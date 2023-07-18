BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 || Bahçeşehir Üniversitesi bölümleri, taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları

Bu yıl gerçekleşen YKS sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından tercihte bulunacak adaylar Bahçeşehir Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralamaları hakkında araştırma yapıyor. İstanbul ilinde bulunan vakıf üniversitelerinden biri olan Bahçeşehir Üniversitesi bölümleri, taban puanları ve başarı sıralamaları ile ilgili pek çok bilgiyi sizin için bir araya getirdik. Bahçeşehir Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralamalarına ilişkin veriler, ÖSYM ve YÖK Atlas tarafından yayınlanmış, en son ve güncel olan puanlardır. İşte, Bahçeşehir Üniversitesi 4 yıllık bölümleri ile 2 yıllık (ön lisans) bölümleri taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları 2023!
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI, BAŞARI SIRALAMALARI VE KONTENJANLARI 2023
|Üniversite Adı
|Bölüm
|Puan
Türü
|Kont.
|Taban
Puanı
|Başarı
Sırası
|Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İndirimli)
|TYT
|25
|197,36
|1493054
|Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu)
|TYT
|4
|294,67
|391176
|Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli)
|TYT
|31
|Dolmadı
|Dolmadı
|Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Ameliyathane Hizmetleri (Burslu)
|TYT
|5
|290,03
|421490
|Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Anestezi (%50 İndirimli)
|TYT
|54
|228,47
|1050770
|Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Anestezi (Burslu)
|TYT
|9
|322,05
|254101
|Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli)
|SAY
|23
|267,03
|237950
|Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Beslenme ve Diyetetik (Burslu)
|SAY
|8
|368,25
|72402
|Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (%50 İndirimli)
|SAY
|21
|285,42
|192771
|Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Burslu)
|SAY
|7
|383,28
|57941
|Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Ücretli)
|SAY
|22
|239,41
|333112
|Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Beslenme ve Diyetetik (Ücretli)
|SAY
|25
|217,95
|385210
|Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)
|SAY
|38
|394,64
|48013
|Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)
|SAY
|15
|476,33
|4320
|Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)
|SAY
|47
|342,47
|100895
|Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu)
|SAY
|2
|384,87
|56462
|Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (İngilizce) (Ücretli)
|SAY
|12
|300,69
|162217
|Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)
|SAY
|30
|269,78
|230551
|Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)
|SAY
|6
|411,78
|34136
|Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)
|SAY
|5
|263,39
|248430
|Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli)
|TYT
|37
|Dolmadı
|Dolmadı
|Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Çocuk Gelişimi (Burslu)
|TYT
|6
|301,21
|352567
|Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Dijital Oyun Tasarımı (İngilizce) (%50 İndirimli)
|SAY
|19
|319,90
|130734
|Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Dijital Oyun Tasarımı (İngilizce) (Burslu)
|SAY
|10
|426,94
|23989
|Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Dijital Oyun Tasarımı (İngilizce) (Ücretli)
|SAY
|40
|250,90
|288950
|Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Dil ve Konuşma Terapisi (%50 İndirimli)
|SAY
|21
|232,98
|359691
|Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Dil ve Konuşma Terapisi (Burslu)
|SAY
|6
|374,86
|65829
|Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Dil ve Konuşma Terapisi (Ücretli)
|SAY
|13
|328,57
|118437
|Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu)
|SAY
|12
|426,97
|23969
|Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Diş Hekimliği (İngilizce) (Ücretli)
|SAY
|68
|360,93
|79906
|Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Diş Protez Teknolojisi (%50 İndirimli)
|TYT
|21
|Dolmadı
|Dolmadı
|Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Diş Protez Teknolojisi (Burslu)
|TYT
|4
|301,30
|352087
|Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Diyaliz (%50 İndirimli)
|TYT
|36
|Dolmadı
|Dolmadı
|Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Diyaliz (Burslu)
|TYT
|6
|277,49
|514997
|Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Ekonomi (İngilizce) (%50 İndirimli)
|EA
|40
|249,98
|381238
|Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Ekonomi (İngilizce) (Burslu)
|EA
|9
|398,22
|9008
|Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Ekonomi (İngilizce) (Ücretli)
|EA
|14
|229,64
|533351
|Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Ekonomi ve Finans (İngilizce) (%50 İndirimli)
|EA
|21
|261,99
|307656
|Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Ekonomi ve Finans (İngilizce) (Burslu)
|EA
|6
|392,62
|11226
|Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Ekonomi ve Finans (İngilizce) (Ücretli)
|EA
|16
|225,03
|557551
|Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)
|SAY
|45
|336,85
|107680
|Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)
|SAY
|13
|445,37
|14004
|Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)
|SAY
|31
|298,31
|166708
|Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)
|SAY
|15
|382,18
|58923
|Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)
|SAY
|15
|439,00
|17042
|Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)
|SAY
|70
|315,15
|137877
|Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Endüstriyel Tasarım (İngilizce) (%50 İndirimli)
|SAY
|22
|262,78
|250270
|Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Endüstriyel Tasarım (İngilizce) (Burslu)
