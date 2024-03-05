BAHAR 4. BÖLÜM CANLI İZLE | Show TV dizi ekranı ile Bahar son bölüm izle full HD, tek parça

Bahar yeni bölüm izle Show TV ekranlarında yerini aldı. Başrollerini Demet Evgar, Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz Ak'ın paylaştığı Bahar bu hafta 4. bölümü ile ekrana geliyor. Dizide yirmi yıl önce tıp fakültesinden mezun olmasına rağmen doktorluk görevini yapmayıp kendini eşi ve eşinin ailesine adayan Bahar'ın yeniden diriliş hikayesi anlatılıyor. İşte, Bahar 4. bölüm izle tek parça, kesintisiz, full HD seçenekleri ile burada.