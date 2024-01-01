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Giriş Tarihi: 01.01.2024 11:00 Güncelleme Tarihi: 01.01.2024 11:20

BERK ATAN KİMDİR, kaç yaşında ve aslen nereli? İşte Berk Atan hayatı, kariyeri, rol aldığı diziler ve filmler!

Lingo Türkiye 2024 Yılbaşı Özel konuklarından birisi de Berk Atan oldu. 2012 Best Model of Turkey birincisi olan ünlü isim, Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü'nde eğitim aldı. Güneşin Kızları dizisinde hayat verdiği Savaş Mertoğlu karakteriyle adını duyuran yakışıklı oyuncu, şimdilerde Gönül Dağı dizisinde Taner rolünü üstleniyor. Peki; Berk Atan kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Lingo Türkiye 2024 Yılbaşı Özel konuğu Berk Atan hayatı, kariyeri, rol aldığı diziler ve filmler…

BERK ATAN KİMDİR, kaç yaşında ve aslen nereli? İşte Berk Atan hayatı, kariyeri, rol aldığı diziler ve filmler!

Berk Atan, Lingo Türkiye 2024 Yılbaşı Özel konukları arasında yer alıyor. Sunucu ve oyuncu Ebru Destan'ın yeğeni olan ünlü ismin hayatı ve kariyeri merak ediliyor. Güneşin Kızları, Dayan Yüreğim, Cennet'in Gözyaşları gibi dizilerde boy gösteren oyuncu, dört sezondur Gönül Dağı dizisinde Taner karakterini canlandırıyor. Peki; Berk Atan kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizi, film ve reklamlarda rol aldı? İşte Lingo Türkiye 2024 Yılbaşı Özel konuğu Berk Atan hayatı ve kariyerine dair detaylar!

BERK ATAN KİMDİR, kaç yaşında ve aslen nereli? İşte Berk Atan hayatı, kariyeri, rol aldığı diziler ve filmler!

BERK ATAN KİMDİR?

26 Eylül 1991 tarihinde İzmir'de dünyaya gelen manken, model ve oyuncu Berk Atan, 2012 Best Model of Turkey birincisidir. Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü'nde eğitimini tamamlamıştır.

Kameralar karşısına ilk kez Her Şey Yolunda dizisindeki Selçuk Demircioğlu karakteri ile geçen Berk Atan, daha sonra Altındağlı dizisinde Pamir karakterini canlandırmıştır.

2015-2016 yılları arasında yayımlanan Güneşin Kızları dizisinde Savaş Mertoğlu karakterini canlandıran Atan, 2017 yılında yayımlanan Dayan Yüreğim dizisinde Atıf Sinan Şanal karakterine hayat vermiştir.

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BERK ATAN KİMDİR, kaç yaşında ve aslen nereli? İşte Berk Atan hayatı, kariyeri, rol aldığı diziler ve filmler!

2017-2018 yılları arasında yayımlanan Cennet'in Gözyaşları dizisinde Selim karakterini canlandıran yakışıklı oyuncu, günümüzde ise TRT 1'de yayımlanan Gönül Dağı dizisinde Taner karakterini canlandırmaktadır.

Sunucu ve oyuncu Ebru Destan'ın yeğenidir.

BERK ATAN KİMDİR, kaç yaşında ve aslen nereli? İşte Berk Atan hayatı, kariyeri, rol aldığı diziler ve filmler!

FİLMOGRAFİSİ

2013 Her Şey Yolunda Selçuk Başrol oyuncusu

2013 Altındağlı Pamir

2015-2016 Güneşin Kızları Savaş Mertoğlu

2017 Dayan Yüreğim Atıf Sinan Şanal

2017 Tahin Pekmez Akif Başrol oyuncusu

2017-2018 Cennet'in Gözyaşları Selim Arısoy

2020-günümüz Gönül Dağı Taner Kaya

2022 İbrahim Selim ile Bu Gece Kendisi Konuk

BERK ATAN KİMDİR, kaç yaşında ve aslen nereli? İşte Berk Atan hayatı, kariyeri, rol aldığı diziler ve filmler!
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