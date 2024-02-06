Ben Bu Cihana Sığmazam 57. yeni bölüm fragmanı: ATV Ben Bu Cihana Sığmazam fragmanı yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak?

Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak soruları izleyicilerin gündeminde yerini aldı. ATV'nin aksiyon ve dram türündeki dizisi son bölümüyle de izleyicileri ekran başına kilitledi. Öte yandan babasıyla bir kez daha kavga eden Gülcan Amerika'ya kesin olarak dönme kararı verir. Gardaşov'un kardeşinin tutulduğu CIA tesisinin yerini öğrenmesinin ardından yeni bölümde olacakları görmek isteyenler araştırmalarına hız kazandırdı. Başrolünde Oktay Kaynarca'nın yer aldığı yapımın yeni sahneleri bekleniyor. İşte, ATV ile Ben Bu Cihana Sığmazam 57. Bölüm fragmanı izle ekranı!