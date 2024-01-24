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Haberler Fotohaber Bahar dizisi ne zaman başlıyor, hangi gün? Show TV yeni dizisi Bahar konusu, oyuncuları ve karakterleri
Giriş Tarihi: 24.01.2024 19:14 Güncelleme Tarihi: 24.01.2024 19:14

Bahar dizisi ne zaman başlıyor, hangi gün? Show TV yeni dizisi Bahar konusu, oyuncuları ve karakterleri

Show TV'nin Bahar dizisi konusu, oyuncuları ve çekim yerleri ile gündemde. Diziden gelen ilk tanıtımla birlikte gündeme gelen dizinin oyuncu kadrosunda Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Hatice Aslan gibi isimle yer alıyor. Yavuzoğlu ailesinin hilayesine odaklanacak yapımda Bahar'ın hastalığını öğrenmesiyle birlikte değişecek dengeler anlatılacak. Peki; Bahar dizisi ne zaman başlıyor, yayın tarihi belli oldu mu? İşte, yeni dizi hakında merak edilenler...

Bahar dizisi ne zaman başlıyor, hangi gün? Show TV yeni dizisi Bahar konusu, oyuncuları ve karakterleri

Show TV ekranlarında yayımlanacak Bahar dizisi ne zaman başlıyor ilk fragman ardından gündemde. Bir kadın hikayesi anlatmaya hazırlanan yapım tanıtımla birlikte araştırılmaya başladı. Güçlü bir karakter ile izleyici karşısında yer alacak Demet Evgar'ın yeni dizisi oyuncu kadrosu ile takip ediliyor. Peki; Bahar dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler, nerede çekildi? İşte, ayrıntılar...

Bahar dizisi ne zaman başlıyor, hangi gün? Show TV yeni dizisi Bahar konusu, oyuncuları ve karakterleri

BAHAR DİZİSİNDEN İLK TANITIM GELDİ

Show TV yeni dizisi Bahar fragmanı ile gündemde. Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak gibi isimlerin yer aldığı yapımın yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt otururken senaristliği Ayça Üzüm üstleniyor.

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Bahar dizisi ne zaman başlıyor, hangi gün? Show TV yeni dizisi Bahar konusu, oyuncuları ve karakterleri

BAHAR DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Dizinin yayın tarihi henüz belli olmadı. Show TV'de yayımlanacak dizi ilk tanıtımını yayımladı ve yakında notunu düştü.

Bahar dizisi ne zaman başlıyor, hangi gün? Show TV yeni dizisi Bahar konusu, oyuncuları ve karakterleri

BAHAR KONUSU

Bahar (Demet Evgar), ölümle karşı karşıya geldiğinde dışarıdan 'kusursuz' görünen ailesinin özellikle de eşi Timur'un (Mehmet Yılmaz Ak) başka bir yüzüyle karşılaşacak. Bahar'ın ani hastalığı ile ailedeki tüm dinamikler değişecek. Bu süreçte Evren (Buğra Gülsoy), her anlamda Timur'un rakibi olacak. Bahar'ın hayatını yeniden inşa etmesi ise çoğu zaman trajikomik hikayelerle izleyiciye umut aşılayacak.

Bahar dizisi ne zaman başlıyor, hangi gün? Show TV yeni dizisi Bahar konusu, oyuncuları ve karakterleri

BAHAR OYUNCULARI

Dizinin kadrosunda; Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya, Füsun Demirel, Elit Andaç Çam, Demirhan Demircioğlu, Nil Sude Albayrak, Sena Kalıp, Alisa Sezen Sever ve Hatice Aslan gibi isimler yer alıyor.

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