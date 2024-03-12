Giriş Tarihi: 12.03.2024 14:52
Güncelleme Tarihi: 12.03.2024
14:52
Bahar Öztan'ın sağlık durumu hakkındaki iddiaları oğlu yanıtladı! Bahar Öztan son hali nasıl, hastanede mi?
Yeşilçam'ın 'Gamzeli Güzeli' olarak anılan oyuncu Bahar Öztan sağlık durumu ile gündemde. Daha önce üç kez kanseri yenen ünlü isim, geçtiğimiz aylarda yeniden tedavi görmeye başlamıştı. Hastalıkla ilgili son durumu paylaşıldı. Peki; Bahar Öztan kimdir, kaç yaşında, nereli, filmleri neler? İşte, hayatı ve son hali ile ilgili merak edilenler...