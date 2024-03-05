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Giriş Tarihi: 05.03.2024 19:56 Güncelleme Tarihi: 05.03.2024 19:56

BAHAR 4. BÖLÜM CANLI İZLE | Show TV dizi ekranı ile Bahar son bölüm izle full HD, tek parça

Bahar 4. bölüm izle gündemdeki yerini aldı. Show TV'nin başrollerini Demet Evgar, Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz Ak'ın paylaştığı yeni dizisi Bahar yeni bölümleri ile her hafta salı seyircisiyle buluşuyor. Dizide ölümle karşı karşıya geldiğinde dışarıdan kusursuz görünen ailesinin özellikle de eşinin başka bir yüzüyle karşılayan Bahar'ın hikayesi anlatılıyor. Medikal, komedi ve dram türündeki televizyon dizisi izleyicilerden tam not almayı başardı. İşte, Show TV dizi ekranı ile Bahar 4. bölüm izle tek parça, kesintisiz, full HD seçenekleri.

BAHAR 4. BÖLÜM CANLI İZLE | Show TV dizi ekranı ile Bahar son bölüm izle full HD, tek parça

Bahar yeni bölüm izle Show TV ekranlarında yerini aldı. Başrollerini Demet Evgar, Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz Ak'ın paylaştığı Bahar bu hafta 4. bölümü ile ekrana geliyor. Dizide yirmi yıl önce tıp fakültesinden mezun olmasına rağmen doktorluk görevini yapmayıp kendini eşi ve eşinin ailesine adayan Bahar'ın yeniden diriliş hikayesi anlatılıyor. İşte, Bahar 4. bölüm izle tek parça, kesintisiz, full HD seçenekleri ile burada.

BAHAR 4. BÖLÜM CANLI İZLE | Show TV dizi ekranı ile Bahar son bölüm izle full HD, tek parça

BAHAR 4. BÖLÜM İZLE

Başrollerini Demet Evgar, Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz Ak'ın paylaştığı Bahar bu hafta 4. bölümü ile ekrana geliyor.

4 Mart 2024 tarihli yeni bölümü izlemek için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

https://www.showtv.com.tr/canli-yayin

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BAHAR 4. BÖLÜM CANLI İZLE | Show TV dizi ekranı ile Bahar son bölüm izle full HD, tek parça

BAHAR 4. BÖLÜM KONUSU

Bahar yeni bir başlangıca adıma atmışken bütün aile Umay'ın hastaneye kaldırılma haberiyle sarsılır. Yavuzoğlu ailesi içinde hesaplaşma yaşanırken hastaneye gelen Cihan Taşkeski, Evren ve Timur'u karşı karşıya getirir. Cihan'ın gelişi Bahar için de yeni bir sınav olur.

BAHAR 4. BÖLÜM CANLI İZLE | Show TV dizi ekranı ile Bahar son bölüm izle full HD, tek parça

Bahar, Umay'la arasındaki sorunları düzeltmeye çalışırken Timur'u evde büyük bir sürpriz beklemektedir: Parla! Timur'un açığını yakalayan Bahar, bir yandan şüphesiyle sınanırken, diğer yandan yeni başladığı hastane macerasında mücadele etmeye devam edecektir.

BAHAR 4. BÖLÜM CANLI İZLE | Show TV dizi ekranı ile Bahar son bölüm izle full HD, tek parça

Timur'un Bahar'ı hastaneden gönderme planları tüm hızıyla sürerken, tedavisi gizlilikle yürütülen Cihan Taşkeski'in durumunun ortaya çıkması Bahar'a zor anlar yaşatır.

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