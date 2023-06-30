BUGÜN TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ, BEDAVA MI? Kurban Bayramı'nda metro, metrobüs, otobüs, tramvay, İETT, Marmaray ücretsiz mi, ne zamana kadar ücretsiz?

Dört gün süren Kurban Bayramı'nın üçüncü gününe girilirken bayramda toplu taşıma ücretsiz mi sorusu yanıt aramaya devam ediyor. Yakınlarına bayram ziyaretinde bulunmak ya da resmi tatil süresince gezmek isteyenler araştırmalarına hız kazandırdı. Bu tarihlerde metro, metrobüs, otobüs, İETT, Marmaray gibi toplu taşıma araçlarının ücretsiz olup olmadığı merak ediliyor. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararı ile ''2023 Kurban Bayramı'nın 3. ve 4. günü metro, metrobüs, otobüs, tramvay, İETT, Marmaray ücretsiz mi, bedava mı?'' soruları yanıt buldu. Karara göre, köprü ve otoyollar ücretsiz olacak. Peki, İstanbul, Ankara ve İzmir'de bayramda toplu taşıma ücretsiz mi, ne zaman kadar bedava? İşte, 2023 Kurban Bayramı toplu taşıma tarifesi İstanbul, Ankara, İzmir…