Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber BAHAR dizi 2. bölüm canlı izle ekranı: Show TV ile Bahar dizisi canlı izle ekranı
Giriş Tarihi: 20.02.2024 19:38 Güncelleme Tarihi: 20.02.2024 19:38

BAHAR dizi 2. bölüm canlı izle ekranı: Show TV ile Bahar dizisi canlı izle ekranı

Show Tv'de geçen hafta ilk bölümüyle yayımlanan Bahar dizisi bu hafta 2. bölümüyle ekranlarda olacak. Başrollerinde Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak ve Hatice Aslan'ın yer aldığı dizide bir kadının kendini yeniden gerçekleştirme hikâyesini izleyiciye sunuyor. İlk bölümde olduğu karaciğer nakliyle birlikte yeniden hayata tutunan Bahar hayallerine yeniden ulaşmak için mücadele edecek. Peki, Bahar'ın bu değişimi nasıl olacak, nasıl karşılanacak? İşte Bahar 2. bölüm Show Tv ile canlı izle ekranı

BAHAR dizi 2. bölüm canlı izle ekranı: Show TV ile Bahar dizisi canlı izle ekranı

Show Tv'nin ilk bölümüyle merak uyandıran uyarlama dizisi bahar 2. bölümüyle bu akşam ekranlarda olacak. Geçtiğimiz hafta eşi ve kayınvalidesi için ne ifade ettiğini gören Bahar için fedakarlıktan vazgeçme zamanıdır. Peki yeni bölümde neler yaşanacak? İşte Bahar 2. bölüm canlı izle

BAHAR dizi 2. bölüm canlı izle ekranı: Show TV ile Bahar dizisi canlı izle ekranı

BAHAR DİZİSİ 2. BÖLÜM CANLI İZLE EKRANI

Bahar dizisinin 2.bölümünü aşağıdaki linkten canlı izleyebilirsiniz:

https://www.showtv.com.tr/canli-yayin

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BAHAR dizi 2. bölüm canlı izle ekranı: Show TV ile Bahar dizisi canlı izle ekranı

BAHAR DİZİSİ 1. BÖLÜM ÖZETİ

Bahar'ın 1. Bölümünde; Bahar (Demet Evgar), başarılı cerrah Timur Yavuzoğlu (Mehmet Yılmaz Ak)'yla evlidir, hayatını eşine ve çocuklarına adamıştır. Dışarıdan çok mutlu gözüken Yavuzoğlu Ailesi, Bahar'ın hastalığıyla sarsılır. Bahar'ın doktoru Evren (Buğra Gülsoy), onu kurtarmaya kararlıdır.

BAHAR dizi 2. bölüm canlı izle ekranı: Show TV ile Bahar dizisi canlı izle ekranı

Bahar, yirmi sene önce tıp fakültesinden mezun olmuş, doktorluk yerine ev hanımlığını seçmiştir. Bahar, başarılı cerrah Timur Yavuzoğlu'yla evlidir, hayatını eşine ve çocuklarına adamıştır. Dışarıdan çok mutlu gözüken Yavuzoğlu Ailesi, Bahar'ın hastalığıyla sarsılır.

BAHAR dizi 2. bölüm canlı izle ekranı: Show TV ile Bahar dizisi canlı izle ekranı

Bahar'ın doktoru Evren, onu kurtarmaya kararlıdır ve tek kurtuluşunun karaciğer nakli olduğunu söyler. Ailede bir tek Timur'un karaciğeri uyumlu çıkar! Büyük bir eşikle sınanan Yavuzoğlu ailesi için bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.

SON DAKİKA