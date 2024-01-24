Bedelli askerlik yerleri AÇIKLANDI mı, ne zaman açıklanacak? MSB 2024 Bedelli askerlik yerleri sorgulama ekranı

Giriş Tarihi: 24.01.2024 15:13
Güncelleme Tarihi: 24.01.2024
15:13
Bedelli askerlik yerleri için kritik tarih gelip çattı. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) son dakika askerlik yerleri açıklandı duyurusu ile birlikte yükümlüler nerede askerlik yapacağını öğrenmiş olacak. Sınıflandırma sonuçları için e-Devlet sorgulama ekranı yoğun olarak ziyaret edilmeye başlandı. Binlerce asker adayının merakla beklediği celp ve sevk tarihleri de geçtiğimiz günlerde belli olmuştu. Peki, 2024 bedelli askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar.