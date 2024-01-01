BERK ATAN KİMDİR, kaç yaşında ve aslen nereli? İşte Berk Atan hayatı, kariyeri, rol aldığı diziler ve filmler!

BERK ATAN KİMDİR?

26 Eylül 1991 tarihinde İzmir'de dünyaya gelen manken, model ve oyuncu Berk Atan, 2012 Best Model of Turkey birincisidir. Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü'nde eğitimini tamamlamıştır.

Kameralar karşısına ilk kez Her Şey Yolunda dizisindeki Selçuk Demircioğlu karakteri ile geçen Berk Atan, daha sonra Altındağlı dizisinde Pamir karakterini canlandırmıştır.

2015-2016 yılları arasında yayımlanan Güneşin Kızları dizisinde Savaş Mertoğlu karakterini canlandıran Atan, 2017 yılında yayımlanan Dayan Yüreğim dizisinde Atıf Sinan Şanal karakterine hayat vermiştir.