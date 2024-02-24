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Haberler Fotohaber BERAT KANDİLİ NEDİR, bu gecenin önemi ne? Berat Kandili’nde ne oldu? İşte, Berat gecesi önemi ve fazileti
Giriş Tarihi: 24.02.2024 07:52 Güncelleme Tarihi: 24.02.2024 07:52

BERAT KANDİLİ NEDİR, bu gecenin önemi ne? Berat Kandili’nde ne oldu? İşte, Berat gecesi önemi ve fazileti

Berat Kandili anlamı, önemi ve fazileti ile ilgili bilgiler araştırılıyor. Arapça berâe-berâet kelimesinin Türkçeleşmiş hali olan Berat, temize çıkma, arınma gecesi anlamlarına gelir. Hicri aylardan şaban ayının on beşinci gecesinde idrak edilen ve yılın üçüncü kandili olan Berat Kandili bu yıl 24 Şubat Cumartesi günü kutlanıyor. Bu gece eller semaya açılacak, dua ve ibadetler yerine getirilecek. Berat gecesi af, arınma ve kurtuluş olarak kabul edilir. Peki, Dini kaynaklara göre Berat Kandili nedir, ne demek, bu gece ne oldu? Berat Kandili önemi ve anlamı nedir? İşte yanıtı.

BERAT KANDİLİ NEDİR, bu gecenin önemi ne? Berat Kandili’nde ne oldu? İşte, Berat gecesi önemi ve fazileti

Berat Kandili'nde ne oldu, bu gece neler yapılır sorularına yanıt aranıyor. Berat Kandili'nin anlamı, önemi ve fazileti, mübarek gecenin gelmesiyle Müslümanların odaklandığı konular arasında yerini aldı. Yılın üçüncü kandili olan Berat Kandili 24 Şubat Cumartesi bugün tarihinde idrak ediliyor. Af, merhamet ve mağfiret vesilesi olarak kabul edilen mübarek Berat Kandili gecesinde bolca ibadet edecek, bu kıymetli gecede Müslümanlar tövbe ederek Allah'tan af dileyecek. Peki, Berat Kandili nedir, neden önemli? İşte detaylar.

BERAT KANDİLİ NEDİR, bu gecenin önemi ne? Berat Kandili’nde ne oldu? İşte, Berat gecesi önemi ve fazileti

BERAT KANDİLİ NEDİR?
Berat, Arapça berâe-berâet kelimesinin Türkçeleşmiş halidir. Kur'an'da Berae kökünden 25 kelime bulunmakta olup, bunlardan sadece iki tanesi Beraet şeklinde geçmektedir.

Berâet, iki şey arasında ilişki olmaması; kişinin herhangi bir yükümlülükten kurtulması veya yükümlülüğün bulunmaması anlamındadır. Istılah olarak berat ise, Allah'ın affı ve bağışlaması, günah, borç ve cezadan kurtulmak gibi anlamlara gelmektedir.

Beratın özünde, günahlardan arınma ve Yüce Allah'ın rahmet ve mağfiretine ulaşma amacı vardır.

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BERAT KANDİLİ NEDİR, bu gecenin önemi ne? Berat Kandili’nde ne oldu? İşte, Berat gecesi önemi ve fazileti

BERAT GECESİ'NDE NE OLDU?
Berat Kandili, Kur'an-ı Kerim'in Levh-i Mahfûz'dan Dünya semasına toptan indirildiği gecedir. Buna "inzâl" denir. Kadir Gecesi'nde ise Peygamber'e ilk kez ve parça parça indirilmeye başlanmıştır. Buna da "tenzîl" denir.

BERAT KANDİLİ NEDİR, bu gecenin önemi ne? Berat Kandili’nde ne oldu? İşte, Berat gecesi önemi ve fazileti

Hazreti Muhammed'in, Berat Gecesine ilişkin şöyle buyurduğu ifade edilir: "Şaban ayının 15'inci gecesini ibadetle geçirin, gündüzünde de oruç tutun. Çünkü Yüce Allah, bu gece dünya semasına rahmetiyle tecelli eder ve 'Yok mu tövbe eden, tövbesini kabul edeyim. Yok mu rızık isteyen, rızık vereyim. Yok mu şifa isteyen, şifa vereyim. Yok mu başka isteği olan ona da istediğini vereyim' buyurur.

BERAT KANDİLİ NEDİR, bu gecenin önemi ne? Berat Kandili’nde ne oldu? İşte, Berat gecesi önemi ve fazileti

BERAT KANDİLİ ANLAMI VE ÖNEMİ
Diyanet'in geçtiğimiz senelerde yaptığı açıklamaya göre "Kaynaklarımızda rahmet, icabet, gufran ve takdir olarak isimlendirilen Berat gecesi, af, arınma ve kurtuluş gecesidir."Hiç şüphesiz ki Beratın en derin anlamı af ve bağışlanmadır. Sevgili Peygamberimiz (sav) bu gecede Allah'a çokça ibadet edilmesini, gündüzünde ise oruç tutulmasını tavsiye etmiş ve bu gece güneş batınca Allah Teâlâ'nın dünyaya rahmetiyle tecellî ederek fecre kadar: "Bağışlanmak dileyen yok mu, onu bağışlayayım! Rızık isteyen yok mu, ona rızık vereyim! Belâya dûçar olan yok mu, ona afiyet vereyim!.." buyurduğunu bizlere müjdelemiştir. (İbn Mâce, İkâmetü's-Salavât, 19)

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