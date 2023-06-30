BAYRAMDA MARKETLER AÇIK MI KAPALI MI? 2023 Kurban Bayramı’nın 1. ve 2. günü ŞOK, A101, BİM, Migros marketler çalışıyor mu, saat kaça kadar açık?

Giriş Tarihi: 30.06.2023 11:03 Güncelleme Tarihi: 30.06.2023 11:03

Bu yıl Kurban Bayramı 28-29-30 Haziran-1 Temmuz tarihlerinde idrak ediliyor. Bilindiği üzere 4,5 gün süren bayram tatili süresince birçok işletme kapalı oluyor. Hal böyle olunca bayramda marketlerin çalışma saatleri merak ediliyor. Bu noktada bayramda marketler açık mı kapalı mı sorusuna yanıt aranıyor. Özellikle ŞOK, A101, BİM, Migros gibi zincir marketlerin çalışma durumu merak ediliyor. Çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak isteyen vatandaşlar ''Bugün marketler saat kaça kadar açık, kaçta kapanıyor'' sorularını gündemde tutuyor. Peki, 30 Haziran-1 Temmuz Kurban Bayramı'nın 1. ve 2. günü ŞOK, A101, BİM, Migros marketler çalışıyor mu, saat kaça kadar açık? İşte, yanıtı…