Giriş Tarihi: 06.02.2024 14:24
Güncelleme Tarihi: 06.02.2024
14:24
BAHAR dizisi ne zaman başlayacak, uyarlama mı? Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın konusu ve oyuncuları
Show TV'de tanıtımları yayınlanmaya başlayan dizi Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın? için geri sayım başladı. Başrollerinde Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak ve Hatice Aslan'ın yer aldığı dizi tanıtımı ve kadrosuyla izleyicilerde merak uyandırdı. Yavuzoğlu ailesinin hikâyesine odaklanılacak yapımda her şey Bahar'ın hastalığını öğrenmesiyle değişiyor. Peki, Bahar dizisi ne zaman başlayacak, uyarlama mı? İşte, Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın konusu ve oyuncuları