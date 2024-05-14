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Haberler Fotohaber BAHAR 12. BÖLÜM CANLI İZLE! Show TV dizi ekranı ile Bahar son bölüm izle full HD
Giriş Tarihi: 14.05.2024 20:08 Güncelleme Tarihi: 14.05.2024 20:08

BAHAR 12. BÖLÜM CANLI İZLE! Show TV dizi ekranı ile Bahar son bölüm izle full HD

Bahar 12. bölüm izle ekranı başında yerler alındı. Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak gibi isimlerin yer aldığı Bahar dizisi her hafta Salı günü Show TV ekranlarında yayımlanıyor. Dizinin takipçileri yeni bölüme odaklandı. Aldatıldığını öğrenen Bahar'ın yeni hayatı başladı. İşte, 14 Mayıs tarihli Bahar 12. son bölüm izle full HD, tek parça, kesintisiz...

BAHAR 12. BÖLÜM CANLI İZLE! Show TV dizi ekranı ile Bahar son bölüm izle full HD

Bahar son bölüm izle ekranı başında yerler alındı. Demet Evgar'ın başrolünde olduğu dizi Kore yapımından uyarlanıyor. Her Salı takip edilen yeni bölüm geçen hafta ekranlara gelmemişti. 12. bölüm bu hafta ekranda. İşte, Show TV Bahar 14. bölüm izle full, tek parça, tamamı...

BAHAR 12. BÖLÜM CANLI İZLE! Show TV dizi ekranı ile Bahar son bölüm izle full HD

BAHAR 12. BÖLÜM İZLE

Show TV ekranlarında yayımlanan yeni bölüm için aşağıdaki linki takip edebilirsiniz:

https://www.showtv.com.tr/dizi/tanitim/bahar/2941

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BAHAR 12. BÖLÜM CANLI İZLE! Show TV dizi ekranı ile Bahar son bölüm izle full HD

BAHAR SON BÖLÜM ÖZETİ

Bahar'ın 12. Bölümünde; Bahar, Timur'la yolunu ayırmaya kararlıdır ama bu düşündüğü kadar kolay olmayacaktır!

Nevra'nın başına gelen bir olay Timur ve Bahar'ı yan yana gelmeye mecbur bırakır. Diğer yandan Umay ve Aziz Uras düzenlerinin dağılmasıyla başa çıkmaya çalışır.

BAHAR 12. BÖLÜM CANLI İZLE! Show TV dizi ekranı ile Bahar son bölüm izle full HD

Aziz Uras, Zeynep'le ilgili yanlış bir karar verir. Bu karar Yavuzoğlu Ailesi'ni bir arada tutar.

BAHAR 12. BÖLÜM CANLI İZLE! Show TV dizi ekranı ile Bahar son bölüm izle full HD

Timur bir yandan Selim'le uğraşırken bir yandan Aziz Uras'ı korumak zorundadır. Bahar ise önemli bir kararın eşiğindedir...

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