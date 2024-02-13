Giriş Tarihi: 13.02.2024 22:13
Güncelleme Tarihi: 13.02.2024
22:13
BAHAR 1. BÖLÜM İZLE || Show TV dizi izle ekranı ile Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın? yeni bölüm tek parça, kesintisiz izle!
Show TV yeni dizisi Bahar ilk bölümü ile 13 Şubat Salı bu akşam ekranlara geliyor. Başrollerinde dikkat çeken isimlerin yer aldığı dizide, Demet Evgar "Bahar" rolüyle seyirci karşısına çıkarken, Mehmet Yılmaz Ak'ta Bahar'ın eşi Timur'a hayat verecek. Bahar'ın hikayesine odaklanan dizide, doktorluk mesleğini bırakarak kendini eşine, çocuklarına ve evine adamış bir kadın anlatılıyor. İzlemek isteyenler için ilk bölüm yayında! İşte, Show TV Bahar 1. Bölüm izle!