|SAY
|8
|387,60
|53978
|Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Endüstriyel Tasarım (İngilizce) (Ücretli)
|SAY
|26
|236,86
|343791
|Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Enerji Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)
|SAY
|23
|256,82
|268863
|Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Enerji Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)
|SAY
|4
|406,09
|38577
|Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Enerji Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)
|SAY
|2
|331,64
|114272
|Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Fizyoterapi (%50 İndirimli)
|TYT
|48
|213,07
|1257303
|Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Fizyoterapi (Burslu)
|TYT
|8
|315,04
|283866
|Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli)
|SAY
|35
|225,86
|378992
|Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu)
|SAY
|7
|347,09
|95291
|Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (%50 İndirimli)
|SAY
|35
|224,61
|380666
|Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (Burslu)
|SAY
|7
|374,80
|65904
|Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (Ücretli)
|SAY
|7
|260,22
|258072
|Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ücretli)
|SAY
|7
|238,54
|336710
|Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli)
|SÖZ
|19
|257,61
|300021
|Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu)
|SÖZ
|10
|395,74
|4045
|Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (%50 İndirimli)
|SÖZ
|20
|282,46
|174612
|Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (Burslu)
|SÖZ
|6
|415,26
|1728
|Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (Ücretli)
|SÖZ
|14
|235,92
|454090
|Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Ücretli)
|SÖZ
|40
|207,43
|560227
|Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İngilizce) (%50 İndirimli)
|SÖZ
|21
|250,29
|347378
|Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İngilizce) (Burslu)
|SÖZ
|7
|404,62
|2706
|Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İngilizce) (Ücretli)
|SÖZ
|21
|225,32
|526470
|Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Hemşirelik (%50 İndirimli)
|SAY
|32
|204,16
|389641
|Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Hemşirelik (Burslu)
|SAY
|7
|344,38
|98595
|Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli)
|SAY
|20
|222,94
|382394
|Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Hemşirelik (İngilizce) (Burslu)
|SAY
|5
|363,57
|77192
|Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Hemşirelik (İngilizce) (Ücretli)
|SAY
|8
|219,44
|384578
|Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Hemşirelik (Ücretli)
|SAY
|10
|—
|—
|Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Hukuk (%25 İndirimli)
|EA
|30
|314,90
|112107
|Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Hukuk (Burslu)
|EA
|22
|411,97
|5222
|Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Hukuk (Ücretli)
|EA
|95
|310,81
|122109
|Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (%25 İndirimli)
|EA
|25
|237,83
|470939
|Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Burslu)
|EA
|14
|353,23
|43823
|Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Ücretli)
|EA
|57
|234,99
|493875
|Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|İletişim ve Tasarımı (İngilizce) (%50 İndirimli)
|SÖZ
|18
|284,41
|166896
|Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|İletişim ve Tasarımı (İngilizce) (Burslu)
|SÖZ
|6
|431,49
|946
|Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|İletişim ve Tasarımı (İngilizce) (Ücretli)
|SÖZ
|19
|232,49
|480557
|Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım (%50 İndirimli)
|TYT
|48
|227,02
|1069405
|Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım (Burslu)
|TYT
|8
|312,58
|294880
|Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım (İngilizce) (%50 İndirimli)
|TYT
|27
|200,37
|1447575
|Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım (İngilizce) (Burslu)
|TYT
|5
|345,05
|176778
|Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli)
|DİL
|20
|360,59
|24038
|Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu)
|DİL
|8
|440,51
|5099
|Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Ücretli)
|DİL
|22
|297,30
|44324
|Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)
|SAY
|20
|261,11
|255332
|Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)
|SAY
|5
|403,87
|40344
|Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)
|SAY
|11
|258,23
|264353
|Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli)
|EA
|38
|276,11
|237567
|Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|İşletme (İngilizce) (Burslu)
|EA
|15
|396,21
|9729
|Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|İşletme (İngilizce) (Ücretli)
|EA
|47
|235,66
|488399
|Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|İşletme Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)
|SAY
|27
|341,92
|101528
|Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|İşletme Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)
|SAY
|14
|421,27
|27588
|Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|İşletme Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)
|SAY
|55
|287,33
|188551
|Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Lojistik Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli)
|EA
|15
|231,58
|519939
|Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Lojistik Yönetimi (İngilizce) (Burslu)
|EA
|3
|359,45
|36287
|Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Lojistik Yönetimi (İngilizce) (Ücretli)
|EA
|5
|229,72
|532828
|Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Matematik (İngilizce) (Burslu)
|SAY
|5
|405,06
|39390
|Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)
|SAY
|30
|328,55
|118466
|Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)
|SAY
|12
|419,21
|28981
|Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)
|SAY
|41
|272,38
|223807
|Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli)
|SAY
|25
|322,34
|127143
|Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Mimarlık (İngilizce) (Burslu)
|SAY
|11
|392,86
|49475
|Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Mimarlık (İngilizce) (Ücretli)
|SAY
|40
|267,76
|235862
|Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 İndirimli)
|SAY
|18
|348,58
|93580
|Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu)
|SAY
|9
|415,61
|31473
|Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Ücretli)
|SAY
|35
|254,56
|276336
|Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Odyometri (%50 İndirimli)
|TYT
|24
|Dolmadı
|Dolmadı
|Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Odyometri (Burslu)
|TYT
|4
|318,93
|266774
|Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli)
|SÖZ
|15
|272,61
|218440
|Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu)
|SÖZ
|3
|404,62
|2707
|Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) (Ücretli)
|SÖZ
|5
|266,81
|247740
|Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Optisyenlik (%50 İndirimli)
|TYT
|31
|Dolmadı
|Dolmadı
|Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Optisyenlik (Burslu)
|TYT
|5
|335,34
|206262
|Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Pilotaj (İngilizce) (Burslu)
|SAY
|7
|468,13
|6152
|Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Pilotaj (İngilizce) (Ücretli)
|SAY
|40
|248,08
|299150
|Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli)
|EA
|18
|324,94
|90139
|Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Psikoloji (İngilizce) (Burslu)
|EA
|14
|396,00
|9823
|Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Psikoloji (İngilizce) (Ücretli)
|EA
|64
|267,20
|280027
|Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Radyoterapi (%50 İndirimli)
|TYT
|22
|Dolmadı
|Dolmadı
|Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Radyoterapi (Burslu)
|TYT
|4
|280,41
|491576
|Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) (%50 İndirimli)
|EA
|37
|263,63
|298673
|Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) (Burslu)
|EA
|7
|374,25
|22251
|Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) (Ücretli)
|EA
|5
|273,92
|247308
|Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Reklamcılık (İngilizce) (%50 İndirimli)
|SÖZ
|22
|261,10
|279143
|Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Reklamcılık (İngilizce) (Burslu)
|SÖZ
|8
|397,88
|3685
|Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Reklamcılık (İngilizce) (Ücretli)
|SÖZ
|26
|223,32
|535713
|Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Sinema ve Televizyon (İngilizce) (%50 İndirimli)
|SÖZ
|21
|269,69
|232898
|Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Sinema ve Televizyon (İngilizce) (Burslu)
|SÖZ
|7
|413,11
|1874
|Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Sinema ve Televizyon (İngilizce) (Ücretli)
|SÖZ
|21
|227,91
|512166
|Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli)
|EA
|17
|272,97
|251726
|Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu)
|EA
|7
|383,92
|15699
|Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Ücretli)
|EA
|25
|229,82
|532146
|Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Sosyoloji (İngilizce) (%50 İndirimli)
|EA
|20
|236,89
|478328
|Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Sosyoloji (İngilizce) (Burslu)
|EA
|6
|369,36
|26324
|Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Sosyoloji (İngilizce) (Ücretli)
|EA
|17
|206,37
|584496
|Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%50 İndirimli)
|TYT
|48
|Dolmadı
|Dolmadı
|Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu)
|TYT
|8
|292,20
|406953
|Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (%50 İndirimli)
|TYT
|25
|Dolmadı
|Dolmadı
|Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Burslu)
|TYT
|4
|303,34
|340893
|Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Tıp (İngilizce) (%50 İndirimli)
|SAY
|71
|427,87
|23417
|Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Tıp (İngilizce) (Burslu)
|SAY
|12
|483,15
|3232
|Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Uluslararası Finans (İngilizce) (%50 İndirimli)
|EA
|16
|233,53
|505463
|Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Uluslararası Finans (İngilizce) (Burslu)
|EA
|3
|370,47
|25301
|Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Uluslararası Finans (İngilizce) (Ücretli)
|EA
|4
|221,75
|568273
|Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (%50 İndirimli)
|EA
|30
|267,29
|279573
|Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (Burslu)
|EA
|11
|381,93
|16916
|Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (Ücretli)
|EA
|35
|237,75
|471536
|Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Yapay Zeka Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)
|SAY
|18
|383,55
|57676
|Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Yapay Zeka Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)
|SAY
|7
|459,54
|8569
|Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Yapay Zeka Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)
|SAY
|21
|320,72
|129502
|Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)
|SAY
|28
|385,84
|55560
|Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)
|SAY
|15
|464,18
|7180
|Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)
|SAY
|57
|322,70
|126634
|Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Yeni Medya (İngilizce) (%50 İndirimli)
|SÖZ
|21
|281,56
|178330
|Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Yeni Medya (İngilizce) (Burslu)
|SÖZ
|7
|408,42
|2304
|Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Yeni Medya (İngilizce) (Ücretli)
|SÖZ
|21
|233,22
|475032