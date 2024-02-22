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Haberler Fotohaber Berat Kandili orucu ne zaman tutulur? Berat Kandili orucu fazileti nedir, kaç gün tutulur ve nasıl niyet edilmelidir?
Giriş Tarihi: 22.02.2024 16:04 Güncelleme Tarihi: 22.02.2024 16:04

Berat Kandili orucu ne zaman tutulur? Berat Kandili orucu fazileti nedir, kaç gün tutulur ve nasıl niyet edilmelidir?

Şaban ayı içerisinde idrak edilen Berat Kandili gelip çattı. Bu yıl 24 Şubat Cumartesi günü idrak edilecek olan kandil öncesinde Berat Kandili orucu ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Diyanet fetvaları ışığında Berat Kandili orucu ne zaman tutulur sorusu yanıt arıyor. Ramazan ayının habercisi olan bu anlam dolu günde oruç tutmak İslam alimleri tarafından tavsiye edilmektedir. Peki; Berat Kandili orucu fazileti nedir, kaç gün tutulur ve nasıl niyet edilir? İşte yanıtı.

Berat Kandili orucu ne zaman tutulur? Berat Kandili orucu fazileti nedir, kaç gün tutulur ve nasıl niyet edilmelidir?

Diyanet dini günler takvimine göre Berat Kandili 22 Şubat 2024 Cumartesi günü idrak edilecek. Recep ve Şaban aylarında Hz. Peygamberin (s.a.s.) diğer aylara oranla daha fazla nafile oruç tuttuğu hadis kaynaklarında yer almaktadır. Bu noktada Berat Kandili orucu tutmak isteyenler Berat Kandili'nde oruç tutulur mu, kaç gün tutulur sorusuna yanıt arıyor. Peki, Berat Kandili orucu ne zaman tutulur, nasıl niyet edilir, fazileti nedir? İşte detaylar.

Berat Kandili orucu ne zaman tutulur? Berat Kandili orucu fazileti nedir, kaç gün tutulur ve nasıl niyet edilmelidir?

2024 BERAT KANDİLİ NE ZAMAN?

Mübarek üç ayların ikincisi olan Şaban ayı içerisinde idrak edilecek Berat Kandili ayın 14. Gününü 15. Gününe bağlayan gece olarak ifade ediliyor.

Bu yıl Berat Gecesi 24 Şubat 2024 Cumartesi günü idrak ediliyor.

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Berat Kandili orucu ne zaman tutulur? Berat Kandili orucu fazileti nedir, kaç gün tutulur ve nasıl niyet edilmelidir?

BERAT KANDİLİ ORUCU NE ZAMAN TUTULUR?

Mübarek Berat Kandili gecesini ibadet ve taatle geçirmenin pek çok sevabı ve feyzi vardır. Mübarek Berat Kandili hakkında Peygamber Efendimiz Hz.Muhammed (s.a.v) hadisi şeriflerinde şöyle buyurmuştur;

"Şaban ayının on beşinci gecesi olduğu zaman, gecesinde ibadete kalkın. Ve o gecenin gündüzünde (kandilden sonraki gün) oruç tutunuz. Çünkü o gece güneş batınca Allah'u Teâlâ o andan fecir oluncaya kadar: "Benden mağfiret dileyen yok mu, onu mağfiret edeyim. Benden rızık isteyen yok mu, onu rızıklandırayım. (Bir belâ ile) müptelâ olan yok mu, ona kurtuluş vereyim" diye buyurur." (İbn Mâce)

Berat Kandili orucu ne zaman tutulur? Berat Kandili orucu fazileti nedir, kaç gün tutulur ve nasıl niyet edilmelidir?

KANDİL GECESİ Mİ, BİR GÜN SONRA MI ORUÇ TUTULUR?

"Kandillerde oruç tutmak isteyen kişi, kandil gecesinin olduğu günde mi, bir gün sonrasında mı oruç tutmalıdır?" sorusuna Diyanet tarafından verilen yanıt şöyle:

Dinî açıdan güneşin batmasıyla önceki gün sona erer ve yeni bir gün başlar. Gece gündüzden önce gelir (Kurtubî, el-Câmi', XIV, 15). Nitekim Ramazan ayı, Şaban ayının son gününde güneşin batışıyla başladığı için, o gece teravih namazı kılınmakta ve Ramazan'ın son gününde güneşin batışıyla Şevval ayı başladığı için, o gecede teravih namazı kılınmamaktadır. Cuma günü de Perşembe günü akşam vaktinin girmesiyle başlar, Cuma günü akşam vaktine kadar devam eder.

Berat Kandili orucu ne zaman tutulur? Berat Kandili orucu fazileti nedir, kaç gün tutulur ve nasıl niyet edilmelidir?

Mesela "Recebin ilk Cuma gecesi" dendiği zaman perşembeyi ilk Cumaya bağlayan gece (akşam vaktinden sabah vaktine kadar olan süre) anlaşılır. Yine "Şaban'ın 15. gecesi" bu ayın 14. günü 15. güne bağlayan gece, "bayram gecesi" de arefe gününü bayrama bağlayan gecedir.

Bu itibarla kandil geceleri için tutulan nafile oruçların asıl zamanı, geceyi takip eden gün olmakla birlikte, daha önceki günle birlikte oruç tutulabilir.

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