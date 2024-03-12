Bahar 5. Bölüm izle ekranı! Show TV Bahar son bölüm full izle

Show TV'nin medikal, komedi ve dram türündeki dizisi Bahar 5. bölüm izle ekranı araştırılmaya başladı. Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya, Hatice Aslan gibi isimleri buluşturan yapım, bu hafta yeni bölümüyle ekranlara geliyor. 5. Bölümde Aziz Uras herkesi şaşırtan bir hamle yapar. Bu hamle sonrası Bahar çok zor bir kararın eşiğine gelir. Yeni bölümü saat 20.00'yi gösterdiğinde Show TV ekranı üzerinden canlı olarak takip edebilirsiniz. İşte, Show TV ile Bahar son bölüm izle ekranı full HD, tek parça, kesintisiz seçenekleri ve tüm detaylar.