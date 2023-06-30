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Giriş Tarihi: 30.06.2023 12:22 Güncelleme Tarihi: 30.06.2023 12:22

BUGÜN TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ, BEDAVA MI? Kurban Bayramı'nda metro, metrobüs, otobüs, tramvay, İETT, Marmaray ücretsiz mi, ne zamana kadar ücretsiz?

Dört gün süren Kurban Bayramı'nın üçüncü gününe girilirken bayramda toplu taşıma ücretsiz mi sorusu yanıt aramaya devam ediyor. Yakınlarına bayram ziyaretinde bulunmak ya da resmi tatil süresince gezmek isteyenler araştırmalarına hız kazandırdı. Bu tarihlerde metro, metrobüs, otobüs, İETT, Marmaray gibi toplu taşıma araçlarının ücretsiz olup olmadığı merak ediliyor. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararı ile ''2023 Kurban Bayramı'nın 3. ve 4. günü metro, metrobüs, otobüs, tramvay, İETT, Marmaray ücretsiz mi, bedava mı?'' soruları yanıt buldu. Karara göre, köprü ve otoyollar ücretsiz olacak. Peki, İstanbul, Ankara ve İzmir'de bayramda toplu taşıma ücretsiz mi, ne zaman kadar bedava? İşte, 2023 Kurban Bayramı toplu taşıma tarifesi İstanbul, Ankara, İzmir…

BAYRAMDA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ? Kurban Bayramı’nın 3. ve 4. günü bugün ve yarın metro, metrobüs, otobüs, tramvay, İETT, Marmaray, İzban, Başkentray ücretsiz mi, bedava mı?

Bayramda toplu taşıma ücretsiz mi, bedava mı sorularının yanıtı Kurban Bayramı'nın üçüncü ve dördüncü günü için araştırılıyor. 28 Haziran Çarşamba günü başlayan yılın ikinci dini bayramı, 1 Temmuz Cumartesi günü sona erecek. Resmi Gazete 'de yayımlanan karara göre, bayram tatilinde köprü ve otoyollar ücretsiz olacak. Bu noktada ise gözler ''2023 Kurban Bayramı'nın 3. ve 4. günü metro, metrobüs, otobüs, tramvay, İETT, Marmaray ücretsiz mi, bedava mı?'' sorularının yanıtına çevrildi. Tatili gezerek değerlendirmek isteyenler İstanbul, Ankara, İzmir'de bayramda toplu taşıma araçlarının bedava olup olmadığını araştırıyor. Peki, 30 Haziran-1 Temmuz 2023 Bayramda toplu taşıma ücretsiz mi, ne zamana kadar bedava? İşte, İstanbul, Ankara, İzmir bayramda ulaşım ücretsiz mi sorusunun cevabı…

BAYRAMDA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ? Kurban Bayramı’nın 3. ve 4. günü bugün ve yarın metro, metrobüs, otobüs, tramvay, İETT, Marmaray, İzban, Başkentray ücretsiz mi, bedava mı?

BAYRAMDA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Kurban Bayramı'nda köprü ve otoyollar ile bazı toplu taşımalar ücretsiz olacak.

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BAYRAMDA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ? Kurban Bayramı’nın 3. ve 4. günü bugün ve yarın metro, metrobüs, otobüs, tramvay, İETT, Marmaray, İzban, Başkentray ücretsiz mi, bedava mı?

KURBAN BAYRAMI'NDA TOPLU TAŞIMA KAÇ GÜN ÜCRETSİZ?

Kurban Bayramı'nı kapsayan 28 Haziran Çarşamba günü saat 00.00'dan başlayarak 1 Temmuz Cumartesi günü saat 24.00'e kadar Başkentray, Marmaray ve İZBAN seferleri ile belediyeler ve bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelerce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden de ücretsiz olarak yararlanılacak.

BAYRAMDA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ? Kurban Bayramı’nın 3. ve 4. günü bugün ve yarın metro, metrobüs, otobüs, tramvay, İETT, Marmaray, İzban, Başkentray ücretsiz mi, bedava mı?

OTOYOL VE KÖPRÜLER DE ÜCRETSİZ HİZMET VERECEK

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre; Kurban Bayramı tatili nedeniyle 24 Haziran Cumartesi günü saat 00.00'dan, 3 Temmuz Pazartesi saat 07.00'ye kadar yap-işlet-devlet projeleri hariç olmak üzere Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğu altında bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü kullanımları ücretsiz olacak.

BAYRAMDA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ? Kurban Bayramı’nın 3. ve 4. günü bugün ve yarın metro, metrobüs, otobüs, tramvay, İETT, Marmaray, İzban, Başkentray ücretsiz mi, bedava mı?
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