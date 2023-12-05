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Giriş Tarihi: 05.12.2023 18:50 Güncelleme Tarihi: 05.12.2023 18:50

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM EMİR GARDAŞOV KİMDİR? ATV dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Emir Gardaşov’u Ozan Akbaba kimdir, kaç yaşında, nereli?

ATV'nin ilgiyle takip edilen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam yeni sezon bölümleriyle izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. Başrolünde Oktay Kaynarca'nın yer aldığı dizinin kadrosuna yeni bir oyuncu katıldı. Yeni bölümde yapıma Cezayir'le bağlantısı olan Emir Gardaşov dahil oluyor. Emir Gardaşov karakterini gören izleyiciler, role hayat veren oyuncu Ozan Akbaba hayatı hakkında detayları araştırmaya başladı. Yeni karakterin dizide nelere sebep olacağı merak ediliyor. Peki, Ben Bu Cihana Sığmazam Emir Gardaşov kimdir? Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Emir Gardaşov'u Ozan Akbaba kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte, Ozan Akbaba hakkında bilgiler…

Ben Bu Cihana Sığmazam Emir Gardaşov kimdir? Cezayir’le bağlantısı var! Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Emir Gardaşov’u Ozan Akbaba kimdir, kaç yaşında, nereli?

ATV'nin aksiyon ve dram türündeki dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölümleriyle ekran macerasına devam ediyor. Oktay Kaynarca, Ebru Özkan Saban, Burak Çelik ve İsmail Demirci'yi buluşturan diziye yeni bir isim dahil oldu. Ozan Akbaba, Cezayir'le bağlantıli Emir Gardaşov karakterine hayat verecek. Oyuncu ve rolü hakkında bilgi edinmek isteyen dizinin sıkı takipçileri ise bu noktada ''Ben Bu Cihana Sığmazam Emir Gardaşov kimdir?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Dizinin yeni bölümünden itibaren izleyici karşısına çıkacak olan yeni karakterin amacı merak uyandırıyor. Peki, Ozan Akbaba kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı? İşte, Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Emir Gardaşov'u Ozan Akbaba hayatı hakkında merak edilenler…

Ben Bu Cihana Sığmazam Emir Gardaşov kimdir? Cezayir’le bağlantısı var! Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Emir Gardaşov’u Ozan Akbaba kimdir, kaç yaşında, nereli?

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM YENİ BÖLÜM İLE EKRANLARDA!

Yönetmenliğini Mustafa Şevki Doğan'ın üstlendiği ATV ekranlarının sevilen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam, 5 Aralık Salı akşamı 48. Bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor.

Senaryosunu Zülküf Yücel ve Zehra Yücel'in birlikte kaleme aldığı dizinin yeni bölümünde Emir Gardaşov karakteri izleyicilerin dikkatini çekecek.

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Ben Bu Cihana Sığmazam Emir Gardaşov kimdir? Cezayir’le bağlantısı var! Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Emir Gardaşov’u Ozan Akbaba kimdir, kaç yaşında, nereli?

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM EMİR GARDAŞOV KARAKTERİ HAKKINDA

Ozan Akbaba, Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin yeni bölümünden itibaren Emir Gardaşov karakteriyle izleyici karşısına çıkacak.

Karakter Analizi: Emiraslan Gardaşov

Azeri iş insanı. Dünyanın en büyük 10 nakliyat şirketinden biri olan "Gardaşov Şirketler Grubu"nun sahibidir. Gemileri Azeri petrolünü bütün Dünya'ya taşır. Ayrıca Türkiye'de ticari yatırımları vardır.

Tam bir futbol fanatiği olan Gardaşov, İskoçya'da bir futbol kulübünün de sahibidir. Evli ve iki çocuk babası olan Gardaşov, Azerbaycan Yüksek Harp Okulu'ndan mezun olmuş, daha sonra Azerbaycan Özel Kuvvetleri'ne katılarak 2008 Karabağ Ağdere çatışmalarında yer almıştır.

2012 yılında babasının ölümü üzerine "Gardaşov Şirketler Grubu"nun başına geçer. ABD vatandaşı olan kardeşi Behram Gardaşov, İran'ın enerji sektörüne yatırım yaptığı ve İran'a petrol ürünleri satttığı için ABD'nin İran Ambargosu'nu delmekle suçlanmıştır. Şu an Kaliforniya'daki bir cezaevindedir.

Ben Bu Cihana Sığmazam Emir Gardaşov kimdir? Cezayir’le bağlantısı var! Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Emir Gardaşov’u Ozan Akbaba kimdir, kaç yaşında, nereli?

Emiraslan, Cezayir Türk'le Türkmenistandaki faaliyetleri sırasında tanışmıştır. İkilinin arkadaşlığı kısa zamanda dostluğa dönüşür. İkinci Dağlık Karabağ Savaşı esnasında Türkiye'den yapılan silah sevkiyatında önemli bir rol oynamışlardır.

Gerçek bir Türk milliyetçisi olan Gardaşov, kardeşine yaptıklarından dolayı Amerikan Devleti'ne düşmandır. ABD'nin Cezayir'e ambargo koyduğunu öğrenince ona yardım etmek için İstanbul'a gelir. Cezayir silahlarını Gardaşov'un şirketi üzerinde satarak ambargoyu delmeye başlar.

Ben Bu Cihana Sığmazam Emir Gardaşov kimdir? Cezayir’le bağlantısı var! Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Emir Gardaşov’u Ozan Akbaba kimdir, kaç yaşında, nereli?

OZAN AKBABA KİMDİR?

9 Haziran 1982 tarihinde Kars'ta dünyaya gelen Ozan Akbaba, Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi iç mimari ve çevre tasarımı bölümünden mezun oldu.

Dizi, sinema filmleri ve tiyatro oyunlarında rol alan başarılı oyuncu ayrıca film müzikleri de yapmaktadır.

2014 yılında Sıla'nın yeni ay albümünde yer alan Vaziyetler isimli şarkının video klibinde oynayan Ozan Akbaba, 2015 yılında Atv'de yayınlanmaya başlayan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde İlyas karakterini canlandırdı.

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