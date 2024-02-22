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Haberler Fotohaber Berat Kandili nedir, ne demek, bu gecede ne oldu? Berat Kandili'nin anlamı, önemi ve faziletleri hakkında
Giriş Tarihi: 22.02.2024 16:06 Güncelleme Tarihi: 22.02.2024 16:06

Berat Kandili nedir, ne demek, bu gecede ne oldu? Berat Kandili'nin anlamı, önemi ve faziletleri hakkında

Kur'an-ı Kerim'in Levh-i Mahfûz'dan Dünya semasına toptan indirildiği gece olan Berat Kandili, bu yıl 24 Şubat Cumartesi günü idrak edilecek. Şaban ayının 14. gününü 15. gününe bağlayan geceye denk gelen Berat Gecesi, 'temize çıkma' anlamıyla birlikte Müslümanlar için 'arınma gecesi' olarak kabul edilir. Bu mübarek geceyi tövbe ve ibadet ederek geçirmek isteyenler Berat Kandili'nin anlamı, önemi, fazileti için araştırmalara başladı. Peki; Dini kaynaklara göre Berat Kandili nedir, ne demek, bu gece ne oldu? İşte tüm bu soruların yanıtları haberimizde...

Berat Kandili nedir, ne demek, bu gecede ne oldu? Berat Kandili’nin anlamı, önemi ve faziletleri hakkında

Berat Kandili'nde ne oldu, bu gece neler yapılır soruları milyonların gündeminde yerini aldı. Şaban ayının 14. gününü 15. gününe bağlayan geceye denk gelen Berat Kandili, bu yıl 24 Şubat Cumartesi günü idrak edilecek. Mübarek Gece, Berat Gecesi ve Rahmet Gecesi gibi isimlerle de bilinen Berat Kandili, 'temize çıkma' anlamı taşır. 'Arınma gecesi' olarak kabul edilen bu kıymetli gecede Müslümanlar tövbe ederek Allah'tan af dileyecek. Berat gecesinin anlamı, önemi ve faziletleri için İslami kaynaklara başvuruluyor. Peki, Berat Kandili nedir, neden önemli? İşte detaylar.

Berat Kandili nedir, ne demek, bu gecede ne oldu? Berat Kandili’nin anlamı, önemi ve faziletleri hakkında

BERAT KANDİLİ CUMARTESİ GÜNÜ İDRAK EDİLECEK

Yılın üçüncü kandili olan ve Ramazanın müjdecisi kabul edilen Berat Kandili, bu yıl 24 Şubat Cumartesi günü idrak edilecek.

İslam alemi badetle dolu geçireceği bu özel günün anlamı, önemi ve faziletlerine odaklanmış durumda.

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Berat Kandili nedir, ne demek, bu gecede ne oldu? Berat Kandili’nin anlamı, önemi ve faziletleri hakkında

Bu gece bereketli bir gece olmakla birlikte Müslümanlara kulluk bilinci ve hesap verme şuuruyla yanlışlardan kaçınmayı, günahlardan arınmayı, affedici ve bağışlayıcı olmayı kazandırıyor.

İlahi bağışa ermenin umulduğu bu mübarek Berat Kandili önemi ve anlamı detayları şöyle;

Berat Kandili nedir, ne demek, bu gecede ne oldu? Berat Kandili’nin anlamı, önemi ve faziletleri hakkında

BERAT KANDİLİ NEDİR?

Berat Kandili, Hicri takvime göre Şaban ayının 14. gününü 15. gününe bağlayan gecedir.

Diyanet'in ifadesine göre rahmet, icabet, gufran ve takdir olarak isimlendirilen Berat gecesi, af, arınma ve kurtuluş gecesidir. İslam alemi için af dileme, günahlardan arınma gecesi olarak bilinen Berat Kandili Müslümanlar için bolca dua edilip ibadet yapılan kıymetli bir gündür.

Berat Kandili nedir, ne demek, bu gecede ne oldu? Berat Kandili’nin anlamı, önemi ve faziletleri hakkında

BERAT GECESİ NEDİR?

Berat kelimesi sözlükte "Berâet" olarak geçmektedir. Bu kelime "kişinin bir yükümlülükten kurtulması, yükümlülüğünün bulunmaması ya da temize çıkma" anlamına gelir.

Şaban ayının 14'ünü 15'ine bağlayan gece idrak edilen Berat Gecesi, Arapça eserlerde "Şaban'ın ortasındaki gece, rahmet gecesi, mübarek gece" gibi isimlendirmelerle geçer.

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