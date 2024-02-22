Berat Kandili nedir, ne demek, bu gecede ne oldu? Berat Kandili’nin anlamı, önemi ve faziletleri hakkında

Berat Kandili'nde ne oldu, bu gece neler yapılır soruları milyonların gündeminde yerini aldı. Şaban ayının 14. gününü 15. gününe bağlayan geceye denk gelen Berat Kandili, bu yıl 24 Şubat Cumartesi günü idrak edilecek. Mübarek Gece, Berat Gecesi ve Rahmet Gecesi gibi isimlerle de bilinen Berat Kandili, 'temize çıkma' anlamı taşır. 'Arınma gecesi' olarak kabul edilen bu kıymetli gecede Müslümanlar tövbe ederek Allah'tan af dileyecek. Berat gecesinin anlamı, önemi ve faziletleri için İslami kaynaklara başvuruluyor. Peki, Berat Kandili nedir, neden önemli? İşte detaylar.