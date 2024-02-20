BAHAR DİZİSİ 3.BÖLÜM FRAGMAN || "Sizin karşınızda artık öyle ürkek, korkak Bahar yok!" yeni bölüm fragman izle

Fakat Bahar'ın bu kutlamada yaptığı konuşma ve sonrasındaki değişimi, Timur ve Nevra'yı tedirgin eder. Bahar'ın aklından neler geçtiğini, ne yapmayı planladığını kimse kestiremez. Hayatına dair alacağı büyük kararla tüm dengeleri sarsmaya kararlıdır. Bahar'ın en büyük destekçisi Evren olacaktır.