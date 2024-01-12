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Haberler Fotohaber BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2024 Ocak ayı e-Devlet bedelli askerlik yerleri sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 12.01.2024 09:39 Güncelleme Tarihi: 12.01.2024 09:39

BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2024 Ocak ayı e-Devlet bedelli askerlik yerleri sorgulama ekranı

Ocak ayı bedelli askerlik yerleri ile ilgili araştırmalar sürüyor. 29 Aralık 2023 tarihine kadar başvurularını gerçekleştiren binlerce yükümlü, bedelli askerlik yerlerinin ne zaman açıklanacağını sorguluyor. Ocak ayının ikinci haftası sona ererken e-Devlet sorgulama ekranı yoğun olarak ziyaret ediliyor. Nerede askerlik yapacağını merak eden yükümlüler Milli Savunma Bakanlığı tarafından gelecek askerlik yerleri açıklandı son dakika duyurusunu bekliyor. Peki, 2024 bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?

BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2024 Ocak ayı e-Devlet bedelli askerlik yerleri sorgulama ekranı

Bedelli askerlik yerlerinin ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. Başvurularını yapan binlerce yükümlü Milli Savunma Bakanlığı son dakika açıklamalarını yakından takip ediyor. Bedelli askerlikten yararlanacak olan yükümlülerin askerlik yerlerinin belli olacağı tarih duyurulmuştu. MSB Ocak ayını işaret etmiş ancak tam tarih belirtmemişti. Peki, 2024 bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?

BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2024 Ocak ayı e-Devlet bedelli askerlik yerleri sorgulama ekranı

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR OLDU, KAÇ TL?

2024 bedelli askerlik ücreti resmen açıklandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca 'Mali ve Sosyal Haklar' genelgesi yayımlandı. Buna göre bedelli askerlik tutarı 182 bin 609 lira 4 kuruş oldu.

2023 yılının Ocak-Haziran döneminde 104.084 TL olan bedelli askerlik ücreti, Temmuz-Aralık dönemi için 122.351 TL'ye çıkarıldı.

Ocak 2024'te 182.609 TL olan belli askerlik ödemesi Temmuz 2024'te yeniden artacak.

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BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2024 Ocak ayı e-Devlet bedelli askerlik yerleri sorgulama ekranı

2024 BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamaya göre bedelli askerlikten yararlanacak yükümlülerin kimlikleri, celp ve sevk dönemleri ile temel askerlik eğitimini yapacakları birlikleri 2024 yılı Ocak ayında e-Devlet ve askerlik şubelerinden duyurulacak.

Ancak bedelli askerlik yerlerinin açıklanacağı tam tarihe ilişkin bir duyuru yapılmadı. Net tarih açıklanır açıklanmaz haberimizde yer verilecektir.

BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2024 Ocak ayı e-Devlet bedelli askerlik yerleri sorgulama ekranı

BEDELLİ YOL PARASI NEREDEN ALINIR?

Sevkinize ilişkin yol masrafınız sevk evrakınızı aldıktan sonra 3 iş günü içerisinde Ptt'ye aktarılmaktadır. Herhangi bir Ptt şubesine yapacağınız başvuruda; kimlik belgeniz ile "Asal Ödemeleri" olduğunu beyan ederek yol masrafınızı alabilirsiniz.

BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2024 Ocak ayı e-Devlet bedelli askerlik yerleri sorgulama ekranı

BEDELLİ ASKERLİK CELP DÖNEMİ

1. Bedelli askerlikten yararlandırılacak yükümlü sayısı Genelkurmay Başkanlığı ile koordine edilerek Milli Savunma Bakanlığınca tespit edilir. Bunların temel askerliklerini yapacakları birlikleri ile bu birliklerin kontenjanları Genelkurmay Başkanlığınca 31 Aralık tarihine kadar Milli Savunma Bakanlığına bildirilir.

2. İstekli sayısının bedelli askerlikten yararlandırılacak yükümlü sayısından fazla olması halinde yararlandırılacak olanlar Milli Savunma Bakanlığınca belirlenen tarihlerde sınıflandırma kurulunca kura çekimi ve sınıflandırma işlemleri bir sonraki yılın ocak ayı içerisinde belirlenir. İstekli sayısının bedelli askerlikten yararlandırılacak yükümlü sayısından az olması halinde kuraya tabi tutulmaksızın tüm istekliler bedelli askerlik hizmetinden yararlandırılır.

3. Yükümlülerin kuvvet komutanlıklarına tahsisi, sınıflandırılması ve temel askerlik eğitimini alacakları birlik komutanlıklarına dağıtımı, kuraya tabi tutma işlemleri sınıflandırma kurulunca yapılır.

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