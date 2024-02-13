BAHAR 1. BÖLÜM İZLE || Show TV dizi izle ekranı ile Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın? yeni bölüm tek parça, kesintisiz izle!

BAHAR: UYANMAYA HAZIR MISIN? KONUSU

Bahar'ın 1. Bölümünde; Bahar (Demet Evgar), başarılı cerrah Timur Yavuzoğlu (Mehmet Yılmaz Ak)'yla evlidir, hayatını eşine ve çocuklarına adamıştır. Dışarıdan çok mutlu gözüken Yavuzoğlu Ailesi, Bahar'ın hastalığıyla sarsılır. Bahar'ın doktoru Evren (Buğra Gülsoy), onu kurtarmaya kararlıdır.