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Giriş Tarihi: 29.01.2024 11:34 Güncelleme Tarihi: 29.01.2024 11:34

BEKÇİ ALIMI 2024/2. DÖNEM | Yeni dönem Bekçi alımı başladı mı, başvuru tarihi ne zaman, şartlar neler, kaç aday alınacak?

Türkiye genelinde bekçi alımı başvurusu ve şartları, adaylar tarafından yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz yıl 26 ilde bekçi alımı gerçekleşmişti. Şimdi ise gözler Polis Akademisi ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafınca yürütülen süreçte yeni alımlara çevrildi. Peki, Yeni dönem Mahalle ve Çarşı Bekçiliği alımı başladı mı, başvuru tarihi ne zaman, şartlar neler? İşte, detaylar...

BEKÇİ ALIMI 2024/2. DÖNEM | Yeni dönem Bekçi alımı başladı mı, başvuru tarihi ne zaman, şartlar neler, kaç aday alınacak?

Bekçi alımı Polis Akademisi ve Emniyet Genel Müdürlüğü iş birliğinde yürütülüyor. Binlerce aday yeni dönemde Çarşı ve Mahalle Bekçiliğinde görev almak isterken, adayların boy, yaş ve kilo gibi kriterleri yerine getirmesiyle başvuru süreci yakından takip ediliyor. Peki, Yeni dönem Bekçi alımı başladı mı, başvuru şartları neler?

BEKÇİ ALIMI 2024/2. DÖNEM | Yeni dönem Bekçi alımı başladı mı, başvuru tarihi ne zaman, şartlar neler, kaç aday alınacak?

BEKÇİ ALIMI 2024

Yeni dönem Bekçi alımı başladı mı?

2023 Yılında 26 ilde bekçi alımı gerçekleşmiş ve adaylar göreve başlamıştı. Şimdi ise henüz aktif olarak 2024/2. dönem bekçi alımı bulunmuyor. 2024 yılında Emniyet Genel Müdürlüğü ve Polis Akademisi ihtiyaçlarına göre belirlenen sayıda bekçi alımı yapılması bekleniyor.

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BEKÇİ ALIMI 2024/2. DÖNEM | Yeni dönem Bekçi alımı başladı mı, başvuru tarihi ne zaman, şartlar neler, kaç aday alınacak?

BEKÇİLİK ŞARTLARI NEDİR, BELLİ OLDU MU?

2024 yılı için Bekçilik başvurusu ve şartlarına dair resmi bir açıklama henüz yayımlanmadı. Ancak 2023/1. Dönem Bekçilik başvuru şartları şöyleydi:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, en az lise mezunu olmak, en az 167 cm boyunda olmak, beden kitle indeksi 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak.

Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde son bir yıl veya daha fazla süredir ikamet ediyor olmak, başvuruların son günü itibarıyla askerlik görevini bitirmiş olmak ve başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış (18.01.2005 tarihinde ve öncesinde doğmuş olmak) ve 31 yaşından gün almamış (18.01.1993 tarihinde ve sonrasında doğmuş olmak) olmak şartı yer alıyor.

Diğer şartlar ise şöyle;

BEKÇİ ALIMI 2024/2. DÖNEM | Yeni dönem Bekçi alımı başladı mı, başvuru tarihi ne zaman, şartlar neler, kaç aday alınacak?

- Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

-Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,

-Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkum bulunmamak,

-Memuriyete engel bir hali bulunmamak,

-Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

-Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,

BEKÇİ ALIMI 2024/2. DÖNEM | Yeni dönem Bekçi alımı başladı mı, başvuru tarihi ne zaman, şartlar neler, kaç aday alınacak?

- Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

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