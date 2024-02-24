BERAT KANDİLİ NEDİR, bu gecenin önemi ne? Berat Kandili’nde ne oldu? İşte, Berat gecesi önemi ve fazileti

BERAT KANDİLİ ANLAMI VE ÖNEMİ

Diyanet'in geçtiğimiz senelerde yaptığı açıklamaya göre "Kaynaklarımızda rahmet, icabet, gufran ve takdir olarak isimlendirilen Berat gecesi, af, arınma ve kurtuluş gecesidir."Hiç şüphesiz ki Beratın en derin anlamı af ve bağışlanmadır. Sevgili Peygamberimiz (sav) bu gecede Allah'a çokça ibadet edilmesini, gündüzünde ise oruç tutulmasını tavsiye etmiş ve bu gece güneş batınca Allah Teâlâ'nın dünyaya rahmetiyle tecellî ederek fecre kadar: "Bağışlanmak dileyen yok mu, onu bağışlayayım! Rızık isteyen yok mu, ona rızık vereyim! Belâya dûçar olan yok mu, ona afiyet vereyim!.." buyurduğunu bizlere müjdelemiştir. (İbn Mâce, İkâmetü's-Salavât, 19)