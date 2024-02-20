BAHAR dizi 2. bölüm canlı izle ekranı: Show TV ile Bahar dizisi canlı izle ekranı

Giriş Tarihi: 20.02.2024 19:38
Güncelleme Tarihi: 20.02.2024
19:38
Show Tv'de geçen hafta ilk bölümüyle yayımlanan Bahar dizisi bu hafta 2. bölümüyle ekranlarda olacak. Başrollerinde Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak ve Hatice Aslan'ın yer aldığı dizide bir kadının kendini yeniden gerçekleştirme hikâyesini izleyiciye sunuyor. İlk bölümde olduğu karaciğer nakliyle birlikte yeniden hayata tutunan Bahar hayallerine yeniden ulaşmak için mücadele edecek. Peki, Bahar'ın bu değişimi nasıl olacak, nasıl karşılanacak? İşte Bahar 2. bölüm Show Tv ile canlı izle ekranı