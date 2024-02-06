Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber BAHAR dizisi ne zaman başlayacak, uyarlama mı? Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın konusu ve oyuncuları
Giriş Tarihi: 06.02.2024 14:24 Güncelleme Tarihi: 06.02.2024 14:24

BAHAR dizisi ne zaman başlayacak, uyarlama mı? Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın konusu ve oyuncuları

Show TV'de tanıtımları yayınlanmaya başlayan dizi Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın? için geri sayım başladı. Başrollerinde Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak ve Hatice Aslan'ın yer aldığı dizi tanıtımı ve kadrosuyla izleyicilerde merak uyandırdı. Yavuzoğlu ailesinin hikâyesine odaklanılacak yapımda her şey Bahar'ın hastalığını öğrenmesiyle değişiyor. Peki, Bahar dizisi ne zaman başlayacak, uyarlama mı? İşte, Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın konusu ve oyuncuları

BAHAR dizisi ne zaman başlayacak, uyarlama mı? Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın konusu ve oyuncuları

Show TV ekranlarında yayımlanacak birçok ünlü ismi kadrosunda buluşturacak dizi ilk fragmanı ve afişleriyle gündemde. Bir kadının hastalığa yakalandığını öğrenmesiyle hayatını yeni baştan inşa etmesini konu alıyor. İşte Bahar dizisi hakkında tüm detaylar

BAHAR dizisi ne zaman başlayacak, uyarlama mı? Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın konusu ve oyuncuları

BAHAR DİZİSİNDEN İKİ TANITIM GELDİ

Show TV yeni dizisi Bahar fragmanı ile gündemde. Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak gibi isimlerin yer aldığı yapımın yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt otururken senaristliği Ayça Üzüm üstleniyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BAHAR dizisi ne zaman başlayacak, uyarlama mı? Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın konusu ve oyuncuları

BAHAR DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Beklenen dizi Bahar 13 Şubat Salı günü ekranlarda yerini alıyor olacak.

BAHAR dizisi ne zaman başlayacak, uyarlama mı? Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın konusu ve oyuncuları

BAHAR DİZİSİ KONUSU

Bahar (Demet Evgar), ölümle karşı karşıya geldiğinde dışarıdan 'kusursuz' görünen ailesinin özellikle de eşi Timur'un (Mehmet Yılmaz Ak) başka bir yüzüyle karşılaşacak. Bahar'ın ani hastalığı ile ailedeki tüm dinamikler değişecek. Bu süreçte Evren (Buğra Gülsoy), her anlamda Timur'un rakibi olacak. Bahar'ın hayatını yeniden inşa etmesi ekran başındakilere umut olacak.

BAHAR dizisi ne zaman başlayacak, uyarlama mı? Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın konusu ve oyuncuları

BAHAR DİZİ OYUNCULARI

Dizi kardosunda; Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya, Füsun Demirel, Elit Andaç Çam, Demirhan Demircioğlu, Nil Sude Albayrak, Sena Kalıp, Alisa Sezen Sever ve Hatice Aslan yer alıyor.

SON DAKİKA