Bahar 12. bölüm 1. fragmanı yayınlandı: Dikkatlerden kaçan o detay! Meğer Bahar’la Evren...

BAHAR 12. BÖLÜM 1. FRAGMANI YAYINLANDI!

Show TV'nin sevilen dizisi Bahar'ın 12. bölüm fragmanı yayınlandı. Başrollerini Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak'ın paylaştığı Bahar'ın yeni tanıtımında Rengin'in Bahar'a ne zaman boşanacaksın diye sorması dikkat çekerken diğer yanda ise Timur'a eğer bu sözü tutmayacaksan bunun bedelini sadece ben ödemeyeceğim demesi dikkat çekti.