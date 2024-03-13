Bahar 6. yeni bölüm fragmanı gündemde! Show TV Bahar fragmanı yayınlandı mı?

Giriş Tarihi: 13.03.2024 00:01
Güncelleme Tarihi: 13.03.2024
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Bahar 6. yeni bölüm fragmanı izle ekranı araştırmaları başladı. Show TV ekranlarının yeni dizisi, son olarak 5. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Başrollerinde Demet Evgar, Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz Ak'ın yer aldığı yapımın son bölümünde Timur ve Evren Cihan'ın ameliyatı için beraber çalışmak zorunda kalırken hastaneye gelen diğer bir vaka Zarife, Bahar'ı içinden çıkılmaz bir duruma sürükler. Gelecek bölümde yaşanacakları merak eden seyirciler arama motorlarına yöneldi. Peki; Show TV ile Bahar fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak? İşte, detaylar...