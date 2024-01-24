Giriş Tarihi: 24.01.2024 19:14
Güncelleme Tarihi: 24.01.2024
19:14
Bahar dizisi ne zaman başlıyor, hangi gün? Show TV yeni dizisi Bahar konusu, oyuncuları ve karakterleri
Show TV'nin Bahar dizisi konusu, oyuncuları ve çekim yerleri ile gündemde. Diziden gelen ilk tanıtımla birlikte gündeme gelen dizinin oyuncu kadrosunda Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Hatice Aslan gibi isimle yer alıyor. Yavuzoğlu ailesinin hilayesine odaklanacak yapımda Bahar'ın hastalığını öğrenmesiyle birlikte değişecek dengeler anlatılacak. Peki; Bahar dizisi ne zaman başlıyor, yayın tarihi belli oldu mu? İşte, yeni dizi hakında merak edilenler...