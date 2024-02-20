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Haberler Fotohaber Bakan Göktaş duyurdu! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 8 bin personel alımı ne zaman, başvuru şartları ve branş dağılımı nasıl?
Giriş Tarihi: 20.02.2024 08:01 Güncelleme Tarihi: 20.02.2024 08:02

Bakan Göktaş duyurdu! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 8 bin personel alımı ne zaman, başvuru şartları ve branş dağılımı nasıl?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı 2024 gündemdeki yerini aldı. Bakan Mahinur Özdemir Göktaş akın zamanda 8 bin sözleşmeli personel daha alacaklarını duyurdu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 8 bin personel alımı başvuru kılavuzu ile birlikte başlayacak başvurularda KPSS puanıyla personel alımı yapılması bekleniyor. Peki, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı başvurusu ne zaman başlıyor, başvurular nasıl yapılır, kadro ve branş dağılımı nasıl olacak? İşte detaylar…

Bakan Göktaş duyurdu! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 8 bin personel alımı ne zaman, başvuru şartları ve branş dağılımı nasıl?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 8 bin sözleşmeli personel alımı başvuruları ne zaman, başvuru şartları belli oldu mu soruları yanıt arıyor. Sosyal çalışmacı, psikolog, fizyoterapist, çocuk gelişimcisi, diyetisyen, öğretmen, avukat, yurt yönetim personeli ve destek personeli gibi pek çok farklı branşlarda alım gerçekleştirmesi beklenilen Bakanlık başvuruda bulunmak isteyenler için başvuru şartları, kadro branş dağılımı ve başvuru tarihlerini yayınlayacak. Peki, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı başvuru şartları neler, kadro ve branşlar belli oldu mu?

Bakan Göktaş duyurdu! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 8 bin personel alımı ne zaman, başvuru şartları ve branş dağılımı nasıl?

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bakanlıkta gerçekleştirilen Engelli Vatandaşların Kamu Kurumlarına Yerleştirilmesi Töreni'ne katıldı.

Törende bir müjde daha veren Bakan Göktaş, deprem bölgesine daha fazla destek sağlamak ve hizmetlerin kalitesini artırmak için yakın zamanda 8 bin sözleşmeli personel daha alacaklarını duyurdu.

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Bakan Göktaş duyurdu! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 8 bin personel alımı ne zaman, başvuru şartları ve branş dağılımı nasıl?

Göktaş, "Sayın Cumhurbaşkanımızın imzaladığı kararname ile şimdiye kadar bakanlığımıza bir seferde alacağımız en yüksek personel alımını gerçekleştireceğiz. Deprem bölgesine daha fazla destek sağlamak ve hizmetlerimizin kalitesini artırmak için yakın zamanda 8 bin sözleşmeli personel daha alacak, büyük ailemizi daha da genişleteceğiz" dedi.

Göktaş, alımla ilgili detayların yakın zamanda açıklanacağını söyledi.

Bakan Göktaş duyurdu! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 8 bin personel alımı ne zaman, başvuru şartları ve branş dağılımı nasıl?

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KADRO VE BRANŞLAR BELLİ OLDU MU?
Sözleşmeli personel alımı kadro ve branş dağılımları, başvuru kılavuzu ile yayınlanacak. Ancak geçtiğimiz nisan ayında Aile sosyal destek personeli, sosyal çalışmacı, psikolog, fizyoterapist, çocuk gelişimcisi, diyetisyen, öğretmen, avukat, hemşire, diğer sağlık personeli, büro personeli, tekniker, teknisyen, koruma ve güvenlik görevlisi, yurt yönetim personeli ve destek personeli gibi kadrolar için alımlar yapılmıştı.

Konuyla ilgili açıklamalar geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

Bakan Göktaş duyurdu! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 8 bin personel alımı ne zaman, başvuru şartları ve branş dağılımı nasıl?

8 BİN PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
2023 yılı mayıs ayında gerçekleşen personel alımında başvuru şartları şöyleydi; 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen koşulları taşımak,

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