Giriş Tarihi: 23.02.2024 15:51
Güncelleme Tarihi: 23.02.2024
15:51
Berat Gecesi ibadetleri ve duası: Berat Kandili'nde neler, hangi ibadetler yapılır? İşte bu gece yapılacak olan ibadetler
İslam aleminin heyecanla beklediği yılın üçüncü kandili gelip çattı. Şaban ayının on 14. gününü on 15. gününe bağlayan geceye denk gelen Berat Kandili, bu yıl 24 Şubat Cumartesi günü idrak edilecek. Bu kıymetli geceyi ibadet ederek geçirmek isteyenler "Berat Kandili'nde neler, hangi ibadetler yapılır, okunacak dualar ve kılınacak namazlar nelerdir?" sorularını gündeme taşıdı. Kur'an-ı Kerim'in Levh-i Mahfûz'dan Dünya semasına toptan indirildiği gece olarak kabul edilen bu mübarek gecede eller semaya açılacak, dualar edilecek, namazlar kılınacak. Peki, Diyanet ile Berat Gecesi ibadetleri nelerdir, hangi dualar okunur, neler yapılır? İşte, Berat Kandili duası ve bu gece yapılacak ibadetler...