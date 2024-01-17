Başarı Teşvik Programı ile takdir-teşekkür alana karne hediyesi! Başarılı olanlara veriliyor: İlkokul, ortaokul, lise öğrencileri dikkat…

Milyonlarca öğrenci 19 Ocak Cuma günü karnelerini alacak. Böylece 15 günlük yarıyıl tatil başlamış olacak. Dereceye giren ya da üstün başarı sağlayan öğrenciler ve velileri ise Başarı Teşvik Programı ile ilgili araştırmalarına başladı. Başkan Erdoğan, geçtiğimiz yıl söz konusu sosyal yardım faaliyeti ile ilgili yaptığı açıklamada, devlet okullarında okuyan ve sınıflarında dereceye giren ilk, orta ve yükseköğretim öğrencilerine başarı desteği verileceğini duyurmuştu. Peki, Başarı Teşvik Programı başvurusu nasıl yapılır, bu yıl karne ödemesi yapılacak mı, kimler alabilecek? İşte, detaylar.