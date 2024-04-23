Ben Bu Cihana Sığmazam bugün var mı yok mu, yeni bölüm ne zaman? Ben Bu Cihana Sığmazam bugün neden yok?

Giriş Tarihi: 23.04.2024 11:41
Güncelleme Tarihi: 23.04.2024
11:41
ATV ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam bu hafta var mı yok mu, neden yok soruları ile gündemdeki yerini aldı. Salı günleri seyircisi ile buluşan dizinin başrollerinde Oktay Kaynarca, Ebru Özkan Saban, Ali Seçkiner Alıcı, Ragıp Savaş, Burak Çelik gibi başarılı isimleri yer alıyor. 23 Nisan 2024 ATV yayın akışında dizinin yeni bölümüne göremeyen dizinin takipçileri "Ben Bu Cihana Sığmazam bugün neden yok, yeni bölüm ne zaman" soruları için arama motorlarına yöneldi. İşte, Ben Bu Cihana Sığmazam 65. son bölüm yayın tarihi ve diğer ayrıntılar.