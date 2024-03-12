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Haberler Fotohaber Bahar 5. Bölüm izle ekranı! Show TV Bahar son bölüm full izle
Giriş Tarihi: 12.03.2024 18:52 Güncelleme Tarihi: 12.03.2024 18:52

Bahar 5. Bölüm izle ekranı! Show TV Bahar son bölüm full izle

Show TV ekranlarında yayınlanan Bahar yeni bölüm ile 12 Mart 2024 Salı akşamı izleyici karşısına çıkıyor. Başrollerinde Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz ve Ecem Özkaya'nın yer aldığı yapımda bu hafta, Bahar'ın Cihan Bey'e müdahale ederken yaşadığı talihsizlik Timur'u endişelendirir. Bu nedenle bileklik meselesiyle aralarındaki ipler iyice gerilen Timur ve Rengin, yeni bir sınav verecektir. İzleyiciler yeni bölüm için ekran başına geçti. İşte, 12 Mart 2024 Show TV ile Bahar 5. son bölüm izle full HD, tek parça, kesintisiz seçenekleri…

Bahar 5. Bölüm izle ekranı! Show TV Bahar son bölüm full izle

Show TV'nin medikal, komedi ve dram türündeki dizisi Bahar 5. bölüm izle ekranı araştırılmaya başladı. Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya, Hatice Aslan gibi isimleri buluşturan yapım, bu hafta yeni bölümüyle ekranlara geliyor. 5. Bölümde Aziz Uras herkesi şaşırtan bir hamle yapar. Bu hamle sonrası Bahar çok zor bir kararın eşiğine gelir. Yeni bölümü saat 20.00'yi gösterdiğinde Show TV ekranı üzerinden canlı olarak takip edebilirsiniz. İşte, Show TV ile Bahar son bölüm izle ekranı full HD, tek parça, kesintisiz seçenekleri ve tüm detaylar.

Bahar 5. Bölüm izle ekranı! Show TV Bahar son bölüm full izle

BAHAR SON BÖLÜM İZLE!

Yönetmenliğini Neslihan Yeşilyurt'un üstlendiği, senaryosunu Ayça Üzüm'ün kaleme aldığı MF Yapım imzalı Show TV dizisi Bahar, 5. bölümüyle saat 20.00'de izleyiciyle buluşacak.

12 Mart 2024 Salı akşamı ekranlara gelen son bölümü aşağıdaki link aracılığıyla izleyebilirsiniz.

Bahar 5. Bölüm izlemek için tıklayınız:

https://www.showtv.com.tr/canli-yayin

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Bahar 5. Bölüm izle ekranı! Show TV Bahar son bölüm full izle

BAHAR 5. BÖLÜM ÖZETİ

Bahar'ın Cihan Bey'e müdahale ederken yaşadığı talihsizlik Timur'u endişelendirir. Bu nedenle, bileklik meselesiyle aralarındaki ipler iyice gerilen Timur ve Rengin, yeni bir sınav verecektir.

Bahar 5. Bölüm izle ekranı! Show TV Bahar son bölüm full izle

Diğer yandan Cihan Bey'in görüntülerinin basına sızmasından Bahar'ı sorumlu tutan Reha, ona son bir şans verir.

Bahar 5. Bölüm izle ekranı! Show TV Bahar son bölüm full izle

Timur ve Evren Cihan'ın ameliyatı için beraber çalışmak zorunda kalırlar.

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