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Haberler Fotohaber Bahar dizisi konusu ve oyuncuları: Show TV dizisi Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın konusu nedir, oyuncuları kimler?
Giriş Tarihi: 12.02.2024 11:12 Güncelleme Tarihi: 12.02.2024 11:12

Bahar dizisi konusu ve oyuncuları: Show TV dizisi Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın konusu nedir, oyuncuları kimler?

Show TV ekranlarında izleyici ile kucaklaşmaya hazırlanan "Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?" güçlü oyuncu kadrosu ve etkileyici senaryosuyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Her hafta salı günleri yayınlanacak dizi uzun bir aradan sonra ekranlara dönen Demet Evgar ve Buğra Gülsoy'u bir araya getiriyor. Ayça Üzüm'un senaryosunu üstlendiği dizide Bahar'ın hayatını yeniden inşa etme süreci işlenecek. Çoğu zaman trajikomik hikayelerle izleyiciye umut aşılayacak Bahar dizisi konusu ve oyuncuları ile gündemde. Peki, Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte, oyuncu kadrosu ve diziye dair merak edilenler…

Bahar dizisi konusu ve oyuncuları: Show TV dizisi Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın konusu nedir, oyuncuları kimler?

Bahar dizisi konusu ve oyuncu kadrosu ile gündemde yerini aldı. Senaryosunu Ayça Üzüm'ün kaleme aldığı; büyük hayallerle tıp okuyan, sonrasında hayatını eşine ve iki çocuğuna adayan Bahar'ın (Demet Evgar) ani bir hastalıkla değişen hayatı ve dönüşümü işlendiği Bahar Uyanmaya Hazır Mısın 13 Şubat Salı günü izleyicilere merhaba diyecek. Peki, Bahar dizisi konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var? İşte, detaylar…

Bahar dizisi konusu ve oyuncuları: Show TV dizisi Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın konusu nedir, oyuncuları kimler?

Show TV'nin merakla beklenen, yapımcılığını MF Yapım'ın üstlendiği, Neslihan Yeşilyurt'un yönetmen koltuğunda oturduğu yeni dizisi 'Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın 13 Şubat Salı günü izleyicisine merhaba diyecek.

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Bahar dizisi konusu ve oyuncuları: Show TV dizisi Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın konusu nedir, oyuncuları kimler?

Senaryosunu Ayça Üzüm'ün kaleme aldığı; Bahar dizisinde Bahar'ın (Demet Evgar) hayatını yeniden inşa etme süreci ekranlara yansıtılacak.

Bahar dizisi konusu ve oyuncuları: Show TV dizisi Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın konusu nedir, oyuncuları kimler?

Bahar dizisi uzun bir aradan sonra ekranlara dönen Demet Evgar ve Buğra Gülsoy'u bir araya getirdi. Demet Evgar kızı Mavi'yi dünyayı getirdikten sonra bir süre projelerden uzak duruyordu. Ünlü isim Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın ile dizi setlerine döndü.

Bahar dizisi konusu ve oyuncuları: Show TV dizisi Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın konusu nedir, oyuncuları kimler?

BAHAR: UYANMAYA HAZIR MISIN KONUSU

Bahar (Demet Evgar), ölümle karşı karşıya geldiğinde dışarıdan 'kusursuz' görünen ailesinin özellikle de eşi Timur'un (Mehmet Yılmaz Ak) başka bir yüzüyle karşılaşacak. Bahar'ın ani hastalığı ile ailedeki tüm dinamikler değişecek. Bu süreçte Evren (Buğra Gülsoy), her anlamda Timur'un rakibi olacak. Bahar'ın hayatını yeniden inşa etmesi ise çoğu zaman trajikomik hikayelerle izleyiciye umut aşılayacak.

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