Giriş Tarihi: 22.02.2024 16:04
Güncelleme Tarihi: 22.02.2024
16:04
Berat Kandili orucu ne zaman tutulur? Berat Kandili orucu fazileti nedir, kaç gün tutulur ve nasıl niyet edilmelidir?
Şaban ayı içerisinde idrak edilen Berat Kandili gelip çattı. Bu yıl 24 Şubat Cumartesi günü idrak edilecek olan kandil öncesinde Berat Kandili orucu ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Diyanet fetvaları ışığında Berat Kandili orucu ne zaman tutulur sorusu yanıt arıyor. Ramazan ayının habercisi olan bu anlam dolu günde oruç tutmak İslam alimleri tarafından tavsiye edilmektedir. Peki; Berat Kandili orucu fazileti nedir, kaç gün tutulur ve nasıl niyet edilir? İşte yanıtı.