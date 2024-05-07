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Haberler Fotohaber Bahar 12. bölüm 1. fragmanı yayınlandı: Dikkatlerden kaçan o detay! Meğer Bahar'la Evren...
Giriş Tarihi: 07.05.2024 18:32 Güncelleme Tarihi: 07.05.2024 18:45

Bahar 12. bölüm 1. fragmanı yayınlandı: Dikkatlerden kaçan o detay! Meğer Bahar'la Evren...

Salı akşamlarının büyük beğeniyle izlenen dizisi Bahar, izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Başrollerini Demet Evgar, Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz Ak'ın paylaştığı Bahar 12. bölüm 1. fragmanı ile adeta nefesleri kesti. Fragmanda Rengin'in Bahar'a ne zaman boşanacaksın diye sorması dikkat çekerken teknede Evren'i başka bir kadınla gören Bahar'ın kıskançlığı ise şok etkisi yarattı. İşte Bahar 12. bölüm fragmanı ile yeni bölümden dikkat çeken detaylar.

Bahar 12. bölüm 1. fragmanı yayınlandı: Dikkatlerden kaçan o detay! Meğer Bahar’la Evren...

Merakla beklenen Bahar 12. bölüm fragmanı nihayet yayınlandı. Başrollerini Demet Evgar, Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz Ak'ın paylaştığı Bahar dizisi yeni bölümleri ile her hafta salı seyircisiyle buluşuyor. Dizide ölümle karşı karşıya geldiğinde dışarıdan kusursuz görünen ailesinin özellikle de eşinin başka bir yüzüyle karşılayan Bahar'ın hikayesinin anlatıldığı yapımın yeni bölüm tanıtımında Evren'i teknede sarışın güzel bir kadınla yakalayan Bahar'ın hali yeni bölüme damga vurur. İşte Bahar 12. Bölüm 1. Fragmanı izle ekranı ve yeni bölüm dair tüm merak edilenler.

Bahar 12. bölüm 1. fragmanı yayınlandı: Dikkatlerden kaçan o detay! Meğer Bahar’la Evren...

Her Salı akşamı Show TV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Bahar dizisi yeni bölümleriyle ekran yolculuğuna devam ediyor.

Dizinin kadrosunda Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Hatice Aslan ve Ecem Özkaya gibi oyuncular yer alıyor.

MF Yapım imzalı dizinin yapımcılığını Asena Bülbüloğlu, yönetmenliğini Neslihan Yeşilyurt, senaryosunu ise Ayça Üzüm'ün kaleme alıyor.

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Bahar 12. bölüm 1. fragmanı yayınlandı: Dikkatlerden kaçan o detay! Meğer Bahar’la Evren...

BAHAR 12. BÖLÜM 1. FRAGMANI YAYINLANDI!

Show TV'nin sevilen dizisi Bahar'ın 12. bölüm fragmanı yayınlandı. Başrollerini Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak'ın paylaştığı Bahar'ın yeni tanıtımında Rengin'in Bahar'a ne zaman boşanacaksın diye sorması dikkat çekerken diğer yanda ise Timur'a eğer bu sözü tutmayacaksan bunun bedelini sadece ben ödemeyeceğim demesi dikkat çekti.

Bahar 12. bölüm 1. fragmanı yayınlandı: Dikkatlerden kaçan o detay! Meğer Bahar’la Evren...

BAHAR 12. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

Her hafta Salı günleri ekranlara gelen yapımda fragman sorgulanmaya başladı. Bahar yeni bölüm fragmanı yayınlandı.

Bahar dizisi fragmanı aşağıdaki bağlantı üzerinden izleyebilirsiniz.

https://www.showtv.com.tr/dizi/fragman/bahar

Bahar 12. bölüm 1. fragmanı yayınlandı: Dikkatlerden kaçan o detay! Meğer Bahar’la Evren...

BAHAR SON BÖLÜMDE NE OLMUŞTU?

Bahar, Timur ve Rengin'le yüzleşir. Bu büyük yüzleşmeden sonra yeni hayatı için atacağı adımları planlarken hastanenin gönüllü çalışmasına dahil olur. Bahar, Timur ve Rengin'le yüzleşir.

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