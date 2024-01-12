Giriş Tarihi: 12.01.2024 09:39
Güncelleme Tarihi: 12.01.2024
09:39
BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2024 Ocak ayı e-Devlet bedelli askerlik yerleri sorgulama ekranı
Ocak ayı bedelli askerlik yerleri ile ilgili araştırmalar sürüyor. 29 Aralık 2023 tarihine kadar başvurularını gerçekleştiren binlerce yükümlü, bedelli askerlik yerlerinin ne zaman açıklanacağını sorguluyor. Ocak ayının ikinci haftası sona ererken e-Devlet sorgulama ekranı yoğun olarak ziyaret ediliyor. Nerede askerlik yapacağını merak eden yükümlüler Milli Savunma Bakanlığı tarafından gelecek askerlik yerleri açıklandı son dakika duyurusunu bekliyor. Peki, 2024 bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?