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Haberler Fotohaber BANKALARIN KREDİ FAİZ ORANLARI: Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası 50 bin, 100 bin, 250 bin TL taşıt-konut ve ihtiyaç kredisi faiz oranları açıklandı
Giriş Tarihi: 04.02.2024 12:24 Güncelleme Tarihi: 04.02.2024 12:24

BANKALARIN KREDİ FAİZ ORANLARI: Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası 50 bin, 100 bin, 250 bin TL taşıt-konut ve ihtiyaç kredisi faiz oranları açıklandı

Bankaların güncel kredi faiz oranları dönem dönem değişkenlik gösteriyor. Türlü sebeplerden dolayı kredi çekmek isteyen vatandaşlar, bankaların taşıt, konut ve ihtiyaç kredisi ile ilgili araştırmalar gerçekleştiriyor. Ev veya araba almak isteyenler, taşıt ve konut kredi faiz oranlarını takip ederken, küçük çaplı borçlarını kapatmak isteyenler ihtiyaç kredisine bakıyor. Peki, bankaların güncel kredi faiz oranları ne kadar? İşte Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası 50 bin, 100 bin, 250 bin TL taşıt-konut ve ihtiyaç kredisi faiz oranları

BANKALARIN KREDİ FAİZ ORANLARI: Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası 50 bin, 100 bin, 250 bin TL taşıt-konut ve ihtiyaç kredisi faiz oranları açıklandı

Bankaların güncel kredi faiz oranları değişti. Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank gibi devlet bankalarının yanı sıra pek çok özel bankada da kredi kampanyaları bulunuyor. Konut veya taşıt sahibi olmak isteyenler, araç ve konut fiyatlarına bakıyor. Küçük çaplı borçlarını kapatmak isteyenler ise ihtiyaç kredisi faiz oranlarına bakıyor. İşte bankaların güncel kredi faiz oranları

BANKALARIN KREDİ FAİZ ORANLARI: Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası 50 bin, 100 bin, 250 bin TL taşıt-konut ve ihtiyaç kredisi faiz oranları açıklandı

İşte banka banka tüketici, taşıt, konut kredisi faiz oranları...

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BANKALARIN KREDİ FAİZ ORANLARI: Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası 50 bin, 100 bin, 250 bin TL taşıt-konut ve ihtiyaç kredisi faiz oranları açıklandı

ZiRAAT BANKASI KREDİ FAiZ ORANLARI

Tüketici kredisi: 4,24

Taşıt kredisi: 4,05

Konut kredisi: 3,89

BANKALARIN KREDİ FAİZ ORANLARI: Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası 50 bin, 100 bin, 250 bin TL taşıt-konut ve ihtiyaç kredisi faiz oranları açıklandı

HALKBANK KREDİ FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: 4,09

Taşıt kredisi: 3,95

Konut kredisi: 3,79-3,89

BANKALARIN KREDİ FAİZ ORANLARI: Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası 50 bin, 100 bin, 250 bin TL taşıt-konut ve ihtiyaç kredisi faiz oranları açıklandı

VAKIFBANK KREDİ FAİZ ORANLARI

Konut kredisi: 3,59'dan başlıyor

İhtiyaç kredisi: 3,95'ten başlıyor

Taşıt kredisi: 4,06

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