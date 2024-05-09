BİLSEM bireysel değerlendirme sınavı ne zaman? MEB 2024 BİLSEM sınav giriş belgesi yayınlandı mı, nereden ve nasıl alınır?

BİLSEM ön değerlendirme sonuçları 18 Nisan'da açıklandı. Akabinde ise BİLSEM bireysel değerlendirme sınavı ne zaman yapılacak sorusu gündemdeki yerini aldı. 6 Mayıs'ta başlayan bireysel değerlendirme randevuları 10 Mayıs'ta sona erecek. Milli Eğitim Bakanlığı uygulama takvimine göre, bireysel değerlendirme uygulamaları sonucunda Bakanlık tarafından yetenek alanlarına göre belirlenecek olan puanı geçen öğrenciler bilim ve sanat merkezine kayıt hakkı kazanacak. Peki, MEB ile 2024 BİLSEM sınav giriş belgesi yayınlandı mı, nereden alınır?