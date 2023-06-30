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Haberler Fotohaber BAYRAMDA MARKETLER AÇIK MI KAPALI MI? 2023 Kurban Bayramı’nın 1. ve 2. günü ŞOK, A101, BİM, Migros marketler çalışıyor mu, saat kaça kadar açık?
Giriş Tarihi: 30.06.2023 11:03 Güncelleme Tarihi: 30.06.2023 11:03

BAYRAMDA MARKETLER AÇIK MI KAPALI MI? 2023 Kurban Bayramı’nın 1. ve 2. günü ŞOK, A101, BİM, Migros marketler çalışıyor mu, saat kaça kadar açık?

Bu yıl Kurban Bayramı 28-29-30 Haziran-1 Temmuz tarihlerinde idrak ediliyor. Bilindiği üzere 4,5 gün süren bayram tatili süresince birçok işletme kapalı oluyor. Hal böyle olunca bayramda marketlerin çalışma saatleri merak ediliyor. Bu noktada bayramda marketler açık mı kapalı mı sorusuna yanıt aranıyor. Özellikle ŞOK, A101, BİM, Migros gibi zincir marketlerin çalışma durumu merak ediliyor. Çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak isteyen vatandaşlar ''Bugün marketler saat kaça kadar açık, kaçta kapanıyor'' sorularını gündemde tutuyor. Peki, 30 Haziran-1 Temmuz Kurban Bayramı'nın 1. ve 2. günü ŞOK, A101, BİM, Migros marketler çalışıyor mu, saat kaça kadar açık? İşte, yanıtı…

BUGÜN MARKETLER AÇIK MI KAPALI MI? 30 Haziran ve 1 Temmuz bugün ve yarın Kurban Bayramı’nda ŞOK, A101, BİM, Migros marketler çalışıyor mu, saat kaça kadar açık?

Bayramda marketler saat kaça kadar açık, kaçta kapanıyor soruları yanıt aramaya devam ediyor. 4 gün süren Kurban Bayramı'nın 3. günü bugün idrak ediliyor. Çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak için alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar araştırmalarına hız kazandırdı. 30 Haziran 2023 Bugün marketler açık mı kapalı mı sorusu gündemdeki yerini aldı. Resmi tatil olarak değerlendirilen bu süreçte birçok kurum ve kuruluş hizmet vermiyor. Hal böyleyken ŞOK, A101, BİM, Migros gibi zincir marketlerin çalışma saatleri merak ediliyor. Peki, Bayramda marketler açık mı kapalı mı, çalışıyor mu? İşte, Kurban Bayramı'nın 1. ve 2. günü 30 Haziran-1 Temmuz 2023 ŞOK, A101, BİM, Migros market çalışma saatleri…

BUGÜN MARKETLER AÇIK MI KAPALI MI? 30 Haziran ve 1 Temmuz bugün ve yarın Kurban Bayramı’nda ŞOK, A101, BİM, Migros marketler çalışıyor mu, saat kaça kadar açık?

BAYRAMDA MARKETLER AÇIK MI KAPALI MI OLACAK?

4 gün süren Kurban Bayramı'nda birçok marketin normal çalışma saatlerinde hizmet vermesi bekleniyor. Ancak ŞOK, A101, BİM, Migros gbi zincir marketlerin açılış ve kapanış saatleri şubeden şubeye göre farklılık gösterebiliyor.

İşte, bayramda BİM, A101, ŞOk ve Migros çalışma saatleri...

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BUGÜN MARKETLER AÇIK MI KAPALI MI? 30 Haziran ve 1 Temmuz bugün ve yarın Kurban Bayramı’nda ŞOK, A101, BİM, Migros marketler çalışıyor mu, saat kaça kadar açık?

BAYRAMDA BİM MARKETLER AÇIK MI KAPALI MI?

Geçtiğimiz bayramlar göz önüne alındığında BİM marketlerin Kurban Bayramı'nın 1. ve 2. günü (28-29 Haziran) kapalı olacağı tahmin ediliyor.

Üçüncü ve dördüncü günü (30 Haziran-1Temmuz) ise normal çalışma saatlerinde hizmet vernesi bekleniyor.

BUGÜN MARKETLER AÇIK MI KAPALI MI? 30 Haziran ve 1 Temmuz bugün ve yarın Kurban Bayramı’nda ŞOK, A101, BİM, Migros marketler çalışıyor mu, saat kaça kadar açık?

BAYRAMDA A101 AÇIK MI KAPALI MI?

A101'in resmi internet sayfasında yer alan bilgide " Hizmet gün ve saatleri; resmî tatil, dini tatil, idari izin, mücbir sebep, yasal düzenleme, mağazanın konumu ve bölgesi gibi sebeplerle değişkenlik gösterebilir." ifadeleri yer alıyor.

Geçtiğimiz bayramlar göz önüne alındığında A101 marketlerin bayramın ilk günü saat 12:00 kalan günlerde ise saat 09.00-21.00 arasında çalışmaya devam etmesi bekleniyor.

BUGÜN MARKETLER AÇIK MI KAPALI MI? 30 Haziran ve 1 Temmuz bugün ve yarın Kurban Bayramı’nda ŞOK, A101, BİM, Migros marketler çalışıyor mu, saat kaça kadar açık?

ŞOK MARKET BAYRAMDA AÇIK MI?

ŞOK marketlerin Kurban Bayramı tatili boyunca aynı çalışma saatlerinde hizmet vermesi bekleniyor.

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