Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Berat Kandili ne zaman, hangi gün idrak edilecek, bugün kandil mi? 2024 Diyanet dini günler takvimiyle beraber Berat Gecesi
Giriş Tarihi: 20.02.2024 22:37 Güncelleme Tarihi: 20.02.2024 22:37

Berat Kandili ne zaman, hangi gün idrak edilecek, bugün kandil mi? 2024 Diyanet dini günler takvimiyle beraber Berat Gecesi

İslam ailemi için büyük bir öneme sahip olan Berat Kandili bu yıl şubat ayında idrak edilecek. Müslümanlar tarafından günahların bağışlandığına inandığı ve ibadetle geçirilen bu mübarek gecede Kur'an'ı Kerim, Levh-i Mahfûz'dan Dünya semasına inmiştir. Tüm İslam alemi için özel anlamlar barındıran geceyi ibadetlerle doldurmak isteyen Müslümanlar Berat Kandili ne zaman araştırmasına başladılar. Peki 2024 Berat Kandili ne zaman, hangi gün idrak edilecek, bugün kandil mi?

Berat Kandili ne zaman, hangi gün idrak edilecek, bugün kandil mi? 2024 Diyanet dini günler takvimiyle beraber Berat Gecesi

Bağışlanma ve tövbe anlamlarından gelen Berat Kandili için kısa bir süre kaldı. Birçok Müslüman Ramazan ayına kısa bir süre kalan mübarek üç ayları ve kandilleri ibadetlerle, dualarla, zikirlerle geçirmek istiyor. Peki Berat Kandili ne zaman? İşte diyanet dini günler takvimi Berat Kandili tarihi

Berat Kandili ne zaman, hangi gün idrak edilecek, bugün kandil mi? 2024 Diyanet dini günler takvimiyle beraber Berat Gecesi

2024 BERAT KANDİLİ NE ZAMAN?

Hicri takvime göre, Şaban ayının 14'üncü gününü 15'e bağlayan gecesi Berat Kandili eda edilir. Buna göre Berat Gecesi bu sene 24 Şubat Cumartesi günü idrak edilecek.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Berat Kandili ne zaman, hangi gün idrak edilecek, bugün kandil mi? 2024 Diyanet dini günler takvimiyle beraber Berat Gecesi

BERAT KANDİLİ FAZİLETİ NEDİR?

Berat, kameri aylardan olan Şaban ayının 15. gecesidir. Berat Gecesi, Kur'an-ı Kerim'in levh-i mahfuzdan dünya semasına toptan indirildiği gecedir.

Berat ise; borçtan, suç ve cezadan, hastalıktan kurtulmak demektir. Berat kelimesinin bu anlamlarla bağlantılı olarak bu geceye de Berat Gecesi denildiği bilinir ve bu nedenle de günahları bağışlananlara Allah'ın bu gecede berat yazacağı müjdelenmiştir.

Berat Kandili ne zaman, hangi gün idrak edilecek, bugün kandil mi? 2024 Diyanet dini günler takvimiyle beraber Berat Gecesi

BERAT KANDİLİ NEDİR?

Berat Arapça berâe/berâet (البرائة) kelimesinin Türkçeleşmiş şeklidir. Berâet, "iki şey arasında ilişki olmaması; kişinin bir yükümlülükten kurtulması veya yükümlülüğünün bulunmaması" anlamına gelir. Şâbanın on beşinci gecesinde müslümanların Allah'ın affı ve bağışlaması ile günah yükünden kurtulacağı umularak bu geceye Berat gecesi denmiştir. Berat gecesi için Arapça eserlerde "şâbanın ortasındaki gece", "mübarek gece", "rahmet gecesi" ve "sak (الصك = belge) gecesi" mânalarına gelen terkipler kullanılmaktadır.

Berat Kandili ne zaman, hangi gün idrak edilecek, bugün kandil mi? 2024 Diyanet dini günler takvimiyle beraber Berat Gecesi

Hz. Peygamber'in, "Allah Teâlâ -rahmetiyle- şâbanın on beşinci gecesi dünya semasında tecelli eder ve Kelb kabilesi koyunlarının kılları sayısından daha fazla kişiyi bağışlar" buyurduğu rivayet edilmiştir (Tirmizî, "Ṣavm", 39; İbn Mâce, "İḳāmetü'ṣ-ṣalât", 191). Diğer bir rivayete göre de Hz. Peygamber, "Şâbanın ortasında gece ibadet ediniz, gündüz oruç tutunuz. Allah o gece güneşin batmasıyla dünya semasında tecelli eder ve fecir doğana kadar, 'Yok mu benden af isteyen onu affedeyim, yok mu benden rızık isteyen ona rızık vereyim, yok mu bir musibete uğrayan ona âfiyet vereyim, yok mu şöyle, yok mu böyle!' der" buyurmuştur (İbn Mâce, "İḳāmetü'ṣ-ṣalât", 191).

SON DAKİKA