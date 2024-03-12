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Haberler Fotohaber Bahar Öztan'ın sağlık durumu hakkındaki iddiaları oğlu yanıtladı! Bahar Öztan son hali nasıl, hastanede mi?
Giriş Tarihi: 12.03.2024 14:52 Güncelleme Tarihi: 12.03.2024 14:52

Bahar Öztan'ın sağlık durumu hakkındaki iddiaları oğlu yanıtladı! Bahar Öztan son hali nasıl, hastanede mi?

Yeşilçam'ın 'Gamzeli Güzeli' olarak anılan oyuncu Bahar Öztan sağlık durumu ile gündemde. Daha önce üç kez kanseri yenen ünlü isim, geçtiğimiz aylarda yeniden tedavi görmeye başlamıştı. Hastalıkla ilgili son durumu paylaşıldı. Peki; Bahar Öztan kimdir, kaç yaşında, nereli, filmleri neler? İşte, hayatı ve son hali ile ilgili merak edilenler...

Bahar Öztan’ın sağlık durumu hakkındaki iddiaları oğlu yanıtladı! Bahar Öztan son hali nasıl, hastanede mi?

Bahar Öztan son hali gündemdeki yerini aldı. Kanserle savaşan ve üç kez yenen ünlü oyuncu hastalığın tekrar etmesiyle yeniden tedavi altına alındı. Ünlü oyuncunun oğlu sosyal medyada çıkan iddialara açıklık getirdi. Entübe olduğuna dair çıkan haberler yanıtlandı. İşte, Bahar Öztan sağlık durumu...

Bahar Öztan’ın sağlık durumu hakkındaki iddiaları oğlu yanıtladı! Bahar Öztan son hali nasıl, hastanede mi?

BAHAR ÖZTAN SAĞLIK DURUMU

Yeşilçam'ın Gamzeli Güzeli Bahar Öztan 3 kez yendiği kanserle 4. kez savaşıyor. Ünlü oyuncunun tedavi gördüğü hastanede yoğun bakıma kaldırıldığı ve entübe edildiği noktasında iddialar gündeme geldi.

Oğlu gerçekleri açıkladı:

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Bahar Öztan’ın sağlık durumu hakkındaki iddiaları oğlu yanıtladı! Bahar Öztan son hali nasıl, hastanede mi?

Öztan'ın oğlu, annesinin yoğun bakıma kaldırıldığı ve entübe edildiği haberlerine cevap verdi. Snobmagazin'e konuşan ünlü oyuncunun oğlu, "İletişim yanlışlığı olmuş. Annem çok şükür iyi" ifadelerini kullandı.

Bahar Öztan’ın sağlık durumu hakkındaki iddiaları oğlu yanıtladı! Bahar Öztan son hali nasıl, hastanede mi?

Geçtiğimiz yılın sonlarında hastaneye yattığını sosyal medya hesabından açıklayan Öztan sevenlerinden böyle dua istemişti:

"Herkese selam ve sevgiler. Uzun zaman oldu yazamadım sizlere dün İstanbul'a hastaneye geldim. Benim kıymetli hocalarımın kararı önümüzdeki hafta ameliyat olacağım yönünde. Her zamanki gibi dualarınıza ve sevginize ihtiyacım var"

Bahar Öztan’ın sağlık durumu hakkındaki iddiaları oğlu yanıtladı! Bahar Öztan son hali nasıl, hastanede mi?

BAHAR ÖZTAN KİMDİR?

11 Ağustos 1962 Hatay doğumlu olan Bahar Öztan, İstanbul'da büyümüştür. Reklam filmleriyle ilk kez ekranlarda gördüğümüz sanatçı, sayısız reklam filminde yer almıştır. Reklam filmlerinden sonra halkın dilinde Gamzeli Güzel olarak tanınmaya başladı. Dönemin ilgi gören fotoromanlarında da büyük beğeni topladı.

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