Giriş Tarihi: 04.03.2024 16:30
Güncelleme Tarihi: 04.03.2024
16:33
Bergen filmi oyuncuları ve konusu gündemde! Bergen filmi konusu nedir, oyuncuları kimler, nerede ve ne zaman çekildi?
Bergen filmi oyuncuları ve konusu ile gündemde! Başrollerinde Farah Zeynep Abdullah ve Erdal Beşikçioğlu'nun yer aldığı Bergen filmi, 4 Mart Pazartesi akşamı izleyici karşısına çıkıyor. Arabesk müziğin unutulmaz kadın şarkıcılarından Bergen'in hayat hikayesini anlatan yapımın yönetmen koltuğunda Mehmet Binay ve Caner Alper oturuyor. Peki, Bergen filmi konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var, nerede çekildi? İşte filme dair merak edilenler…