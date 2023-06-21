Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Benim Güzel Ailem 1. Bölüm full izle! TRT ile Benim Güzel Ailem ilk bölüm full HD izle
Giriş Tarihi: 21.06.2023 18:44 Güncelleme Tarihi: 21.06.2023 18:50

Benim Güzel Ailem 1. Bölüm full izle! TRT ile Benim Güzel Ailem ilk bölüm full HD izle

TRT 1 yeni yapımı Benim Güzel Ailem 1. Bölüm izle ekranı için araştırmalar başladı. Derya Nedim'den ayrılmaya karar verirken Öznur evin satılmasını hazmedemeyip soluğu baba ocağında alır. İki terapist Kaan ve Öznur zamanla terapist desteğine ihtiyaç duyacak hale gelir. Benim Güzel Ailem ilk bölüm full, tek parça, kesintisiz izle ekranı gündemdeki yerini aldı. Serra Pirinç, Toprak Can Adıgüzel, Erdal Özyağcılar ve Onur Buldu'nun başrollerinde yer aldığı yapım fragmanları ile dikkat çekti. TRT 1 yeni dizisi 21 Haziran Çarşamba günü izleyicisi ile buluşuyor. Benim Güzel Ailem 1. Bölüm full izle ekranı yayında!

Benim Güzel Ailem 1. Bölüm full izle! TRT ile Benim Güzel Ailem ilk bölüm full HD izle

Benim Güzel Ailem 1. Bölüm izle ekranı gündemdeki yerini aldı. Canan Rasim'i aile fertlerinin gül gibi geçinip gittiğine ikna etmeye çalışsa da Akyol ailesinde durumlar hiçte öyle değildir. Evin küçük kızında ateş bacayı sarmış, Akyol ailesi yaşanan sorunlar yetmezmiş gibi bir de evlilik telaşına girer. Yeni yapım her hafta Çarşamba günleri ekranlarda olacak. Benim Güzel Ailem ilk bölüm izle araştırmaları başladı. Başrollere Seray Gözler, Aycan Koptur, Nergis Kumbasar gibi isimler eşlik ediyor. İşte, TRT 1 ile Benim Güzel Ailem 1. bölüm izle

Benim Güzel Ailem 1. Bölüm full izle! TRT ile Benim Güzel Ailem ilk bölüm full HD izle

BENİM GÜZEL AİLEM İZLE EKRANI

21 Haziran 2023 tarihli ilk bölüm için:

BENİM GÜZEL AİLEM 1. BÖLÜM FULL İZLE İÇİN TIKLAYINIZ

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Benim Güzel Ailem 1. Bölüm full izle! TRT ile Benim Güzel Ailem ilk bölüm full HD izle

BENİM GÜZEL AİLEM OYUNCULARI

Serra Pirinç, Toprak Can Adıgüzel, Erdal Özyağcılar, Onur Buldu, Seray Gözler, Melis Babadağ, Aycan Koptur, Nergis Kumbasar, Erdem Akakçe, Barış Yıldız, Meltem Pamirtan, Münire Apaydın, Ebrar Karabakan, Emre Akkuş,Tolga Ortancıl, Mina Sinenden, Ahmet Hakan Ünal ve Halil İbrahim Kalaycıoğlu

Benim Güzel Ailem 1. Bölüm full izle! TRT ile Benim Güzel Ailem ilk bölüm full HD izle

BENİM GÜZEL AİLEM KONUSU

Benim Güzel Ailem dizisinde çocuklarını evlendirmiş bir çiftin yaşamı anlatılıyor. Dört çocuklarının üçünü evlendirilen aile, son çocuklarının düğününe de hazırlık yapmaktadır. Tüm çocuklarının yuvadan uçacağı için ise büyük bir üzüntü duyarlar.

Benim Güzel Ailem 1. Bölüm full izle! TRT ile Benim Güzel Ailem ilk bölüm full HD izle

Fakat düğün hazırlığı yaparken diğer üç kardeş ellerinde bavullarla çıkıp gelir. Üç çocuk da eşinden ayrılıp baba evine dönmüştür. Üstelik düğüne hazırlanan evin küçük kızı da evlenmekten vazgeçer. Hal böyle olunca dört çocuklu konakta yepyeni bir macera başlar...

SON DAKİKA