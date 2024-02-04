BANKALARIN KREDİ FAİZ ORANLARI: Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası 50 bin, 100 bin, 250 bin TL taşıt-konut ve ihtiyaç kredisi faiz oranları açıklandı

Bankaların güncel kredi faiz oranları değişti. Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank gibi devlet bankalarının yanı sıra pek çok özel bankada da kredi kampanyaları bulunuyor. Konut veya taşıt sahibi olmak isteyenler, araç ve konut fiyatlarına bakıyor. Küçük çaplı borçlarını kapatmak isteyenler ise ihtiyaç kredisi faiz oranlarına bakıyor. İşte bankaların güncel kredi faiz oranları