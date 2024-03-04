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Haberler Fotohaber Bergen filmi oyuncuları ve konusu gündemde! Bergen filmi konusu nedir, oyuncuları kimler, nerede ve ne zaman çekildi?
Giriş Tarihi: 04.03.2024 16:30 Güncelleme Tarihi: 04.03.2024 16:33

Bergen filmi oyuncuları ve konusu gündemde! Bergen filmi konusu nedir, oyuncuları kimler, nerede ve ne zaman çekildi?

Bergen filmi oyuncuları ve konusu ile gündemde! Başrollerinde Farah Zeynep Abdullah ve Erdal Beşikçioğlu'nun yer aldığı Bergen filmi, 4 Mart Pazartesi akşamı izleyici karşısına çıkıyor. Arabesk müziğin unutulmaz kadın şarkıcılarından Bergen'in hayat hikayesini anlatan yapımın yönetmen koltuğunda Mehmet Binay ve Caner Alper oturuyor. Peki, Bergen filmi konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var, nerede çekildi? İşte filme dair merak edilenler…

Bergen filmi oyuncuları ve konusu gündemde! Bergen filmi konusu nedir, oyuncuları kimler, nerede ve ne zaman çekildi?

Arabeskin kraliçesi olarak adlandırılan Bergen'in hayat hikayesi izleyiciyle buluşuyor. Senaryosunu Sema Kaygusuz ve Yıldız Bayazıt'ın kaleme aldığı yapım, 4 Mart Pazartesi akşamı ATV ekranlarına geliyor. Bu noktada Bergen filmi oyuncuları ve konusu seyirciler tarafından merak edilip araştırılmaya başlandı. Farah Zeynep Abdullah, Erdal Beşikçioğlu, Tilbe Saran, Nergis Öztürk ve Şebnem Sönmez gibi isimleri bir araya getiren film, 4 Mart 2022 tarihinde vizyona girdi. Peki, Bergen filmi konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var, nerede çekildi? İşte detaylar…

Bergen filmi oyuncuları ve konusu gündemde! Bergen filmi konusu nedir, oyuncuları kimler, nerede ve ne zaman çekildi?

BERGEN FİLMİ BU AKŞAM ATV EKRANLARINDA!

2022 yapımı Bergen filmi bu akşam ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Farah Zeynep Abdullah, Erdal Beşikçioğlu, Tilbe Saran gibi isimlerine yer aldığı Bergen 4 Mart Pazartesi saat 20.00'de ATV'de!

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Bergen filmi oyuncuları ve konusu gündemde! Bergen filmi konusu nedir, oyuncuları kimler, nerede ve ne zaman çekildi?

BERGEN FİLM KONUSU

Arabeskin unutulmayan kadın seslerinden biri olan Bergen'in hayatını anlatan filmde, Bergen olarak bilinen Belgin'in Ankara'dan Adana'ya, oradan da yaşadığı aşkın ardından ebediyete uzanan öyküsünü anlatıyor.

1959 yılında Mersin'de yedi çocuklu bir ailenin en küçük çocuğu olarak dünyaya gelir Belgin. Anne ve babasının boşanması hayatını kökten değiştirir. Ankara'da yaşarken annesinden başka kimsesi yoktur, baba yoksunluğu, içinde derin bir boşluk açar. Öte yandan, konservatuara girme başarısıyla katmerlenen gelecek umudu, ilk aşkı Abdullah'tan ayrılmasıyla yara alır. Ama onun en büyük gücü yeteneğidir. Ankara'nın prestijli mekânı Feyman Kulüp'te keşfedilmesiyle birlikte, parlayan genç bir yıldıza, Bergen'e dönüşür.

Bergen filmi oyuncuları ve konusu gündemde! Bergen filmi konusu nedir, oyuncuları kimler, nerede ve ne zaman çekildi?

Ancak zamanın koşullarında yapılan kontratlar sebebiyle Bergen, geçici olarak çalışmak üzere annesiyle birlikte Adana'ya gider. Adana'da çalıştığı müzikholde sahne ve müzik tarzını değiştirmek zorunda kalır. Daha sonra evleneceği Halis Serbest ile karşılaşmasıyla, manipülatif olaylar dizisinin içinde bulur kendini. Halis Serbest'le yaptığı evlilik ise düşlediğinin tersine Bergen'i hayattan koparır. Şiddet dolu günlerde tümüyle yalnızdır.

Kariyerinin en güzel, en parlak döneminde Halis Serbest'in kezzap saldırısına uğrayan Bergen bir gözünü kaybeder. Genç kadın, yaşadığı trajediye rağmen sahnelere döndüğünde, başarılı yorumculuğu ile Türkiye çapında büyük bir şöhret kazanır. Tehdit, taciz ve şiddet eylemleriyle seyreden gerilimli ve git-gellerle dolu bir ilişkidir Halis'le yaşadığı. Bergen hep korku içindedir. Artık kesin bir biçimde bu kâbustan kurtulduğunu düşünürken, hiç beklemediği bir anda ve mekanda silahlı saldırıya uğrar. Annesinin ağır yaralandığı bu saldırıda Bergen hayatını kaybeder. Henüz 30 yaşındaki Bergen öldüğünde, hem bir kurban hem de arabeskin kraliçesi olarak Türk halkının kalbine kazınır.

Bergen filmi oyuncuları ve konusu gündemde! Bergen filmi konusu nedir, oyuncuları kimler, nerede ve ne zaman çekildi?

BERGEN OYUNCULARI

Farah Zeynep Abdullah - Bergen (Belgin Sarılmışer)

Tilbe Saran - Sabahat Sarılmışer

Erdal Beşikçioğlu - Halis Serbest

Nergis Öztürk - Nadire

Şebnem Sönmez - Suna

Ahmet Kayakesen - Abdullah

Arif Pişkin - Selahattin

Suzan Kardeş - Komşu

Cemal Günbaş - Erdal

Ali Seçkiner Alıcı - Cevdet

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