Giriş Tarihi: 20.02.2024 22:37
Güncelleme Tarihi: 20.02.2024
22:37
Berat Kandili ne zaman, hangi gün idrak edilecek, bugün kandil mi? 2024 Diyanet dini günler takvimiyle beraber Berat Gecesi
İslam ailemi için büyük bir öneme sahip olan Berat Kandili bu yıl şubat ayında idrak edilecek. Müslümanlar tarafından günahların bağışlandığına inandığı ve ibadetle geçirilen bu mübarek gecede Kur'an'ı Kerim, Levh-i Mahfûz'dan Dünya semasına inmiştir. Tüm İslam alemi için özel anlamlar barındıran geceyi ibadetlerle doldurmak isteyen Müslümanlar Berat Kandili ne zaman araştırmasına başladılar. Peki 2024 Berat Kandili ne zaman, hangi gün idrak edilecek, bugün kandil mi?