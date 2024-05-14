Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Ben Bu Cihana Sığmazam 66. bölüm izle! ATV ile Ben Bu Cihana Sığmazam son bölüm izle full HD
Giriş Tarihi: 14.05.2024 20:00 Güncelleme Tarihi: 14.05.2024 20:07

Ben Bu Cihana Sığmazam 66. bölüm izle! ATV ile Ben Bu Cihana Sığmazam son bölüm izle full HD

Ben Bu Cihana Sığmazam 66. bölüm ile ekranlarda. Ekranların efsane yapımı sezonlardır takip edilmeye devam ediyor. Oktay Kaynarca'nın başrolünde yer aldığı dizinin yeni bölümü için ekran başında yerler alındı. Her hafta salı günü takip edilen dizide bu hafta da tansiyon yükseliyor. İşte, ATV Ben Bu Cihana Sığmazam 66. son bölüm izle full HD, tek parça...

Ben Bu Cihana Sığmazam 66. bölüm izle! ATV ile Ben Bu Cihana Sığmazam son bölüm izle full HD

Ben Bu Cihana Sığmazam 66. bölüm izle ATV dizi ekranlarında takip ediliyor. Cezayir, Atakan'ın ölümü sonrası gelen istihbarat görevlisi Belkıs tarafından sorgulanıyor. Heyecan bu hafta da dorukta. İşte, Ben Bu Cihana Sığmazam son bölüm izle full, tek parça, kesintisiz...

Ben Bu Cihana Sığmazam 66. bölüm izle! ATV ile Ben Bu Cihana Sığmazam son bölüm izle full HD

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM 66. BÖLÜM İZLE

ATV ekranlarında yeni bölüm takip ediliyor:

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM İZLE İÇİN TIKLAYINIZ

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Ben Bu Cihana Sığmazam 66. bölüm izle! ATV ile Ben Bu Cihana Sığmazam son bölüm izle full HD

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM SON BÖLÜM ÖZETİ

Cezayir, Atakan'ın ölümü sonrası gelen istihbarat görevlisi Belkıs tarafından sorgulanır. Tura, şüpheleri Cezayir'e yönelttikten sonra silah sevkiyatı için hazırlıklarını hızlandırır. Cezayir, Belkıs'a Tura'nın gerçek yüzünü göstermek için harekete geçer.

Ben Bu Cihana Sığmazam 66. bölüm izle! ATV ile Ben Bu Cihana Sığmazam son bölüm izle full HD

Leyla, hareketlerinden şüphelendiği Arzu'yu yakın takibe alır. Leyla'nın güvenini kazanmak için Raziye'yi kullanan Arzu'nun başı Fransa'daki geçmişi nedeniyle beladadır. Arzu kendi planlarını kurarken, hiç beklemediği anda karşısına çıkan sürpriz kişi ona büyük bir şaşkınlık yaşatacaktır.

Ben Bu Cihana Sığmazam 66. bölüm izle! ATV ile Ben Bu Cihana Sığmazam son bölüm izle full HD

Cezayir, Tura'yı geçmişi hatırlatarak uyarır. Tura, Cezayir'i yalnız bırakmak için hedefine bu kez Sandıkçıoğlu'nu alır. Cezayir, Tura'nın planlarına engel olmaya çalışırken bir kez daha sevdiklerinin ölüm kalım mücadelesine tanıklık etmek zorunda kalacaktır.

SON DAKİKA