Benim Güzel Ailem dizisi nerede çekiliyor? TRT 1 yeni dizisi Benim Güzel Ailem nerede çekildi, hangi şehirde kasabada çekiliyor?

TRT 1 ekranlarında 21 Haziran Çarşamba bugün başlayan Benim Güzel Ailem nerede çekiliyor araştırılmaya başladı. Fragmanlarda görülen ahşap kaplamalı ve bahçe duvarları bile çiçeklerle kaplı üç katlı büyük tarihi ev televizyon izleyicilerinin gündemindeki yerini aldı. Başrollerinde Serra Pirinç, Toprak Can Adıgüzel, Erdal Özyağcılar ve Onur Buldu'nun yer aldığı yeni dizi çekim yerleriyle araştırılıyor. Benim Güzel Ailem dizisi nerede çekildi, hangi ilde/ilçede çekiliyor soruları yanıt arıyor. İlk bölüm için ekran başına geçildi. Peki, Benim Güzel Ailem nerede çekiliyor, hangi şehirde? İşte dizi hakkında merak edilenler…