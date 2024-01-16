Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Ben Bu Cihana Sığmazam 53.bölüm heyecanla bekleniyor: ATV’nin sevilen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam canlı izle ekranı!
Giriş Tarihi: 16.01.2024 18:49 Güncelleme Tarihi: 16.01.2024 18:49

Ben Bu Cihana Sığmazam 53.bölüm heyecanla bekleniyor: ATV’nin sevilen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam canlı izle ekranı!

ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'ın yeni bölümü için izleyiciler ekranları başındaki yerini aldılar.Dizinin severleri yeni bölüm için canlı izle araştırmasına başladı. Usta oyuncular Oktay Kaynarca, Ebru Özkan Saban ve Ozan Akababa'yı başrollerinde buluşturan dizinin yeni bölümünde Cezayir ve Müfit düşmanlığı damga vuracak. Suna'nın herkesten gizli Sosyal'la evlenmesi tüm ev halkının gündemini değiştirecektir. Yeni bölüm için nefesler tutuldu. İşte merakla beklenen Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölüm ATV ile canlı izle ekranı!

Ben Bu Cihana Sığmazam 53.bölüm heyecanla bekleniyor: ATV’nin sevilen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam canlı izle ekranı!

Ben Bu Cihana Sığmazam 53.bölüm için dizinin sevenleri heyecanla bekliyor. Yeni bölümüyle bu akşam ekranlara gelecek dizinin bu bölümünde "Cezayir kendisine başlatılan düşmanlığı bitirecek mi?", "Cezayir ve Leyla sorunlarını aşabilecek mi ayrılıyorlar mı? "soruları netlik kazanıyor.ATV ile Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölüm canlı izle!

Ben Bu Cihana Sığmazam 53.bölüm heyecanla bekleniyor: ATV’nin sevilen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam canlı izle ekranı!

ATV İLE BEN BU CİHANA SIĞMAZAM CANLI İZLE EKRANI

Ben Bu Cihana Sığmazam 53. bölümüyle yayınlanıyor:

ATV CANLI YAYIN

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Ben Bu Cihana Sığmazam 53.bölüm heyecanla bekleniyor: ATV’nin sevilen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam canlı izle ekranı!

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM 53.BÖLÜM ÖZETİ

"Bu düşmanlığı sen başlattın, bitiren ben olmayacağım!"

Cezayir şüphelerinde haklı olduğunu öğrenir. Erman Barkan hayattadır. Ve intikamını almaya, Cezayir'i yok etmeye kararlıdır. Bunun için ilk planı Cezayir'in fabrikalarını kapatıp onu silah üretimi yapamaz hale getirerek güçsüzleştirmektir

Ben Bu Cihana Sığmazam 53.bölüm heyecanla bekleniyor: ATV’nin sevilen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam canlı izle ekranı!

Cezayir'in ise hedefinde Vedat vardır. Vedat'ı alıp Berfin'i öldürdüğünü itiraf ettirecektir. Cezayir bunlarla uğraşırken hiç beklemediği yerden darbe alır. Müfit artık onun düşmanıdır. Cezayir için en zoru devletinin onu gözden çıkardığını görmek olur

Ben Bu Cihana Sığmazam 53.bölüm heyecanla bekleniyor: ATV’nin sevilen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam canlı izle ekranı!

Ama elbette bunun altında kalmayacaktır. Diğer tarafta Suna'nın herkesten gizli Soysal'la evlenmeye kalkması eve bomba gibi düşer. Kızları yüzünden Leyla ve Cezayir büyük bir tartışma yaşar ve Cezayir evi terk eder.

SON DAKİKA