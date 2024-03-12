Giriş Tarihi: 12.03.2024 18:52
Güncelleme Tarihi: 12.03.2024
18:52
Bahar 5. Bölüm izle ekranı! Show TV Bahar son bölüm full izle
Show TV ekranlarında yayınlanan Bahar yeni bölüm ile 12 Mart 2024 Salı akşamı izleyici karşısına çıkıyor. Başrollerinde Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz ve Ecem Özkaya'nın yer aldığı yapımda bu hafta, Bahar'ın Cihan Bey'e müdahale ederken yaşadığı talihsizlik Timur'u endişelendirir. Bu nedenle bileklik meselesiyle aralarındaki ipler iyice gerilen Timur ve Rengin, yeni bir sınav verecektir. İzleyiciler yeni bölüm için ekran başına geçti. İşte, 12 Mart 2024 Show TV ile Bahar 5. son bölüm izle full HD, tek parça, kesintisiz seçenekleri…