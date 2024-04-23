Ben Bu Cihana Sığmazam bugün var mı yok mu, yeni bölüm ne zaman? Ben Bu Cihana Sığmazam bugün neden yok?

Kuruluş Osman yeni bölüm bu hafta var mı yok mu, neden yok soruları ile gündemdeki yerini almış durumda. ATV ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisinin geçen hafta yayınlanan bölümünde Cezayir, Serkan'ın ölümü sonrası büyük bir üzüntü ve öfke içindeydi. Peki, Ben Bu Cihana Sığmazam 65. bölüm bu hafta yayınlanacak mı, yeni bölüm ne zaman? İşte, ATV yayın akışı ile "Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölüm var mı yok mu, neden yok" sorularının yanıtı.