Giriş Tarihi: 20.02.2024 08:01
Güncelleme Tarihi: 20.02.2024
08:02
Bakan Göktaş duyurdu! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 8 bin personel alımı ne zaman, başvuru şartları ve branş dağılımı nasıl?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı 2024 gündemdeki yerini aldı. Bakan Mahinur Özdemir Göktaş akın zamanda 8 bin sözleşmeli personel daha alacaklarını duyurdu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 8 bin personel alımı başvuru kılavuzu ile birlikte başlayacak başvurularda KPSS puanıyla personel alımı yapılması bekleniyor. Peki, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı başvurusu ne zaman başlıyor, başvurular nasıl yapılır, kadro ve branş dağılımı nasıl olacak? İşte detaylar…