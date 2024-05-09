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Haberler Fotohaber BİLSEM bireysel değerlendirme sınavı ne zaman? MEB 2024 BİLSEM sınav giriş belgesi yayınlandı mı, nereden ve nasıl alınır?
Giriş Tarihi: 09.05.2024 15:50 Güncelleme Tarihi: 09.05.2024 15:50

BİLSEM bireysel değerlendirme sınavı ne zaman? MEB 2024 BİLSEM sınav giriş belgesi yayınlandı mı, nereden ve nasıl alınır?

BİLSEM bireysel değerlendirme sınav tarihi 2023-2024 eğitim öğretim yılı için araştırılıyor. Bilim ve Sanat Merkezleri için öğrenci tanılama ve yerleştirme süreci kapsamında ön değerlendirme sınavları 10 Şubat-14 Nisan 2024 tarihleri arasında yapıldı. Bu sınavlarda başarılı olan öğrenciler, bireysel değerlendirmeye davet edildi. BİLSEM bireysel değerlendirme sınavlarının ne zaman yapılacağı ve sınav yerlerinin açıklanacağı tarih MEB tarafından duyurulmuştu. Peki, BİLSEM bireysel değerlendirme sınavı ne zaman yapılacak, hangi tarihte? 2024 BİLSEM sınav giriş belgesi yayınlandı mı, nereden alınır?

BİLSEM bireysel değerlendirme sınavı ne zaman? MEB 2024 BİLSEM sınav giriş belgesi yayınlandı mı, nereden ve nasıl alınır?

BİLSEM ön değerlendirme sonuçları 18 Nisan'da açıklandı. Akabinde ise BİLSEM bireysel değerlendirme sınavı ne zaman yapılacak sorusu gündemdeki yerini aldı. 6 Mayıs'ta başlayan bireysel değerlendirme randevuları 10 Mayıs'ta sona erecek. Milli Eğitim Bakanlığı uygulama takvimine göre, bireysel değerlendirme uygulamaları sonucunda Bakanlık tarafından yetenek alanlarına göre belirlenecek olan puanı geçen öğrenciler bilim ve sanat merkezine kayıt hakkı kazanacak. Peki, MEB ile 2024 BİLSEM sınav giriş belgesi yayınlandı mı, nereden alınır?

BİLSEM bireysel değerlendirme sınavı ne zaman? MEB 2024 BİLSEM sınav giriş belgesi yayınlandı mı, nereden ve nasıl alınır?

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 2023-2024 yılı Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) öğrenci tanılama ve yerleştirme kılavuzu yayımlanmıştı.

Bakanlık tarafından paylaşılan takvim doğrultusunda öğrenciler, 10 Şubat- 14 Nisan 2024 tarihleri arasında yetenek alanlarına göre ön değerlendirmeye alındı.

BİLSEM ön değerlendirme sonuçları, 18 Nisan 2024 Perşembe günü erişime açıldı. Ön değerlendirme uygulamasına itiraz başvuruları ise 22-26 Nisan 2024 tarihlerinde alındı.

Ön değerlendirme uygulamaları tamamlanmasıyla birlikte bireysel değerlendirme süreci başlayacak.

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BİLSEM bireysel değerlendirme sınavı ne zaman? MEB 2024 BİLSEM sınav giriş belgesi yayınlandı mı, nereden ve nasıl alınır?

BİLSEM BİREYSEL DEĞERLENDİRME BAŞVURUSU 2024 DEVAM EDİYOR!

BİLSEM'de ikinci aşama olan bireysel değerlendirme için randevu süreci, 6 Mayıs'ta başladı ve 10 Mayıs Cuma günü sona erecek.

BİLSEM bireysel değerlendirme sınavı ne zaman? MEB 2024 BİLSEM sınav giriş belgesi yayınlandı mı, nereden ve nasıl alınır?

BİLSEM BİREYSEL DEĞERLENDİRME SINAVI NE ZAMAN?

Takvime göre, BİLSEM bireysel değerlendirme sınavları 26 Mayıs- 26 Temmuz 2024 tarihleri arasında yapılacak. Sonuçlar ise 31 Temmuz 2024 tarihinde açıklanacak.

BİLSEM bireysel değerlendirme sınavı ne zaman? MEB 2024 BİLSEM sınav giriş belgesi yayınlandı mı, nereden ve nasıl alınır?

BİLSEM SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Bireysel değerlendirme uygulamalarına alınacak öğrencilerin giriş belgeleri, 15 Mayıs tarihinde e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yayımlanacak.

Kayıt hakkı kazanan öğrenciler, 31 Temmuz 2024 tarihinde ilan edilecek. Kayıt işlemleri, 05-29 Ağustos 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

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