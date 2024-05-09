BİLSEM bireysel değerlendirme sınavı ne zaman? MEB 2024 BİLSEM sınav giriş belgesi yayınlandı mı, nereden ve nasıl alınır?

Giriş Tarihi: 09.05.2024 15:50
Güncelleme Tarihi: 09.05.2024
15:50
BİLSEM bireysel değerlendirme sınav tarihi 2023-2024 eğitim öğretim yılı için araştırılıyor. Bilim ve Sanat Merkezleri için öğrenci tanılama ve yerleştirme süreci kapsamında ön değerlendirme sınavları 10 Şubat-14 Nisan 2024 tarihleri arasında yapıldı. Bu sınavlarda başarılı olan öğrenciler, bireysel değerlendirmeye davet edildi. BİLSEM bireysel değerlendirme sınavlarının ne zaman yapılacağı ve sınav yerlerinin açıklanacağı tarih MEB tarafından duyurulmuştu. Peki, BİLSEM bireysel değerlendirme sınavı ne zaman yapılacak, hangi tarihte? 2024 BİLSEM sınav giriş belgesi yayınlandı mı, nereden alınır?