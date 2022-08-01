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Haberler Fotohaber Balık İsimleri - Akvaryum Balıkları İsimleri İle Cinsine Göre Evcil Balığa Verilecek İngilizce ve Türkçe İsimler
Giriş Tarihi: 01.08.2022 16:10 Güncelleme Tarihi: 20.08.2022 09:24

Balık İsimleri - Akvaryum Balıkları İsimleri İle Cinsine Göre Evcil Balığa Verilecek İngilizce ve Türkçe İsimler

Balık isimleri evinde balık besleyen kişilerin en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. Hemen her canlıda olduğu gibi bu canlılar için de isim önemlidir. Bu bakımdan akvaryum balık isimleri araştırması yapan birçok kişi bulunuyor. Balık adları oldukça geniş bir skalada listelenebilir. Balığın rengine, boyutlarına, cinsine göre birçok farklı evcil balık isimleri verilebilir. Akvaryum balıkları isimleri ile cinsine göre evcil balığa verilecek İngilizce ve Türkçe isimler konusunda önerileri sizlerle paylaştık.

Balık İsimleri - Akvaryum Balıkları İsimleri İle Cinsine Göre Evcil Balığa Verilecek İngilizce ve Türkçe İsimler

Balık isimleri konusunda balık severlerin birçok alternatifi bulunuyor. Hem son derece sevimli hem de oldukça eğlenceli olan bu isimler ile akvaryum balığınızı daha sevimli hale getirebilirsiniz. Balık çeşitleri ve isimleri bu bakımdan en merak edilen konular arasında yer alıyor. Akvaryum balık isimleri araştırması yapan kişiler genel olarak balıklarının renklerine göre isim vermek isteyebiliyor. Akvaryum balıkları isimleri ile cinsine göre evcil balığa verilecek İngilizce Türkçe isimler yazımızın devamında yer alıyor.

Balık İsimleri - Akvaryum Balıkları İsimleri İle Cinsine Göre Evcil Balığa Verilecek İngilizce ve Türkçe İsimler

En Güzel Balık İsimleri

Evcil hayvan sahipleri için en önemli konulardan birisi de balıklarına verecekleri isimdir. Bu bakımdan kişiler bir evcil hayvana sahip olduklarında mutlaka detaylı bir isim araştırmasına girebiliyor. Evcil hayvanlar içerisinde en çok sevilenlerden birisi de balıklar oluyor. Balık beslemek hem huzur veren hem de kolay olan bir alışkanlıktır. Balık besleyecekseniz mutlaka balığın uygun bir ortamda yaşamasına dikkat etmeniz gerekiyor. Rengine ve karakterine göre birçok farklı akvaryum süs balığı bulunuyor. Bu balıklar için de güzel isimler seçmeniz önemli oluyor. En sevilen balık isimleri arasında şunlar yer alıyor:

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Balık İsimleri - Akvaryum Balıkları İsimleri İle Cinsine Göre Evcil Balığa Verilecek İngilizce ve Türkçe İsimler

Cinsine Göre Evcil Balığa Verilecek İngilizce ve Türkçe İsimler

  • İsot

  • Prenses

  • Afacan

  • Aslan

  • Arsız

  • Obur

  • Bacaksız

  • Badem

  • Bambam

  • Boncuk

  • Bıcırık

  • Bıdık

  • Bingo

  • Fındık

  • Hınzır

  • Yaramaz

  • Keş

  • Kıvrak

  • Kral

  • Köpük

  • Doli

  • Dobi

  • Cingöz

  • Miço

  • Minnak

Gibi isimler en çok tercih edilenler arasında yer alıyor. İsim seçimlerinde ise balıkların çok fazla cinsiyetleri öne çıkmıyor. Çünkü bir balığın erkek mi dişi mi olduğu konusunda fikir yürütmek kolay değildir. Bu nedenle isimlerin tamamı hem dişi hem de erkek balıklar için kullanılabilmektedir.

Balık İsimleri - Akvaryum Balıkları İsimleri İle Cinsine Göre Evcil Balığa Verilecek İngilizce ve Türkçe İsimler

Cinslerine Göre Akvaryum Balıkları

Akvaryum kişilerin evlerinde ya da iş yerlerinde balıkların yaşayabilmesi için oluşturdukları birer yaşam alanıdır. Bu yaşam alanında birçok farklı türden akvaryum balığı beslemek mümkündür. Akvaryum balık türleri şu şekildedir:

Balık İsimleri - Akvaryum Balıkları İsimleri İle Cinsine Göre Evcil Balığa Verilecek İngilizce ve Türkçe İsimler

Zebra Balığı

Bu balıklar genelde 5 kişilik gruplar halinde yaşarlar ve 19 litrelik akvaryum içerisinde rahat yaşayabilirler. 18- 25 derece arasında yaşamaları sağlanmalıdır. Bunun için de mutlaka bir filtre olmasına dikkat edilmelidir.

Japon Balığı

En çok beslenen akvaryum balıklarıdır. Genel olarak turuncu renklerdedir. Tropikal balıklardan farklı olan bu balıklar bir ısıtıcı ihtiyacı hissetmezler. 75 litrelik bir akvaryum gerekir. Büyümeleri hızlı olabilir.

Vatoz Balığı

Akvaryum için uygun balıklar arasında yer alır. Bunlar genelde akvaryumu temizlemek için beslenir. Büyük akvaryum kurmayı düşünen kişiler rahatlıkla vatoz balıklarından alıp besleyebilirler.

Melek Balığı

Bu balıklar toplu halde yaşarlar. Diğer balıklarla huzur içerisinde uzun süre yaşayabilirler. Bu balıklar da 15 cm kadar olabilirler. Bu nedenle balıklar için seçilen akvaryumun 75 litreden az olmaması gerekir.

Lepistes Balığı

Bu balıklar da akvaryum için idealdirler. Sevimli duruşları ile öne çıkan balıklar için her balık için en az 4 litre akvaryumda su bulundurmanız gerekir. Haftada bir su değişimi önemlidir.

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