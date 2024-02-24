Giriş Tarihi: 24.02.2024 07:52
Güncelleme Tarihi: 24.02.2024
07:52
BERAT KANDİLİ NEDİR, bu gecenin önemi ne? Berat Kandili’nde ne oldu? İşte, Berat gecesi önemi ve fazileti
Berat Kandili anlamı, önemi ve fazileti ile ilgili bilgiler araştırılıyor. Arapça berâe-berâet kelimesinin Türkçeleşmiş hali olan Berat, temize çıkma, arınma gecesi anlamlarına gelir. Hicri aylardan şaban ayının on beşinci gecesinde idrak edilen ve yılın üçüncü kandili olan Berat Kandili bu yıl 24 Şubat Cumartesi günü kutlanıyor. Bu gece eller semaya açılacak, dua ve ibadetler yerine getirilecek. Berat gecesi af, arınma ve kurtuluş olarak kabul edilir. Peki, Dini kaynaklara göre Berat Kandili nedir, ne demek, bu gece ne oldu? Berat Kandili önemi ve anlamı nedir? İşte yanıtı.