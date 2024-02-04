BANKALARIN KREDİ FAİZ ORANLARI: Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası 50 bin, 100 bin, 250 bin TL taşıt-konut ve ihtiyaç kredisi faiz oranları açıklandı

Giriş Tarihi: 04.02.2024 12:24
Güncelleme Tarihi: 04.02.2024
12:24
Bankaların güncel kredi faiz oranları dönem dönem değişkenlik gösteriyor. Türlü sebeplerden dolayı kredi çekmek isteyen vatandaşlar, bankaların taşıt, konut ve ihtiyaç kredisi ile ilgili araştırmalar gerçekleştiriyor. Ev veya araba almak isteyenler, taşıt ve konut kredi faiz oranlarını takip ederken, küçük çaplı borçlarını kapatmak isteyenler ihtiyaç kredisine bakıyor. Peki, bankaların güncel kredi faiz oranları ne kadar? İşte Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası 50 bin, 100 bin, 250 bin TL taşıt-konut ve ihtiyaç kredisi faiz oranları