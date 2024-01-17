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Haberler Fotohaber Başarı Teşvik Programı ile takdir-teşekkür alana karne hediyesi! Başarılı olanlara veriliyor: İlkokul, ortaokul, lise öğrencileri dikkat…
Giriş Tarihi: 17.01.2024 17:03 Güncelleme Tarihi: 17.01.2024 17:03

Başarı Teşvik Programı ile takdir-teşekkür alana karne hediyesi! Başarılı olanlara veriliyor: İlkokul, ortaokul, lise öğrencileri dikkat…

2023-2024 eğitim öğretim yılının birinci dönemi sona eriyor. Milyonlarca öğrenci 19 Ocak Cuma günü karnelerini alacak. Geri sayım devam ederken devlet okullarında başarı gösteren öğrencilere yönelik hayata geçirilen Başarı Teşvik Programı hakkında araştırmalar hız kazandı. Başkan Erdoğan, geçtiğimiz yıl yaptığı açıklamada, ilk ve ortaöğretim öğrencilerine net asgari ücretin yüzde 60'ına kadar, yükseköğretim öğrencilerine ise net asgari ücret kadar başarı desteği verileceğini açıklamıştı. Binlerce İlkokul, ortaokul, lise öğrencisi bu sene destek ödemesinin yapılıp yapılmayacağını merak ediyor. Peki, Başarı Teşvik Programı ile karne ödemesi yapılacak mı 2024? İşte detaylar...

Başarı Teşvik Programı ile takdir-teşekkür alana karne hediyesi! Başarılı olanlara veriliyor: İlkokul, ortaokul, lise öğrencileri dikkat…

Milyonlarca öğrenci 19 Ocak Cuma günü karnelerini alacak. Böylece 15 günlük yarıyıl tatil başlamış olacak. Dereceye giren ya da üstün başarı sağlayan öğrenciler ve velileri ise Başarı Teşvik Programı ile ilgili araştırmalarına başladı. Başkan Erdoğan, geçtiğimiz yıl söz konusu sosyal yardım faaliyeti ile ilgili yaptığı açıklamada, devlet okullarında okuyan ve sınıflarında dereceye giren ilk, orta ve yükseköğretim öğrencilerine başarı desteği verileceğini duyurmuştu. Peki, Başarı Teşvik Programı başvurusu nasıl yapılır, bu yıl karne ödemesi yapılacak mı, kimler alabilecek? İşte, detaylar.

Başarı Teşvik Programı ile takdir-teşekkür alana karne hediyesi! Başarılı olanlara veriliyor: İlkokul, ortaokul, lise öğrencileri dikkat…

BAŞARI TEŞVİK PROGRAMI NEDİR? BAŞKAN ERDOĞAN DUYURMUŞTU!

Başarı Teşvik Programı, karne gününün yaklaşması ve öğrencilerin başarı belgelerini almasına sayılı günler kala yeniden gündeme geldi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, daha önce yaptığı açıklamada, devlet okullarında okuyan ve sınıflarında dereceye giren ilk ve ortaöğretim öğrencilerine net asgari ücretin yüzde 60'ına kadar, yükseköğretim öğrencilerine net asgari ücret kadar dönem arasında başarı desteği verileceğini belirtmişti.

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Başarı Teşvik Programı ile takdir-teşekkür alana karne hediyesi! Başarılı olanlara veriliyor: İlkokul, ortaokul, lise öğrencileri dikkat…

Başkan Erdoğan'ın konuya ilişkin açıklaması ise şu şekildeydi:

''Sosyal yardım alma hakkına sahip ailelerimize mensup, devlet okullarında okuyan ve sınıflarında dereceye giren ilk ve ortaöğretim öğrencilerimize net asgari ücretin yüzde 60'ına kadar, yükseköğretim öğrencilerimize net asgari ücret kadar dönem arasında yapılacak şekilde başarı desteği vereceğiz.

Ayrıca dört yıllık örgün eğitim yapan yükseköğretim kurumlarını kazanan aynı kapsamdaki öğrencilerimize aylık 100 lira destek ödemesi yapacağız.''

Başarı Teşvik Programı ile takdir-teşekkür alana karne hediyesi! Başarılı olanlara veriliyor: İlkokul, ortaokul, lise öğrencileri dikkat…

Başarı Teşvik Programı adı altında sağlanacak ödemelerde asgari ücret baz alınacak. 2023 yılında asgari ücret net 11.402,32 TL olarak belirlendi. Buna göre öğrencilere 6.841,39 TL ödeme verilecek.

Başarı Teşvik Programı ile takdir-teşekkür alana karne hediyesi! Başarılı olanlara veriliyor: İlkokul, ortaokul, lise öğrencileri dikkat…

Buna göre sınıfında ilk 3 ve okulunda ilk 5'e girmeyi başaranlara net asgari ücretin %60'ı kadar yılda 2 defa başarı desteği sağlanacak.

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