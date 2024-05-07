Giriş Tarihi: 07.05.2024 18:32
Güncelleme Tarihi: 07.05.2024
18:45
Bahar 12. bölüm 1. fragmanı yayınlandı: Dikkatlerden kaçan o detay! Meğer Bahar'la Evren...
Salı akşamlarının büyük beğeniyle izlenen dizisi Bahar, izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Başrollerini Demet Evgar, Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz Ak'ın paylaştığı Bahar 12. bölüm 1. fragmanı ile adeta nefesleri kesti. Fragmanda Rengin'in Bahar'a ne zaman boşanacaksın diye sorması dikkat çekerken teknede Evren'i başka bir kadınla gören Bahar'ın kıskançlığı ise şok etkisi yarattı. İşte Bahar 12. bölüm fragmanı ile yeni bölümden dikkat çeken detaylar.