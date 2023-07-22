Beden Eğitimi Öğretmenliği taban puanları 2023: Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği - BESYO taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları

Beden Eğitimi Öğretmenliği-BESYO taban puanları ve başarı sıralaması 2023 Yükseköğretim Kurumu Sınavı sonuçlarının belli olmasının ardından sorgulanmaya başladı. TYT eşit ağırlık puan türü ile alan bu bölüm için adaylar tercih listeleri hazırlıyor. Geçtiğimiz yılın taban puanları ve başarı listeleri esas alınarak tercihler yapılacak. Peki, Beden Eğitimi Öğretmenliği-BESYO taban puanları ve başarı sıralaması ve kontenjan listesi belli oldu mu, ne zaman belli olacak? İşte, tüm merak edilenler…