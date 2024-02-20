Bakan Göktaş duyurdu! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 8 bin personel alımı ne zaman, başvuru şartları ve branş dağılımı nasıl?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 8 bin sözleşmeli personel alımı başvuruları ne zaman, başvuru şartları belli oldu mu soruları yanıt arıyor. Sosyal çalışmacı, psikolog, fizyoterapist, çocuk gelişimcisi, diyetisyen, öğretmen, avukat, yurt yönetim personeli ve destek personeli gibi pek çok farklı branşlarda alım gerçekleştirmesi beklenilen Bakanlık başvuruda bulunmak isteyenler için başvuru şartları, kadro branş dağılımı ve başvuru tarihlerini yayınlayacak. Peki, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı başvuru şartları neler, kadro ve branşlar belli oldu mu?