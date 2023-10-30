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Haberler Fotohaber FIFA Ballon d'Or ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Ballon d'Or 2023 ödül töreni adayları
Giriş Tarihi: 30.10.2023 12:00 Güncelleme Tarihi: 30.10.2023 12:00

FIFA Ballon d'Or ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Ballon d'Or 2023 ödül töreni adayları

Avrupa'nın en iyi oyuncularına verilen "Ballon d'Or" ("Altın top") 2023 ödül töreni için geri sayım başladı. Dünyaca ünlü 30 adet futbolcunun aday olduğu Ballon d'Or 2023 için adaylar açıklandı. 2022 yılında ödülü alan isim Karim Benzama olmuştu. Bu yıl ise kimin olacağı büyük merak konusu oldu. Ödül törenini yakından takip etmek isteyen kişiler " Ballon d'Or 2023 ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayımlanacak?" sorularına yanıt arıyor. Ödül töreni için nefesler tutuldu. Peki, | FIFA Ballon d'Or ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, detayları...

Ballon d’Or 2023 ödül töreni adayları ve takımları | FIFA Ballon d’Or ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Her yıl FIFA'nın düzenlediği Avrupa'da yılın futbolcusu ödülü Ballon d'Or 2023 ödül töreni ile sahiplerini buluyor. Adaylar arasında Lionel Messi bir yıl aradan sonra tekrar yer alacak. Dünyanın çeşitli liglerinden, birçok başarılı futbolcunun bulunduğu tören için geri sayım başladı. Peki, FIFA Ballon d'Or ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Ballon d'Or 2023 ödül töreni adayları kim?

Ballon d’Or 2023 ödül töreni adayları ve takımları | FIFA Ballon d’Or ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

FIFA BALLON D'OR 2023 NE ZAMAN?

Her yıl futbol dünyasının en merakla beklenen etkinliği Ballon d'Or ödül töreni, 30 Ekim Pazartesi günü TSİ 22.45'te Fransa'nın başkenti Paris'teki Théâtre du Châtelet'de düzenlenecek.

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Ballon d’Or 2023 ödül töreni adayları ve takımları | FIFA Ballon d’Or ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

BALLON D'OR 2023 NEREDEN VE NASIL İZLENİR?

Ballon d'Or ödül töreni Tivibu Spor 1 ve Tivibu Spor YouTube kanalından naklen yayımlanacak. Tören ayrıca Tivibu Spor YouTube kanalından da şifresiz yayınlanıyor.

Ballon d’Or 2023 ödül töreni adayları ve takımları | FIFA Ballon d’Or ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

BALLON D'OR 2023 ADAYLARI VE TAKIMLARI

Karim Benzema (Fransa, Real Madrid / Al-Ittihad)
Lionel Messi (Arjantin, Paris-SG / Inter Miami)
İlkay Gündoğan (Almanya, Manchester City / FC Barcelona)
André Onana (Kamerun, Inter Milan / Manchester United)
Bernardo Silva (Portekiz, Manchester City)
Bukayo Saka (İngiltere, Arsenal)
Emiliano Martinez (Arjantin, Aston Villa)
Erling Haaland (Norveç, Manchester City)
Jamal Musiala (Almanya, Bayern Münih)
Kim Min-jae (Güney Kore, Napoli / Bayern Münih)

Ballon d’Or 2023 ödül töreni adayları ve takımları | FIFA Ballon d’Or ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Kylian Mbappe (Fransa, Paris-SG)
Lautaro Martinez (Arjantin, Inter Milan)
Luka Modric (Hırvatistan, Real Madrid)
Martin degaard (Norveç, Arsenal)
Mohamed Salah (Mısır, Liverpool)
Randal Kolo Muani (Fransa, Eintracht Frankfurt - Paris-SG)
Robert Lewandowski (Polonya, FC Barcelona)
Rodri (İspanya, Manchester City)
Victor Osimhen (Nijerya, Napoli)
Vinicius J.r (Brezilya, Real Madrid)

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