Giriş Tarihi: 20.02.2024 23:31
Güncelleme Tarihi: 20.02.2024
23:31
BAHAR DİZİSİ 3.BÖLÜM FRAGMAN || "Sizin karşınızda artık öyle ürkek, korkak Bahar yok!" yeni bölüm fragman izle
Show Tv'de geçen hafta ilk bölümüyle yayımlanan Bahar dizisi bu hafta 2. bölümüyle bu akşam yayınlandı. Dizinin 3. bölüm fragmanı için araştırmalara başlandı.Başrollerinde Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak ve Hatice Aslan'ın yer aldığı dizide bir kadının kendini yeniden gerçekleştirme hikâyesini izleyiciye sunuyor. Artık yeni bir hayata başlayan Bahar, kimseye minnet duymuyor ve hayallerini gerçekleştiriyor. 2. bölümüyle izleyicinin beğeniyle izlediği Bahar'ın yeni bölümde yüzleşme yaşanacak. Peki yeni bölümde neler olacak? İte Bahar 3. bölüm fragmanı izle