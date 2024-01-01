Giriş Tarihi: 01.01.2024 11:00
Güncelleme Tarihi: 01.01.2024
11:20
BERK ATAN KİMDİR, kaç yaşında ve aslen nereli? İşte Berk Atan hayatı, kariyeri, rol aldığı diziler ve filmler!
Lingo Türkiye 2024 Yılbaşı Özel konuklarından birisi de Berk Atan oldu. 2012 Best Model of Turkey birincisi olan ünlü isim, Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü'nde eğitim aldı. Güneşin Kızları dizisinde hayat verdiği Savaş Mertoğlu karakteriyle adını duyuran yakışıklı oyuncu, şimdilerde Gönül Dağı dizisinde Taner rolünü üstleniyor. Peki; Berk Atan kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Lingo Türkiye 2024 Yılbaşı Özel konuğu Berk Atan hayatı, kariyeri, rol aldığı diziler ve filmler…