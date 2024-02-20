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Haberler Fotohaber BAHAR DİZİSİ 3.BÖLÜM FRAGMAN || "Sizin karşınızda artık öyle ürkek, korkak Bahar yok!" yeni bölüm fragman izle
Giriş Tarihi: 20.02.2024 23:31 Güncelleme Tarihi: 20.02.2024 23:31

BAHAR DİZİSİ 3.BÖLÜM FRAGMAN || "Sizin karşınızda artık öyle ürkek, korkak Bahar yok!" yeni bölüm fragman izle

Show Tv'de geçen hafta ilk bölümüyle yayımlanan Bahar dizisi bu hafta 2. bölümüyle bu akşam yayınlandı. Dizinin 3. bölüm fragmanı için araştırmalara başlandı.Başrollerinde Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak ve Hatice Aslan'ın yer aldığı dizide bir kadının kendini yeniden gerçekleştirme hikâyesini izleyiciye sunuyor. Artık yeni bir hayata başlayan Bahar, kimseye minnet duymuyor ve hayallerini gerçekleştiriyor. 2. bölümüyle izleyicinin beğeniyle izlediği Bahar'ın yeni bölümde yüzleşme yaşanacak. Peki yeni bölümde neler olacak? İte Bahar 3. bölüm fragmanı izle

BAHAR DİZİSİ 3.BÖLÜM FRAGMAN || Sizin karşınızda artık öyle ürkek, korkak Bahar yok! yeni bölüm fragman izle

Bahar dizisi 3. bölüm fragmanı yayınlandı. Bahar'ın dönüşüm yolculuğunu merak eden izleyicinin Bahar dizisinin 3. bölümünün fragmanını sorgulamaya başladılar. İşte Bahar dizisi 3. bölüm fragman izle

BAHAR DİZİSİ 3.BÖLÜM FRAGMAN || Sizin karşınızda artık öyle ürkek, korkak Bahar yok! yeni bölüm fragman izle

BAHAR 3. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

Bahar dizisi 3. bölüm fragmanını aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz:

https://www.showtv.com.tr/dizi/fragman/bahar-3-bolum-fragmani/117214

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BAHAR DİZİSİ 3.BÖLÜM FRAGMAN || Sizin karşınızda artık öyle ürkek, korkak Bahar yok! yeni bölüm fragman izle

BAHAR DİZİSİ 2.BÖLÜM ÖZETİ

Hastalığı geride bırakıp, yeniden doğan Bahar için artık önünde yeni bir hayat vardır. Hastaneden taburcu olup evine dönen Bahar'ı, Nevra ve Timur büyük bir "geçmiş olsun" kutlamasıyla karşılar.

BAHAR DİZİSİ 3.BÖLÜM FRAGMAN || Sizin karşınızda artık öyle ürkek, korkak Bahar yok! yeni bölüm fragman izle

Fakat Bahar'ın bu kutlamada yaptığı konuşma ve sonrasındaki değişimi, Timur ve Nevra'yı tedirgin eder. Bahar'ın aklından neler geçtiğini, ne yapmayı planladığını kimse kestiremez. Hayatına dair alacağı büyük kararla tüm dengeleri sarsmaya kararlıdır. Bahar'ın en büyük destekçisi Evren olacaktır.

BAHAR DİZİSİ 3.BÖLÜM FRAGMAN || Sizin karşınızda artık öyle ürkek, korkak Bahar yok! yeni bölüm fragman izle

Aynı zamanda Bahar-Timur-Rengin üçgeninde de geçmişin izleri ortaya çıkar. Finalde ise herkes Bahar'ın yeni kararı herkesi sarsacaktır!

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