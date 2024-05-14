BAHAR 12. BÖLÜM CANLI İZLE! Show TV dizi ekranı ile Bahar son bölüm izle full HD

BAHAR SON BÖLÜM ÖZETİ

Bahar'ın 12. Bölümünde; Bahar, Timur'la yolunu ayırmaya kararlıdır ama bu düşündüğü kadar kolay olmayacaktır!

Nevra'nın başına gelen bir olay Timur ve Bahar'ı yan yana gelmeye mecbur bırakır. Diğer yandan Umay ve Aziz Uras düzenlerinin dağılmasıyla başa çıkmaya çalışır.