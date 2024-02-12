Giriş Tarihi: 12.02.2024 11:12
Güncelleme Tarihi: 12.02.2024
11:12
Bahar dizisi konusu ve oyuncuları: Show TV dizisi Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın konusu nedir, oyuncuları kimler?
Show TV ekranlarında izleyici ile kucaklaşmaya hazırlanan "Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?" güçlü oyuncu kadrosu ve etkileyici senaryosuyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Her hafta salı günleri yayınlanacak dizi uzun bir aradan sonra ekranlara dönen Demet Evgar ve Buğra Gülsoy'u bir araya getiriyor. Ayça Üzüm'un senaryosunu üstlendiği dizide Bahar'ın hayatını yeniden inşa etme süreci işlenecek. Çoğu zaman trajikomik hikayelerle izleyiciye umut aşılayacak Bahar dizisi konusu ve oyuncuları ile gündemde. Peki, Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte, oyuncu kadrosu ve diziye dair merak edilenler…