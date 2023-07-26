BENİM GÜZEL AİLEM 5. BÖLÜM İZLE: Damla işi bırakıyor! TRT 1 dizi ekranı ile Benim Güzel Ailem son bölüm izle

Damla cephesinde ise işler yine iyi gitmez. Evin küçük kızı işi bıraktığını ve okuluna devam edeceğini söyler. Aile fertlerinden kimi bu duruma şaşırırken kimi ise saygıyla karşılar.

Nedim kendi evlerini kapatır ve eşyalarını aile evine taşır.