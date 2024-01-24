Bedelli askerlik yerleri AÇIKLANDI mı, ne zaman açıklanacak? MSB 2024 Bedelli askerlik yerleri sorgulama ekranı

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR OLDU, KAÇ TL?

2024 bedelli askerlik ücreti resmen açıklandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca 'Mali ve Sosyal Haklar' genelgesi yayımlandı. Buna göre bedelli askerlik tutarı 182 bin 609 lira 4 kuruş oldu.

2023 yılının Ocak-Haziran döneminde 104.084 TL olan bedelli askerlik ücreti, Temmuz-Aralık dönemi için 122.351 TL'ye çıkarıldı.

Ocak 2024'te 182.609 TL olan belli askerlik ödemesi Temmuz 2024'te yeniden artacak.