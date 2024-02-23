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Haberler Fotohaber BERAT KANDİLİ MESAJLARI 2024 RESİMLİ - HAYIRLI KANDİLLER | Kısa, yeni, anlamlı, dualı, hadisli, en yeni Berat Kandili mesajları
Giriş Tarihi: 23.02.2024 20:23 Güncelleme Tarihi: 23.02.2024 20:23

BERAT KANDİLİ MESAJLARI 2024 RESİMLİ - HAYIRLI KANDİLLER | Kısa, yeni, anlamlı, dualı, hadisli, en yeni Berat Kandili mesajları

İslam aleminin büyük bir heyecanla beklediği Berat Kandili geldi. İslam aleminde oldukça önemli gecelerden biri olan Berat Kandili 2024 yılında 23 Şubat Salı günü idrak ediliyor Ramazan ayına 15 gün kaldığını müjdeleyen Arapça berâe/berâet kelimesinin Türkçe hali ile anılan Berat Gecesi'ni kutlamak isteyenler yakınlarına Kandiliniz Mübarek Olsun' dileklerini gönderecek olanlar yazılı, farklı ve yeni kandil gecesi tebrik mesajlarını araştırıyorlar. Kısa, uzun, dualı, ayetli, hadisli, en güzel kandil mesajları sabah.com.tr tarafından derlendi! İşte, 2024 Berat Kandili gecesi mesajları ve sözleri ile en güzel yazılı ve resimli Hayırlı Kandiller mesajları…

BERAT KANDİLİ MESAJLARI 2024 RESİMLİ - HAYIRLI KANDİLLER | Kısa, yeni, anlamlı, dualı, hadisli, en yeni Berat Kandili mesajları

Mübarek Ramazan ayına 15 gün kala İslam Alemine Ramazan ayını müjdeleyen Berat Kandili geldi çattı. Bu mübarek günün anlamı ve önemi Hayırlı Kandiller mesajları ile paylaşılıyor. Sevdiklerinin kandilini kutlamak isteyenler en güzel ve resimli Berat Kandili mesajları ve sözleri seçeneklerini araştırıyor. Berat Kandiliniz Mübarek Olsun yazılı görseller ile en güzel dilekler iletiliyor. İşte, en güzel, kısa, uzun, anlamlı, dualı, ayetli, hadisli ve resimli Berat Kandili mesajları!

BERAT KANDİLİ MESAJLARI 2024 RESİMLİ - HAYIRLI KANDİLLER | Kısa, yeni, anlamlı, dualı, hadisli, en yeni Berat Kandili mesajları

EN YENİ BERAT KANDİLİ MESAJLARI 2024

Berat Kandili Mesajları 1: Bu güzel gecelerin feyzi üzerinize, rahmeti geçmişinize, bereketi evinize, nuru ahiretinize, sıcaklığı yuvanıza dolsun. Berat Geceniz mübarek olsun.

Dua kapılarının açıldığı, ellerin semaya yükseldiği, kalp imanının zuhur ettiği bu gecede Allah'ın rahmeti üzerinize olsun, kandiliniz mübarek olsun

Berat Kandili Mesajları 2: Berat, kötülükten ve çirkinlikten berî olmak demektir. Rahmet ve mağfiret ayı olan Ramazan'ın müjdecisidir. Berat gecemiz iyiliğe, güzelliğe, mağfirete, arınmaya ve kurtuluşa vesile olsun. Berat Kandiliniz mübarek olsun.

Gecenin şerrinden Allah'a sığındığım bu mübarek Berat Kandil'inde tüm değerli mümin kardeşlerimin duaları kabul olsun, kandilin mübarek olsun

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BERAT KANDİLİ MESAJLARI 2024 RESİMLİ - HAYIRLI KANDİLLER | Kısa, yeni, anlamlı, dualı, hadisli, en yeni Berat Kandili mesajları

Berat Kandili Mesajları 3: Dünü bitirip bugünü yaşamanı ve yarın devam edeceğini bilmeni sağlayan Allah'a bu mübarek Berat Kandil'inde şükreden Müslüman kardeşimin kandili mübarek olsun

Berat Kandili Mesajları 4: Ya Rabbim bize nasibin, gecenin ve sabahın en hayırlısıdan ver. Dua ettiklerimizin de yüzünü güldür. Bize vazgeçenlerin hüznünü değil, sabredenlerin mutluluğunu yaşat. Senin her şeye gücün yeter. Berat Kandilimiz Mübarek Olsun

Bu karanlık geceni aydınlatan Berat'ın ışığı göğsünü doldursun, Berat Kandilimiz mübarek olsun

BERAT KANDİLİ MESAJLARI 2024 RESİMLİ - HAYIRLI KANDİLLER | Kısa, yeni, anlamlı, dualı, hadisli, en yeni Berat Kandili mesajları

Berat Kandili Mesajları 5: Azabından affına , gazabından rızana sığınır , senden yine sana iltica ederim . Sana gereği gibi hamdetmekten acizim. Sen, kendini senâ ettiğin gibi yücesin. Tüm dularımızın kabul olmasın dileğiyle hayırlı kandiller

"Seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik." (Enbiya Suresi 107) Berat Kandilin mübarek olsun

Berat Kandili Mesajları 6: Duaların geri çevrilmeyeceği bu günde Rabbim dualarımızı kabul etsin. Bizleri rahmetinden mahrum bırakmasın güzel Mevlam.

Mübarek Berat Kandili'nde tüm duaların kabul olsun, sevdiklerinle nice kandillerin olsun, hayırlı kandiller

BERAT KANDİLİ MESAJLARI 2024 RESİMLİ - HAYIRLI KANDİLLER | Kısa, yeni, anlamlı, dualı, hadisli, en yeni Berat Kandili mesajları

Berat Kandili Mesajları 7: Allah Teâlâ bizleri salgın, kıtlık gibi felaketlerden emin kılsın, tüm insanlığı felaha çıkarsın, vatanımızı ve milletimizi muhafaza etsin. Bütün hastalarımıza şifa, evlerimize huzur ve bereket ihsan eylesin. Berat gecemiz mübarek olsun…

Allah bu mübarek gecede semaya açtığın ellerinin dualarını kabul eylesin, kandil geceniz mübarek olsun

Berat Kandili Mesajları 8: Ya Rabbel Alemin! Garip bir heyecan var içimde. Her günü son günmüş gibi yaşamayı, mübarek gecelerin faziletinden istifade etmeyi, ölüm listesinde adımız yazılacaksa da bizlere imanlı ölmeyi nasip et. Dua ediyorum Rabbime "Beni de koy cennetine." Berat Kandiliniz mübarek olsun.

Rahmetlerin en büyüğü, şükürlerin en hayırlısı, bereketlerin en bolu dualarınızla olsun, Berat Kandiliniz mübarek olsun

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