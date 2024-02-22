Giriş Tarihi: 22.02.2024 16:06
Güncelleme Tarihi: 22.02.2024
16:06
Berat Kandili nedir, ne demek, bu gecede ne oldu? Berat Kandili'nin anlamı, önemi ve faziletleri hakkında
Kur'an-ı Kerim'in Levh-i Mahfûz'dan Dünya semasına toptan indirildiği gece olan Berat Kandili, bu yıl 24 Şubat Cumartesi günü idrak edilecek. Şaban ayının 14. gününü 15. gününe bağlayan geceye denk gelen Berat Gecesi, 'temize çıkma' anlamıyla birlikte Müslümanlar için 'arınma gecesi' olarak kabul edilir. Bu mübarek geceyi tövbe ve ibadet ederek geçirmek isteyenler Berat Kandili'nin anlamı, önemi, fazileti için araştırmalara başladı. Peki; Dini kaynaklara göre Berat Kandili nedir, ne demek, bu gece ne oldu? İşte tüm bu soruların yanıtları haberimizde...