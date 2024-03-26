Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Ben Bu Cihana Sığmazam 63. bölüm fragmanı bekleniyor! Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölüm fragmanı yayımlandı mı?
Giriş Tarihi: 26.03.2024 23:46 Güncelleme Tarihi: 26.03.2024 23:46

Ben Bu Cihana Sığmazam 63. bölüm fragmanı bekleniyor! Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölüm fragmanı yayımlandı mı?

ATV'nin ilgiyle takip edilen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam yayınlanan son bölümün ardından, 63. yeni bölüm fragmanı heyecanla bekleniyor. Başrollerinde Oktay Kaynarca, Ebru Özkan Saba ve Ozan Akbaba gibi başarılı oyuncuların yer aldığı dizide, her hafta heyecan ve macera dolu sahneler yaşanıyor. İzleyenlerin ilgiyle takip ettiği dizide, gelecek bölümde neler olacak sorusu yayımlanacak olan yeni bölüm fragmanıyla yanıt buluyor. Peki, ATV Ben Bu Cihana Sığmazam 63. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Ben Bu Cihana Sığmazam 63. bölüm fragmanı bekleniyor! Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölüm fragmanı yayımlandı mı?

Ben Bu Cihana Sığmazam son bölümünün ardından yeni bölüm fragmanı ile gündemde. ATV'nin aksiyon ve dram türündeki dizisinde bu hafta heyecan doruktaydı. Peki, Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek bölümde neler olacak?

Ben Bu Cihana Sığmazam 63. bölüm fragmanı bekleniyor! Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölüm fragmanı yayımlandı mı?

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM 63. BÖLÜM FRAGMAN

ATV ekranlarının ikinci sezonunda da izleyiciden büyük ilgi gören dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam, 26 Mart 2024 Salı akşamı ekranlara gelen son bölümünün ardından yeni bölüm fragmanı ile gündeme geliyor.

Dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlanması halinde aşağıdaki bağlantıdan izleyebilirsiniz.

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM 62. BÖLÜM FRAGMANI

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Ben Bu Cihana Sığmazam 63. bölüm fragmanı bekleniyor! Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölüm fragmanı yayımlandı mı?

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Leyla, Ömer'in vurulması ile birlikte karnındaki çocuğu ve kaderiyle baş başa kalır. Cezayir onları kurtarmak için zamana karşı yarışır. Leyla ve Ömer'in durumu merak konusu olurken, Cezayir yaptıklarının bedelini ödetmek için Gedikali'nin peşine düşer.

Ben Bu Cihana Sığmazam 63. bölüm fragmanı bekleniyor! Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölüm fragmanı yayımlandı mı?

Behçet, paralarını ele geçirerek Cezayir'e ağır bir darbe vurduğunu düşünür. İkili bir kez daha karşı karşıya geldiğinde, Cezayir'in Behçet'e vereceği karşılık herkesi şaşırtır.

Ben Bu Cihana Sığmazam 63. bölüm fragmanı bekleniyor! Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölüm fragmanı yayımlandı mı?

Cezayir'in oğlunu kurtarmasının ardından Müfit, Erman'a meydan okuyarak masayı dağıtır. Taziyev'in namlusundan çıkan kurşun ise olayların seyrini tamamen değiştirecek, bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.

SON DAKİKA