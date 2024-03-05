Giriş Tarihi: 05.03.2024 19:56
Güncelleme Tarihi: 05.03.2024
19:56
BAHAR 4. BÖLÜM CANLI İZLE | Show TV dizi ekranı ile Bahar son bölüm izle full HD, tek parça
Bahar 4. bölüm izle gündemdeki yerini aldı. Show TV'nin başrollerini Demet Evgar, Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz Ak'ın paylaştığı yeni dizisi Bahar yeni bölümleri ile her hafta salı seyircisiyle buluşuyor. Dizide ölümle karşı karşıya geldiğinde dışarıdan kusursuz görünen ailesinin özellikle de eşinin başka bir yüzüyle karşılayan Bahar'ın hikayesi anlatılıyor. Medikal, komedi ve dram türündeki televizyon dizisi izleyicilerden tam not almayı başardı. İşte, Show TV dizi ekranı ile Bahar 4. bölüm izle tek parça, kesintisiz, full HD seçenekleri.