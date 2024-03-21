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Haberler Fotohaber Balıkesir deprem son dakika haberi: AFAD ve Kandilli verileri ile Balıkesir'de deprem mi oldu, şiddeti kaç, nerede?
Giriş Tarihi: 21.03.2024 22:37 Güncelleme Tarihi: 21.03.2024 22:43

Balıkesir deprem son dakika haberi: AFAD ve Kandilli verileri ile Balıkesir'de deprem mi oldu, şiddeti kaç, nerede?

Son dakika Balıkesir deprem ile sallandı. AFAD ve Kandilli Rasathanesi 21 Mart listesinde araştırılan son sarsıntıya dair merkez üssü, şiddet ve derinlik bilgileri kontrol ediliyor. Dursunbey merkez üssünde gerçekleşen sarsıntı sonrası 'Az önce Balıksedir'de deprem nerede oldu, kaç şiddetinde?' soruları gündeme geldi. İşte, yerin 7.7 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı hakkında detaylı bilgiler.

Balıkesir deprem son dakika haberi: AFAD ve Kandilli verileri ile Balıkesir’de deprem mi oldu, şiddeti kaç, nerede?

Son dakika deprem haberi… Akşam saatlerinde Balıkesir 4 üzerinde sarsıntı ile panik yaşarken Saimbeyli Dursunbey merkez üssünde meydana gelen sallantıyı Kandilli Rasathanesi ve AFAD kaydetti. Bölge sakinleri depremin şiddeti, merkezi, büyüklük ve derinlik bilgilerini merak ediyor. Peki; 21 Mart 2024 az önce Balıkesir'de deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? İşte, tüm detaylar…

Balıkesir deprem son dakika haberi: AFAD ve Kandilli verileri ile Balıkesir’de deprem mi oldu, şiddeti kaç, nerede?

SON DAKİKA | BALIKESİR DEPREM

AFAD internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 22.20'dae merkez üssü Balıkesir- Dursunbey'de 4.0 büyüklüğünde bir sarsıntı gerçekleşti.

Depremin yerin 7.7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

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Balıkesir deprem son dakika haberi: AFAD ve Kandilli verileri ile Balıkesir’de deprem mi oldu, şiddeti kaç, nerede?

BALIKESİR DEPREM SON DAKİKA
Büyüklük:4.0 (Mw)
Yer:Dursunbey (Balıkesir)
Tarih:2024-03-21
Saat:22:20:41 TSİ
Enlem:39.64 N
Boylam:28.77556 E
Derinlik:7.7 km

Balıkesir deprem son dakika haberi: AFAD ve Kandilli verileri ile Balıkesir’de deprem mi oldu, şiddeti kaç, nerede?

SON DAKİKA DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?

Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile yaşanan son depremlerin merkez üssü, büyüklük ve derinlik bilgisi ile kamuoyunun bilgisine sunuluyor. Yaşadığı bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar bu kaynaklar sayesinde bölgesinde meydana gelen sarsıntıların nedeni, merkezi, derinliği, şiddeti gibi bilgilere erişebiliyor.

KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

Balıkesir deprem son dakika haberi: AFAD ve Kandilli verileri ile Balıkesir’de deprem mi oldu, şiddeti kaç, nerede?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (https://deprem.afad.gov.tr/last-earthquakes.html):

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA