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Haberler Fotohaber Benim Güzel Ailem dizisi nerede çekiliyor? TRT 1 yeni dizisi Benim Güzel Ailem nerede çekildi, hangi şehirde kasabada çekiliyor?
Giriş Tarihi: 21.06.2023 19:02 Güncelleme Tarihi: 21.06.2023 19:02

Benim Güzel Ailem dizisi nerede çekiliyor? TRT 1 yeni dizisi Benim Güzel Ailem nerede çekildi, hangi şehirde kasabada çekiliyor?

TRT 1 ekranlarında 21 Haziran Çarşamba bugün başlayan Benim Güzel Ailem nerede çekiliyor araştırılmaya başladı. Fragmanlarda görülen ahşap kaplamalı ve bahçe duvarları bile çiçeklerle kaplı üç katlı büyük tarihi ev televizyon izleyicilerinin gündemindeki yerini aldı. Başrollerinde Serra Pirinç, Toprak Can Adıgüzel, Erdal Özyağcılar ve Onur Buldu'nun yer aldığı yeni dizi çekim yerleriyle araştırılıyor. Benim Güzel Ailem dizisi nerede çekildi, hangi ilde/ilçede çekiliyor soruları yanıt arıyor. İlk bölüm için ekran başına geçildi. Peki, Benim Güzel Ailem nerede çekiliyor, hangi şehirde? İşte dizi hakkında merak edilenler…

Benim Güzel Ailem nerede çekiliyor? Yeni Benim Güzel Ailem dizisi nerede çekildi, hangi ilde/ilçede çekiliyor?

Benim Güzel Ailem dizisinin çekildiği yerler belli oldu. Ahşap kaplamalı ve bahçe duvarları bile çiçeklerle süslenmiş üç katlı büyük tarihi ev izleyenler tarafından araştırılıyor. Her hafta Çarşamba günleri ekranlara gelmeye hazırlanan yapım, TRT 1 ekranlarında yayımlanıyor. Benim Güzel Ailem nerede çekiliyor sorusu yanıt arıyor. Akyol Ailesi'nin yaşamını izleyicilerle buluşturan dizi 1. Bölümü ile takip ediliyor. Peki, Benim Güzel Ailem dizisi nerede çekildi, hangi ilde/ilçede çekiliyor? İşte, konusu, oyuncu kadrosu ve çekim yerleri hakkında merak edilen tüm detaylar…

Benim Güzel Ailem nerede çekiliyor? Yeni Benim Güzel Ailem dizisi nerede çekildi, hangi ilde/ilçede çekiliyor?

BENİM GÜZEL AİLEM DİZİ KONUSU

"Benim Güzel Ailem" aynı zamanda, üç farklı kuşağı bir araya getirerek geçmişin değerlerini ve yeninin değişen taleplerini bir araya getiriyor. Bu yönüyle de günümüz Türk aile yapısına ışık tutuyor.

İzleyici bu diziyle birlikte İstanbul'un tarihi semtlerinden birindeki müstakil evlerinde yaşayan Akyol Ailesi'nin yaşamına tanık olacak.

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Benim Güzel Ailem nerede çekiliyor? Yeni Benim Güzel Ailem dizisi nerede çekildi, hangi ilde/ilçede çekiliyor?

Evin anne babası Canan ve Rasim ile çocuklarının etrafında gelişen hikayeleri takip edeceğimiz Benim Güzel Ailem, izleyiciyi hem güldürecek hem de aile sıcaklığını yansıtacak konularla adeta sarıp sarmalayacak.

Benim Güzel Ailem nerede çekiliyor? Yeni Benim Güzel Ailem dizisi nerede çekildi, hangi ilde/ilçede çekiliyor?

Benim Güzel Ailem dizisinde çocuklarını evlendirmiş bir çiftin yaşamı anlatılıyor. Dört çocuklarının üçünü evlendirilen aile, son çocuklarının düğününe de hazırlık yapmaktadır. Tüm çocuklarının yuvadan uçacağı için ise büyük bir üzüntü duyarlar.

Fakat düğün hazırlığı yaparken diğer üç kardeş ellerinde bavullarla çıkıp gelir. Üç çocuk da eşinden ayrılıp baba evine dönmüştür. Üstelik düğüne hazırlanan evin küçük kızı da evlenmekten vazgeçer. Hal böyle olunca dört çocuklu konakta yepyeni bir macera başlar...

Benim Güzel Ailem nerede çekiliyor? Yeni Benim Güzel Ailem dizisi nerede çekildi, hangi ilde/ilçede çekiliyor?

BENİM GÜZEL AİLEM NEREDE ÇEKİLİYOR?

Benim Güzel Ailem dizisi İstanbul'da çekiliyor. Dizinin çekimleri Galata ve Beşiktaş gibi İstanbul'un tarihi semtlerinde gerçekleşiyor.

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