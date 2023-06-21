Benim Güzel Ailem 1. Bölüm full izle! TRT ile Benim Güzel Ailem ilk bölüm full HD izle

TRT 1 yeni yapımı Benim Güzel Ailem 1. Bölüm izle ekranı için araştırmalar başladı. Derya Nedim'den ayrılmaya karar verirken Öznur evin satılmasını hazmedemeyip soluğu baba ocağında alır. İki terapist Kaan ve Öznur zamanla terapist desteğine ihtiyaç duyacak hale gelir. Benim Güzel Ailem ilk bölüm full, tek parça, kesintisiz izle ekranı gündemdeki yerini aldı. Serra Pirinç, Toprak Can Adıgüzel, Erdal Özyağcılar ve Onur Buldu'nun başrollerinde yer aldığı yapım fragmanları ile dikkat çekti. TRT 1 yeni dizisi 21 Haziran Çarşamba günü izleyicisi ile buluşuyor. Benim Güzel Ailem 1. Bölüm full izle ekranı yayında!