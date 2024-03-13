Bahar 6. yeni bölüm fragmanı gündemde! Show TV Bahar fragmanı yayınlandı mı?

Bahar yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak sorularının yanıtı için arama motorları çalıştırılmaya başlandı. Show TV'nin medikal, komedi ve dram türündeki dizisi son bölümüyle izleyicileri merakta bıraktı. Aziz Uras herkesi şaşırtan bir hamle yapar. Bu hamle sonrası Bahar çok zor bir kararın eşiğine gelir. Yeni bölümde olacakları görmek isteyenler yapımın yeni sahneleri için bekleyişe geçti. İşte, Show TV ile Bahar 6. Bölüm fragmanı izle ekranı!