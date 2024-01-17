Başarı Teşvik Programı ile takdir-teşekkür alana karne hediyesi! Başarılı olanlara veriliyor: İlkokul, ortaokul, lise öğrencileri dikkat…

Giriş Tarihi: 17.01.2024 17:03
Güncelleme Tarihi: 17.01.2024
17:03
2023-2024 eğitim öğretim yılının birinci dönemi sona eriyor. Milyonlarca öğrenci 19 Ocak Cuma günü karnelerini alacak. Geri sayım devam ederken devlet okullarında başarı gösteren öğrencilere yönelik hayata geçirilen Başarı Teşvik Programı hakkında araştırmalar hız kazandı. Başkan Erdoğan, geçtiğimiz yıl yaptığı açıklamada, ilk ve ortaöğretim öğrencilerine net asgari ücretin yüzde 60'ına kadar, yükseköğretim öğrencilerine ise net asgari ücret kadar başarı desteği verileceğini açıklamıştı. Binlerce İlkokul, ortaokul, lise öğrencisi bu sene destek ödemesinin yapılıp yapılmayacağını merak ediyor. Peki, Başarı Teşvik Programı ile karne ödemesi yapılacak mı 2024? İşte detaylar...