Beden Eğitimi Öğretmenliği taban puanları 2023: Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği - BESYO taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları

Aksaray Üniversitesi Besyo Taban Puanları
– Beden Eğitimi Öğretmenliği : 800.000 Barajı
– Antrenörlük Eğitimi : 150 TYT
– Spor Yöneticiliği : 150 TYT
Amasya Üniversitesi Besyo Taban Puanları
– Beden Eğitimi Öğretmenliği : 800.000 Barajı
Ankara Üniversitesi Besyo Taban Puanları
– Beden Eğitimi Öğretmenliği : 800.000 Barajı
– Antrenörlük Eğitimi : 220 TYT (Milli Sporcular :180 TYT Spor Lisesinden Mezunlar : 210 TYT )
– Spor Yöneticiliği : 220 TYT (Milli Sporcular :180 TYT Spor Lisesinden Mezunlar : 210 TYT )
Çorum Hitit Üniversitesi Besyo Taban Puanları
– Beden Eğitimi Öğretmenliği : 800.000 Barajı
– Antrenörlük Eğitimi : ( I,II.Öğretim ) : 150 TYT
– Spor Yöneticiliği : ( I,II.Öğretim ): 150 TYT
– Rekreasyon : 150 TYT
Denizli Pamukkale Üniversitesi Besyo Taban Puanları
– Beden Eğitimi Öğretmenliği : 800.000 Barajı
– Antrenörlük Eğitimi : 150 TYT
– Rekreasyon : 150 TYT
– Spor Yöneticiliği : EA puan türünden.
Diyarbakır Dicle Üniversitesi Besyo Taban Puanları
– Beden Eğitimi Öğretmenliği : 800.000 Barajı
– Antrenörlük Eğitimi : 180 TYT ( Milli Sporcular : 150 TYT )
– Spor Yöneticiliği : 180 TYT ( Milli Sporcular : 150 TYT )
Düzce Üniversitesi Besyo Taban Puanları
– Beden Eğitimi Öğretmenliği : 800.000 Barajı
– Antrenörlük Eğitimi : 180 TYT
– Spor Yöneticiliği : 150 TYT
Edirne Trakya Üniversitesi Besyo Taban Puanları
– Beden Eğitimi Öğretmenliği : 800.000 Barajı
– Antrenörlük Eğitimi (I,II. Öğretim ) : 150 TYT
– Spor Yöneticiliği (I,II. Öğretim ) : 150 TYT
– Rekreasyon : 150 TYT
Elazığ Fırat Üniversitesi Besyo Taban Puanları
– Beden Eğitimi Öğretmenliği : 800.000 Barajı
– Antrenörlük Eğitimi (I,II. Öğretim ) : 200 TYT ( Milli Sporcular ve Spor Lisesi Mezunları için : 150 TYT )
– Rekreasyon (I,II. Öğretim ) : 200 TYT ( Milli Sporcular ve Spor Lisesi Mezunları İçin : 150 TYT )
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi :
– Beden Eğitimi Öğretmenliği : 800.000 Barajı
– Spor Yöneticiliği : 170 TYT ( Spor Lisesi Mezunları : 160 TYT Milli Sporcular : 150 )
Erzurum Atatürk Üniversitesi Besyo Taban Puanları
– Beden Eğitimi Öğretmenliği : 800.000 Barajı
– Antrenörlük Eğitimi ( I,II Öğretim ) : 150 TYT
Erzurum Teknik Üniversitesi Besyo Taban Puanları
– Beden Eğitimi Öğretmenliği : 800.000 Barajı
Eskişehir Teknik Üniversitesi Besyo Taban Puanları
– Beden Eğitimi Öğretmenliği : 800.000 Barajı
– Antrenörlük Eğitimi : 150 TYT
Gaziantep Üniversitesi Besyo Taban Puanları
– Beden Eğitimi Öğretmenliği : 800.000 Barajı
– Antrenörlük Eğitimi : 200 TYT ( Milli Sporculara : 150 TYT , Spor Lisesi Mezunlarına : 180 TYT )
– Spor Yöneticiliği : 200 TYT ( Milli Sporculara : 150 TYT , Spor Lisesi Mezunlarına : 180 TYT )
Giresun Üniversitesi Besyo Taban Puanları
– Beden Eğitimi Öğretmenliği : 800.000 Barajı
– Antrenörlük Eğitimi : 180 TYT
Gümüşhane Üniversitesi Besyo Taban Puanları
– Beden Eğitimi Öğretmenliği : 800.000 Barajı
– Antrenörlük Eğitimi : 150 TYT (ÖNEMLİ !! Spor özgeçmiş dosyası olmayanlar antrenörlük bölümüne giremez.)
