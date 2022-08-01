Balık İsimleri - Akvaryum Balıkları İsimleri İle Cinsine Göre Evcil Balığa Verilecek İngilizce ve Türkçe İsimler

• Zebra Balığı

Bu balıklar genelde 5 kişilik gruplar halinde yaşarlar ve 19 litrelik akvaryum içerisinde rahat yaşayabilirler. 18- 25 derece arasında yaşamaları sağlanmalıdır. Bunun için de mutlaka bir filtre olmasına dikkat edilmelidir.

• Japon Balığı

En çok beslenen akvaryum balıklarıdır. Genel olarak turuncu renklerdedir. Tropikal balıklardan farklı olan bu balıklar bir ısıtıcı ihtiyacı hissetmezler. 75 litrelik bir akvaryum gerekir. Büyümeleri hızlı olabilir.

• Vatoz Balığı

Akvaryum için uygun balıklar arasında yer alır. Bunlar genelde akvaryumu temizlemek için beslenir. Büyük akvaryum kurmayı düşünen kişiler rahatlıkla vatoz balıklarından alıp besleyebilirler.

• Melek Balığı

Bu balıklar toplu halde yaşarlar. Diğer balıklarla huzur içerisinde uzun süre yaşayabilirler. Bu balıklar da 15 cm kadar olabilirler. Bu nedenle balıklar için seçilen akvaryumun 75 litreden az olmaması gerekir.

• Lepistes Balığı

Bu balıklar da akvaryum için idealdirler. Sevimli duruşları ile öne çıkan balıklar için her balık için en az 4 litre akvaryumda su bulundurmanız gerekir. Haftada bir su değişimi önemlidir.