Giriş Tarihi: 21.03.2024 22:37
Güncelleme Tarihi: 21.03.2024
22:43
Balıkesir deprem son dakika haberi: AFAD ve Kandilli verileri ile Balıkesir'de deprem mi oldu, şiddeti kaç, nerede?
Son dakika Balıkesir deprem ile sallandı. AFAD ve Kandilli Rasathanesi 21 Mart listesinde araştırılan son sarsıntıya dair merkez üssü, şiddet ve derinlik bilgileri kontrol ediliyor. Dursunbey merkez üssünde gerçekleşen sarsıntı sonrası 'Az önce Balıksedir'de deprem nerede oldu, kaç şiddetinde?' soruları gündeme geldi. İşte, yerin 7.7 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı hakkında detaylı bilgiler.