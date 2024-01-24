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Haberler Fotohaber Bedelli askerlik yerleri AÇIKLANDI mı, ne zaman açıklanacak? MSB 2024 Bedelli askerlik yerleri sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 24.01.2024 15:13 Güncelleme Tarihi: 24.01.2024 15:13

Bedelli askerlik yerleri AÇIKLANDI mı, ne zaman açıklanacak? MSB 2024 Bedelli askerlik yerleri sorgulama ekranı

Bedelli askerlik yerleri için kritik tarih gelip çattı. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) son dakika askerlik yerleri açıklandı duyurusu ile birlikte yükümlüler nerede askerlik yapacağını öğrenmiş olacak. Sınıflandırma sonuçları için e-Devlet sorgulama ekranı yoğun olarak ziyaret edilmeye başlandı. Binlerce asker adayının merakla beklediği celp ve sevk tarihleri de geçtiğimiz günlerde belli olmuştu. Peki, 2024 bedelli askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar.

Bedelli askerlik yerleri AÇIKLANDI mı, ne zaman açıklanacak? MSB 2024 Bedelli askerlik yerleri sorgulama ekranı

Bedelli askerlik yerlerinin ne zaman açıklanacağı belli oldu. Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü açıklamasına göre, askerlik yerleri 25 Ocak'ta açıklanacak. Bu kapsamda bedelli askerlik başvurusunda bulunan yükümlüler MSB son dakika duyurularını yakın takibe almış durumda. Öte yandan celp ve sevk tarihleri de netleşti. Peki, 2024 Ocak ayı bedelli askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, e-Devlet sorgulama ekranı

Bedelli askerlik yerleri AÇIKLANDI mı, ne zaman açıklanacak? MSB 2024 Bedelli askerlik yerleri sorgulama ekranı

BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2024 yılında bedelli askerlik statüsünde silahaltına alınacak yükümlülerin sınıflandırma sonuçları 25 Ocak 2024 tarihinde e-Devlet üzerinden ve askerlik şubelerinden duyurulacak.

25 Ocak 2024 (bu tarih dâhil) tarihinden sonra bedelli askerlik hizmetinden vazgeçen yükümlüler yeniden bedelli askerliğe müracaat edemeyecek.

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Bedelli askerlik yerleri AÇIKLANDI mı, ne zaman açıklanacak? MSB 2024 Bedelli askerlik yerleri sorgulama ekranı

ASKERLİK YERLERİ NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Askerlik yerleri sorgulama işlemi, e-Devlet şifresi ile giriş yaptıktan sonra çok kolay bir şekilde gerçekleştirilebiliyor.

Bedelli askerlik celp tarihleri ve yerlerini öğrenmek isteyen er adayları e-Devlet'e bireysel şifreleriyle girip Milli Savunma Bakanlığı'nın yayımladığı bilgileri görüntüleyebilecek.

BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Bedelli askerlik yerleri AÇIKLANDI mı, ne zaman açıklanacak? MSB 2024 Bedelli askerlik yerleri sorgulama ekranı

BEDELLİ ASKERLİK SEVK TARİHLERİ

Bedelli askerlik hizmetine tabi yükümlülerin sevk edilecekleri tarihler aşağıdadır;

08 Şubat 2024

07 Mart 2024

18 Nisan 2024

16 Mayıs 2024

27 Haziran 2024

25 Temmuz 2024

22 Ağustos 2024

19 Eylül 2024

17 Ekim 2024

14 Kasım 2024

12 Aralık 2024

Bedelli askerlik yerleri AÇIKLANDI mı, ne zaman açıklanacak? MSB 2024 Bedelli askerlik yerleri sorgulama ekranı

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR OLDU, KAÇ TL?

2024 bedelli askerlik ücreti resmen açıklandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca 'Mali ve Sosyal Haklar' genelgesi yayımlandı. Buna göre bedelli askerlik tutarı 182 bin 609 lira 4 kuruş oldu.

2023 yılının Ocak-Haziran döneminde 104.084 TL olan bedelli askerlik ücreti, Temmuz-Aralık dönemi için 122.351 TL'ye çıkarıldı.

Ocak 2024'te 182.609 TL olan belli askerlik ödemesi Temmuz 2024'te yeniden artacak.

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