Balıkesir deprem son dakika haberi: AFAD ve Kandilli verileri ile Balıkesir’de deprem mi oldu, şiddeti kaç, nerede?

Son dakika deprem haberi… Akşam saatlerinde Balıkesir 4 üzerinde sarsıntı ile panik yaşarken Saimbeyli Dursunbey merkez üssünde meydana gelen sallantıyı Kandilli Rasathanesi ve AFAD kaydetti. Bölge sakinleri depremin şiddeti, merkezi, büyüklük ve derinlik bilgilerini merak ediyor. Peki; 21 Mart 2024 az önce Balıkesir'de deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? İşte, tüm detaylar…