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Haberler Fotohaber BAHAR 7. BÖLÜM İZLE | Show TV dizi izle ekranı ile Bahar yeni bölüm izle
Giriş Tarihi: 26.03.2024 20:10 Güncelleme Tarihi: 26.03.2024 20:10

BAHAR 7. BÖLÜM İZLE | Show TV dizi izle ekranı ile Bahar yeni bölüm izle

Bahar her hafta Salı günü Show TV ekranlarında yayınlanıyor. Saevilen dizinin başrollerinde Demet Evgar "Bahar" rolüyle seyirci karşısına çıkarken, Mehmet Yılmaz Ak'ta Bahar'ın eşi Timur karakteriyle izleyenlerle buluşuyor. Bahar'ın hikayesine odaklanan dizide, doktorluk mesleğini bırakarak kendini eşine, çocuklarına ve evine adamış bir kadın anlatılıyor. İşte, izlemek isteyenler veya yeni bölümü kaçıranlar için Bahar 7. bölüm izle erkanı!

BAHAR 7. BÖLÜM İZLE | Show TV dizi izle ekranı ile Bahar yeni bölüm izle

Show TV'nin yeni izi kategorileri arasında yer alan Bahar, başarılı oyuncu kadrosu ve ilgi çekici konusuyla izleyenlere seyir zevki yaşatıyor. Sevilen dizinin bu haftaki bölümünde "Rengin, babasının kaybıyla yıkılır. Timur'un ona sarıldığını gören Evren, ikisinin ilişkisinden şüphelenmeye başlıyor." Peki, Bahar yeni bölümde neler olacak? İşte, bahar 7. bölüm izle, full, HD seçenekleri ile...

BAHAR 7. BÖLÜM İZLE | Show TV dizi izle ekranı ile Bahar yeni bölüm izle

BAHAR 7. BÖLÜM İZLE

26 Mart 2024 Salı akşamı ekranlara gelen Bahar dizisinin yeni bölümünü aşağıda yer alan linkler aracılığıyla izleyebilirsiniz.

https://www.showtv.com.tr/

https://www.youtube.com/@Bahardizisi

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BAHAR 7. BÖLÜM İZLE | Show TV dizi izle ekranı ile Bahar yeni bölüm izle

BAHAR 7. BÖLÜM ÖZETİ

Rengin, babasının kaybıyla yıkılır. Timur'un ona sarıldığını gören Evren, ikisinin ilişkisinden şüphelenmeye başlar.

BAHAR 7. BÖLÜM İZLE | Show TV dizi izle ekranı ile Bahar yeni bölüm izle

Rengin kendini toparlamaya çalışırken, hastasında çok önemli bir detayı gözden kaçırır, Bahar onu korumak için kendini feda eder.

BAHAR 7. BÖLÜM İZLE | Show TV dizi izle ekranı ile Bahar yeni bölüm izle

Umay ve Parla, Rüzgar'la tanışır, ikisi içinde yeni bir macera başlayacaktır.

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