Hakkari Üniversitesi Besyo Taban Puanları
– Beden Eğitimi Öğretmenliği : 800.000 Barajı
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Besyo Taban Puanları
– Beden Eğitimi Öğretmenliği : 800.000 Barajı
– Antrenörlük Eğitimi : 150 TYT
– Spor Yöneticiliği : 150 TYT
– Rekreasyon : 150 TYT
Iğdır Üniversitesi Besyo Taban Puanları
– Beden Eğitimi Öğretmenliği : 800.000 Barajı
– Antrenörlük Eğitimi ( I,II. Öğretim ) : 180 TYT ( Milli Sporcular ve Spor Lisesi Mezunları : 150 TYT )
Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi :
– Beden Eğitimi Öğretmenliği : 800.000 Barajı
İstanbul Üniversitesi Besyo Taban Puanları
– Beden Eğitimi Öğretmenliği : 800.000 Barajı
– Antrenörlük Eğitimi : 200 TYT ( Milli Sporcular için 150 TYT )
– Spor Yöneticiliği : 260 TYT ( Milli Sporcular için 150 TYT )
İstanbul Marmara Üniversitesi Besyo Taban Puanları
– Beden Eğitimi Öğretmenliği : 400.000 Barajı (Milli Sporcular için 700.000 )
– Antrenörlük Eğitimi : 200 TYT ( Milli Sporcular için 180 TYT )
İstanbul Sağlık Bilimleri Üniversitesi Besyo Taban Puanları
– Egzersiz ve Spor Bilimleri : 200 TYT
İzmir Ege Üniversitesi Besyo Taban Puanları
– Beden Eğitimi Öğretmenliği : 800.000 Barajı
– Antrenörlük Eğitimi : 180 TYT
– Spor Yöneticiliği : 180 TYT ( Milli Sporcular İçin 150 TYT )
İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Besyo Taban Puanları
– Beden Eğitimi Öğretmenliği : 800.000 Barajı
– Antrenörlük Eğitimi : 180 TYT ( Milli Sporcular ve Spor Lisesi Mezunları : 150 TYT )
Karabük Üniversitesi Besyo Taban Puanları
– Beden Eğitimi Öğretmenliği : 800.000 Barajı
– Antrenörlük Eğitimi : 150 TYT
Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi Besyo Taban Puanları
– Beden Eğitimi Öğretmenliği : 800.000 Barajı
– Antrenörlük Eğitimi ( I,II.Öğretim ) : 150 TYT
Kars Kafkas Üniversitesi Besyo Taban Puanları
– Beden Eğitimi Öğretmenliği : 800.000 Barajı
– Antrenörlük Eğitimi : 150 TYT
– Spor Yöneticiliği ( I,II.Öğretim ) : 150 TYT
– Rekreasyon : 150 TYT
Kayseri Erciyes Üniversitesi Besyo Taban Puanları
– Beden Eğitimi Öğretmenliği : 800.000 Barajı
– Antrenörlük Eğitimi : 150 TYT
– Spor Yöneticiliği : 150 TYT
– Rekreasyon : 150 TYT
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Besyo Taban Puanları
– Beden Eğitimi Öğretmenliği : 800.000 Barajı
– Antrenörlük Eğitimi ( I,II.Öğretim ) : 200 TYT ( Milli Sporcular İçin 150 TYT )
Kastamonu Üniversitesi Besyo Taban Puanları
– Beden Eğitimi Öğretmenliği : 800.000 Barajı
– Antrenörlük Eğitimi ( I,II.Öğretim ) : 150 TYT
– Spor Yöneticiliği ( I,II.Öğretim ) : 150 TYT
Kırıkkale Üniversitesi Besyo Taban Puanları
– Beden Eğitimi Öğretmenliği : 800.000 Barajı
– Antrenörlük Eğitimi : 160 TYT
– Rekreasyon Eğitimi : 160 TYT
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Besyo Taban Puanları
– Beden Eğitimi Öğretmenliği : 800.000 Barajı
– Antrenörlük Eğitimi : 150 TYT
– Spor Yöneticiliği : 150 TYT
– Rekreasyon : 160 TYT
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Besyo Taban Puanları
– Beden Eğitimi Öğretmenliği : 800.000 Barajı,
– Antrenörlük Eğitimi ( I,II.Öğretim ): 150 TYT
Konya Selçuk Üniversitesi Besyo Taban Puanları
– Beden Eğitimi Öğretmenliği : 800.000 Barajı
– Antrenörlük Eğitimi ( I,II. Öğretim ) : 150 TYT
– Spor Yöneticiliği : ( I,II. Öğretim ) : 150 TYT
– Rekreasyon ( I,II. Öğretim ) : 150 TYT
Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Besyo Taban Puanları
– Beden Eğitimi Öğretmenliği : 800.000 Barajı
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Besyo Taban Puanları
– Beden Eğitimi Öğretmenliği : 800.000 Barajı
– Antrenörlük Eğitimi : 180 TYT ( Milli Sporcular için : 150 TYT )
– Spor Yöneticiliği : 150 TYT ( Milli Sporcular için : 150 TYT )
– Rekreasyon : 150 TYT ( Milli Sporcular için : 150 TYT )
Mardin Artuklu Üniversitesi Besyo Taban Puanları
– Beden Eğitimi Öğretmenliği : 800.000 Barajı
– Antrenörlük Eğitimi : 200 TYT
– Spor Yöneticiliği : 200 TYT
Mersin Üniversitesi Besyo Taban Puanları
– Beden Eğitimi Öğretmenliği : 800.000 Barajı
– Antrenörlük Eğitimi : 150 TYT
– Spor Yöneticiliği : 150 TYT
– Rekreasyon : 150 TYT
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Besyo Taban Puanları
– Beden Eğitimi Öğretmenliği : 800.000 Barajı
– Antrenörlük Eğitimi ( I,II.Öğretim ): 150 TYT
– Spor Yöneticiliği (I,II.Öğretim ) : 150 TYT
– Rekreasyon (I,II.Öğretim ) : 150 TYT
Muş Alparslan Üniversitesi Besyo Taban Puanları
– Beden Eğitimi Öğretmenliği : 800.000 Barajı
– Antrenörlük Eğitimi : 150 TYT
– Spor Yöneticiliği : 150 TYT
– Engellilerde Egzersiz ve Spor Eğitimi : 800.000 Barajı