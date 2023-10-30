FIFA Ballon d'Or ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Ballon d'Or 2023 ödül töreni adayları

Giriş Tarihi: 30.10.2023 12:00 Güncelleme Tarihi: 30.10.2023 12:00

Avrupa'nın en iyi oyuncularına verilen "Ballon d'Or" ("Altın top") 2023 ödül töreni için geri sayım başladı. Dünyaca ünlü 30 adet futbolcunun aday olduğu Ballon d'Or 2023 için adaylar açıklandı. 2022 yılında ödülü alan isim Karim Benzama olmuştu. Bu yıl ise kimin olacağı büyük merak konusu oldu. Ödül törenini yakından takip etmek isteyen kişiler " Ballon d'Or 2023 ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayımlanacak?" sorularına yanıt arıyor. Ödül töreni için nefesler tutuldu. Peki, | FIFA Ballon d'Or ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, detayları...