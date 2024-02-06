Ben Bu Cihana Sığmazam 57. yeni bölüm fragmanı: ATV Ben Bu Cihana Sığmazam fragmanı yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak?

Giriş Tarihi: 06.02.2024 23:06
Güncelleme Tarihi: 06.02.2024
23:06
Ben Bu Cihana Sığmazam 57. yeni bölüm fragmanı izle ekranı araştırmaları başladı. ATV ekranlarının sevilen dizisi son olarak 56. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Başrollerinde Oktay Kaynarca, Ebru Özkan Saban ve Ozan Akbaba'nın yer aldığı yapımın son bölümünde koğuşta Töze adında bir kadın, daha ilk günden Leyla'ya rahatsızlık vermeye başladı. Gelecek bölümde yaşanacakları merak eden seyirciler arama motorlarına yöneldi. Peki; ATV ile Ben Bu Cihana Sığmazam fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak? İşte, detaylar...