BAHAR 7. BÖLÜM İZLE | Show TV dizi izle ekranı ile Bahar yeni bölüm izle

Giriş Tarihi: 26.03.2024 20:10
Güncelleme Tarihi: 26.03.2024
20:10
Bahar her hafta Salı günü Show TV ekranlarında yayınlanıyor. Saevilen dizinin başrollerinde Demet Evgar "Bahar" rolüyle seyirci karşısına çıkarken, Mehmet Yılmaz Ak'ta Bahar'ın eşi Timur karakteriyle izleyenlerle buluşuyor. Bahar'ın hikayesine odaklanan dizide, doktorluk mesleğini bırakarak kendini eşine, çocuklarına ve evine adamış bir kadın anlatılıyor. İşte, izlemek isteyenler veya yeni bölümü kaçıranlar için Bahar 7. bölüm izle erkanı!