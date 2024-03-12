Bahar Öztan’ın sağlık durumu hakkındaki iddiaları oğlu yanıtladı! Bahar Öztan son hali nasıl, hastanede mi?

Geçtiğimiz yılın sonlarında hastaneye yattığını sosyal medya hesabından açıklayan Öztan sevenlerinden böyle dua istemişti:

"Herkese selam ve sevgiler. Uzun zaman oldu yazamadım sizlere dün İstanbul'a hastaneye geldim. Benim kıymetli hocalarımın kararı önümüzdeki hafta ameliyat olacağım yönünde. Her zamanki gibi dualarınıza ve sevginize ihtiyacım var"