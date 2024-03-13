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Giriş Tarihi: 13.03.2024 00:01 Güncelleme Tarihi: 13.03.2024 00:01

Bahar 6. yeni bölüm fragmanı gündemde! Show TV Bahar fragmanı yayınlandı mı?

Bahar 6. yeni bölüm fragmanı izle ekranı araştırmaları başladı. Show TV ekranlarının yeni dizisi, son olarak 5. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Başrollerinde Demet Evgar, Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz Ak'ın yer aldığı yapımın son bölümünde Timur ve Evren Cihan'ın ameliyatı için beraber çalışmak zorunda kalırken hastaneye gelen diğer bir vaka Zarife, Bahar'ı içinden çıkılmaz bir duruma sürükler. Gelecek bölümde yaşanacakları merak eden seyirciler arama motorlarına yöneldi. Peki; Show TV ile Bahar fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak? İşte, detaylar...

Bahar 6. yeni bölüm fragmanı gündemde! Show TV Bahar fragmanı yayınlandı mı?

Bahar yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak sorularının yanıtı için arama motorları çalıştırılmaya başlandı. Show TV'nin medikal, komedi ve dram türündeki dizisi son bölümüyle izleyicileri merakta bıraktı. Aziz Uras herkesi şaşırtan bir hamle yapar. Bu hamle sonrası Bahar çok zor bir kararın eşiğine gelir. Yeni bölümde olacakları görmek isteyenler yapımın yeni sahneleri için bekleyişe geçti. İşte, Show TV ile Bahar 6. Bölüm fragmanı izle ekranı!

Bahar 6. yeni bölüm fragmanı gündemde! Show TV Bahar fragmanı yayınlandı mı?

BAHAR SON BÖLÜM İZLE!

Yönetmenliğini Neslihan Yeşilyurt'un üstlendiği, senaryosunu Ayça Üzüm'ün kaleme aldığı MF Yapım imzalı Show TV dizisi Bahar, 5. bölümüyle saat 20.00'de izleyiciyle buluşacak.

12 Mart 2024 Salı akşamı ekranlara gelen son bölümü aşağıdaki link aracılığıyla izleyebilirsiniz.

Bahar 5. Bölüm izlemek için tıklayınız:

https://www.showtv.com.tr/dizi/tanitim/bahar/2941

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Bahar 6. yeni bölüm fragmanı gündemde! Show TV Bahar fragmanı yayınlandı mı?

BAHAR 6. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

Her hafta Salı günleri ekranlara gelen yapımın yeni bölüm fragmanı sorgulanmaya başladı.

Bahar 6. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman geldiğinde aşağıdaki linkler aracılığıyla izleyebilirsiniz.

Bahar 6. bölüm fragmanı izlemek için tıklayınız:

https://www.showtv.com.tr/dizi/tanitim/bahar/2941

Bahar 6. yeni bölüm fragmanı gündemde! Show TV Bahar fragmanı yayınlandı mı?

BAHAR 5. BÖLÜM ÖZETİ

Bahar'ın Cihan Bey'e müdahale ederken yaşadığı talihsizlik Timur'u endişelendirir. Bu nedenle, bileklik meselesiyle aralarındaki ipler iyice gerilen Timur ve Rengin, yeni bir sınav verecektir.

Bahar 6. yeni bölüm fragmanı gündemde! Show TV Bahar fragmanı yayınlandı mı?

Diğer yandan Cihan Bey'in görüntülerinin basına sızmasından Bahar'ı sorumlu tutan Reha, ona son bir şans verir.

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