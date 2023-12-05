BEN BU CİHANA SIĞMAZAM EMİR GARDAŞOV KİMDİR? ATV dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Emir Gardaşov’u Ozan Akbaba kimdir, kaç yaşında, nereli?

ATV'nin ilgiyle takip edilen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam yeni sezon bölümleriyle izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. Başrolünde Oktay Kaynarca'nın yer aldığı dizinin kadrosuna yeni bir oyuncu katıldı. Yeni bölümde yapıma Cezayir'le bağlantısı olan Emir Gardaşov dahil oluyor. Emir Gardaşov karakterini gören izleyiciler, role hayat veren oyuncu Ozan Akbaba hayatı hakkında detayları araştırmaya başladı. Yeni karakterin dizide nelere sebep olacağı merak ediliyor. Peki, Ben Bu Cihana Sığmazam Emir Gardaşov kimdir? Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Emir Gardaşov'u Ozan Akbaba kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte, Ozan Akbaba hakkında bilgiler…