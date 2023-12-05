BEN BU CİHANA SIĞMAZAM EMİR GARDAŞOV KİMDİR? ATV dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Emir Gardaşov’u Ozan Akbaba kimdir, kaç yaşında, nereli?

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM EMİR GARDAŞOV KARAKTERİ HAKKINDA

Ozan Akbaba, Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin yeni bölümünden itibaren Emir Gardaşov karakteriyle izleyici karşısına çıkacak.

Karakter Analizi: Emiraslan Gardaşov

Azeri iş insanı. Dünyanın en büyük 10 nakliyat şirketinden biri olan "Gardaşov Şirketler Grubu"nun sahibidir. Gemileri Azeri petrolünü bütün Dünya'ya taşır. Ayrıca Türkiye'de ticari yatırımları vardır.

Tam bir futbol fanatiği olan Gardaşov, İskoçya'da bir futbol kulübünün de sahibidir. Evli ve iki çocuk babası olan Gardaşov, Azerbaycan Yüksek Harp Okulu'ndan mezun olmuş, daha sonra Azerbaycan Özel Kuvvetleri'ne katılarak 2008 Karabağ Ağdere çatışmalarında yer almıştır.

2012 yılında babasının ölümü üzerine "Gardaşov Şirketler Grubu"nun başına geçer. ABD vatandaşı olan kardeşi Behram Gardaşov, İran'ın enerji sektörüne yatırım yaptığı ve İran'a petrol ürünleri satttığı için ABD'nin İran Ambargosu'nu delmekle suçlanmıştır. Şu an Kaliforniya'daki bir cezaevindedir.