 7 bin 200'e düşürülmesi konusu da seçim öncesinde verilen bir vaatti. Biz bunu da yerine getireceğiz." dedi. Peki, Bağ-kur prim gün sayısı 7200'e düştü mü, Torba Yasa'da var mı?

BAĞKUR 7200 primde son gelişmeler || Bağ-kur prim gün sayısı 7200’e düştü mü, Torba Yasa’da var mı?

Bağ-kur'lular prim gün sayısının düşmesini beklerken açıklamalar gelmeye devam ediyor. Şuan 9000 olan bağkur prim gün sayısının 7200'e düşürüleceği ve böylece emekliliğin 5 yıl erkene çekileceği ifade ediliyor. Çalışma ve Güvenlik Bakanı Işıkhan açıklamalarda bulundu. Peki, Bağkur 7200 güne düştü mü?

BAĞKUR 7200 primde son gelişmeler || Bağ-kur prim gün sayısı 7200’e düştü mü, Torba Yasa’da var mı?

ESNAFA ERKEN EMEKLİLİK! BAĞKUR 7200 PRİM SAYISI YASALAŞTI MI?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, geçtiğimiz aylarda Bağ-Kur prim gün sayısının düşürülmesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Işıkhan, "Sosyal güvenlik sistemimizin sürdürülebilirliğini sağlamak zorundayız. Bunu da prim gelirleriyle sağlıyoruz. Bu yüzden vatandaşlarımızı mümkün olduğu sürece istihdamda ve çalışma hayatında tutmaya gayret ediyoruz. Emeklilik aslında bir sonuçtur. Hepimiz çalışıyoruz, belli bir noktada hak ediyoruz. Burada tabii ki Bağ-Kur'luların beklentisini saygıyla karşılıyorum. Bu konuda çalışmalarımız devam ediyor. Gün sayısının 9 bin günden 7 bin 200'e düşürülmesi konusu da seçim öncesinde verilen bir vaatti. Biz bunu da yerine getireceğiz." ifadelerine yer verdi.

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BAĞKUR 7200 primde son gelişmeler || Bağ-kur prim gün sayısı 7200’e düştü mü, Torba Yasa’da var mı?

BAĞKUR 7200 GÜN EMEKLİLİK ŞARTLARI NELER, KİMLERİ KAPSIYOR?

Projenin detayları netleşmemekle birlikte kapsam şöyle:

Düzenlemeden Esnaf ve Sanatkarlar Odalarına kayıtlı bakkal, kasap, kuaför, ayakkabıcı, berber, kıraathane sahipleri gibi küçük esnaf yararlanacak.

Şirket sahibi olan, bilanço esasına göre defter tutan büyük işletme sahipleri yasal düzenlemeden faydalanamayacak.

BAĞKUR 7200 primde son gelişmeler || Bağ-kur prim gün sayısı 7200’e düştü mü, Torba Yasa’da var mı?

BAĞKUR 7200 PRİM NE ZAMAN ÇIKACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Bağ-Kur emeklilik düzenlemesi ve ev kadınlarına prim desteğine ilişkin açıklamalarda bulundu. Emekli prim gün sayısının 9 binden 7 bin 200'e düşürülmesine ilişkin konuşan Bakan Işıkhan, "Onu Orta Vadeli Plan'da hayata geçireceğiz. Onda sıkıntı yok. O söz mutlaka yerine gelecek ama bütçe disiplininden de çok uzaklaşmamamız gerekiyor. Kadınlara prim desteğini de gündemimize alacağız tabii ki." ifadelerini kullandı.

BAĞKUR 7200 primde son gelişmeler || Bağ-kur prim gün sayısı 7200’e düştü mü, Torba Yasa’da var mı?

Ev hanımlarına emeklilik (prim desteği), kademeli emeklilik, 3600 ek gösterge, SSK-Bağkur prim eşitlemesi gibi birçok çalışmayı kapsayan yeni torba yasada Bağ-Kur 7200 prim günü ile emekliliğin de olması bekleniyor. Düzenlemenin Meclis'ten geçmesinin ardından Resmi Gazete'de yayımlanarak yasalaşması öngörülüyor.

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