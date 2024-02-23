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Haberler Fotohaber Berat Gecesi ibadetleri ve duası: Berat Kandili'nde neler, hangi ibadetler yapılır? İşte bu gece yapılacak olan ibadetler
Giriş Tarihi: 23.02.2024 15:51 Güncelleme Tarihi: 23.02.2024 15:51

Berat Gecesi ibadetleri ve duası: Berat Kandili'nde neler, hangi ibadetler yapılır? İşte bu gece yapılacak olan ibadetler

İslam aleminin heyecanla beklediği yılın üçüncü kandili gelip çattı. Şaban ayının on 14. gününü on 15. gününe bağlayan geceye denk gelen Berat Kandili, bu yıl 24 Şubat Cumartesi günü idrak edilecek. Bu kıymetli geceyi ibadet ederek geçirmek isteyenler "Berat Kandili'nde neler, hangi ibadetler yapılır, okunacak dualar ve kılınacak namazlar nelerdir?" sorularını gündeme taşıdı. Kur'an-ı Kerim'in Levh-i Mahfûz'dan Dünya semasına toptan indirildiği gece olarak kabul edilen bu mübarek gecede eller semaya açılacak, dualar edilecek, namazlar kılınacak. Peki, Diyanet ile Berat Gecesi ibadetleri nelerdir, hangi dualar okunur, neler yapılır? İşte, Berat Kandili duası ve bu gece yapılacak ibadetler...

Berat Gecesi ibadetleri ve duası: Berat Kandili’nde neler, hangi ibadetler yapılır? İşte bu gece yapılacak olan ibadetler

Ramazanın müjdecisi Berat Kandili 24 Şubat Cumartesi gecesi idrak edilecek. Kur'an-ı Kerim'in Levh-i Mahfûz'dan Dünya semasına toptan indirildiği gece olarak kabul edilen bu mübarek gece, dua ve ibadetlerle eda edilecek. Şaban ayının on dördüncü gününü on beşinci gününe bağlayan geceye denk gelen Berat Kandili'nde neler, hangi ibadetler yapılır merak konusu oldu. Bu kıymetli gecenin feyzinden yararlanmak isteyen İslam alemi okunacak dualar ve kılınacak namazları öğrenmek adına ''Berat Gecesi ibadetleri nelerdir, hangi dualar okunur, neler yapılır?'' sorularına yanıt arıyor. İşte, Diyanet ile Berat Kandili duası ve bu gece yapılacak ibadetler listesi…

Berat Gecesi ibadetleri ve duası: Berat Kandili’nde neler, hangi ibadetler yapılır? İşte bu gece yapılacak olan ibadetler

BERAT GECESİ HANGİ İBADETLER YAPILIR?

İşte Berat Kandili'nde yapılacak ibadetler ve faziletleri;

Oruç tutmak: Berat Gecesi sabahını oruçlu geçirmek son derece önemlidir. Bu eylem hem yaklaştığımız Ramazan Ayı'na bir hazırlık, hem de bu geceyi idrak etmek için bir yol olacaktır.

Vakit Namazları kılmak: Her Müslümanın birinci görevi olan vakit namazlarını bu gün ve akşam boyunca kaçırmayın.

Nafile Namazları kılmak: Hacet Namazı ve Tesbih namazı ile bu geceden alınacak fazileti arttıracaktır.

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Berat Gecesi ibadetleri ve duası: Berat Kandili’nde neler, hangi ibadetler yapılır? İşte bu gece yapılacak olan ibadetler

Kur'an-ı Kerim okumak veya dinlemek: Bu gecede Kur'an-ı Kerim'in nurundan olabildiğince faydalanmak, tövbe kapısının açılıp, amellerin yazıldığı bu gecede Müslümanların faydasına olacaktır.

Dini sohbet yapmak: Dini sohbetlerde Peygamber Efendimiz'i (s.a.v) anmak ve Allah'ı sıkça anmak önemlidir.

Peygamber Efendimiz'e Salat ve Selamlar getirmek: Bu gece Peygamberimizi anarak, kendisinin şefaatini beklemek ve ummak da önemlidir.

Tövbe ve istiğfar etmek: Tövbe kapısının açılacağı Berat, yani bağışlanma gecesi Cenab-ı Hak'tan günahların affını dilemek bu gece adına önemlidir.

Berat Gecesi ibadetleri ve duası: Berat Kandili’nde neler, hangi ibadetler yapılır? İşte bu gece yapılacak olan ibadetler

BERAT KANDİLİ'NDE ÇEKİLECEK ZİKİRLER

Berat Kandili'nde Rahmet-i İlahi'nin, sağnak sağnak yeryüzüne yağdığı, müminlerden neredeyse çok az bir kısmının bu rahmetten, af ve bağışlanmadan mahrum kaldığı geri kalanının ise affedilmişler olarak sabahladıkları ve manevi beratlar aldıkları bilinmektedir.

Bin adet Estağfirullah El Azim Bin 1 adet ihlas Suresi Bin adet La İlahe İllallah Bin adet Salavat Yüz adet Habinallahü Vegniğmel Vekil Yüz adet Besmele 129 Adet Ya Latif

Berat Kandili'nde; "Lâ ilâe illallah", "Allahümme salli alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âli seyyidinâ muhammed", "Estağfirullah", "Sübhànallah", "Elhamdülillâh", "Allahu ekber", "Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm", "Allah" zikirlerini çekmek büyük sevaptır.

Berat Gecesi ibadetleri ve duası: Berat Kandili’nde neler, hangi ibadetler yapılır? İşte bu gece yapılacak olan ibadetler

BERAT KANDİLİ TESBİHLERİ

Berat Kandili'nde günahların affına vesile olan tesbih namazı kılabilmek için şu tesbihi ezbere bilmek gerekir:

"Sübhânallâhi vel-hamdü lillâhi ve lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil-aliyyil-azıym."

Beratın özünde, günahlardan arınma ve Yüce Allah'ın rahmet ve mağfiretine ulaşma amacı vardır. Bu gecede Allah'ın affı ve bağışlamasının çok olacağı müjdelendiği için bu geceye "Berat Gecesi" denilmiştir.

Berat gecesinde 100 rekat namaz kılınır. Bu namazdan sonra şu tesbihler çekilir:

Estağfirullahe'l- azim ve etübü ileyh. Anlamı: Azim olan Allah'ı tesbih ve O'na hamd ederim. "Allâhumme salli ve sellim ve bârik alâ seyyidinâ Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammedin bi adedi ilmike." (Ey Allah'ım ! Afendimiz Hz. Muhammed'e (s.a.v) ve efendimiz Hz.Muhammedin (s.a.v) aline nihayetsiz olan ilminin adedince salatu selam ve bereketler ihsan eyle.)

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