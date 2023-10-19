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Haberler Fotohaber BİM AKTÜEL KATALOG ÜRÜNLERİ YARIN SATIŞTA! 20 Ekim 2023 BİM aktüel indirim kataloğunda ısıtıcı, radyatör, bebek ürünleri fırsatı!
Giriş Tarihi: 19.10.2023 17:30 Güncelleme Tarihi: 19.10.2023 17:30

BİM AKTÜEL KATALOG ÜRÜNLERİ YARIN SATIŞTA! 20 Ekim 2023 BİM aktüel indirim kataloğunda ısıtıcı, radyatör, bebek ürünleri fırsatı!

BİM aktüel katalog 20 Ekim 2023 Cuma günü için yayınlandı. BİM'de bu hafta Cuma teknolojik ürünler, kişisel bakım ürünleri, bebek ürünleri, katlanabilir plastik ürünler, oyuncak çeşitleri indirimli fiyattan raflarda yerini alıyor. Dev market zincirinde kış fırsatları dikkat çekiyor. Çift yönlü elektrikli ısıtıcı, dilimli radyatör, mini ısıtıcı, fanlı ısıtıcı, mont, kazak gibi ürünler satışa çıkıyor. Peki, BİM aktüel ürünler kataloğu ile haftanın yıldızları neler? İşte, 20 Ekim 2023 Cuma BİM katalog indirimli liste sayfa sayfa incele...

BİM aktüel ürünler kataloğu 20 Ekim 2023 Cuma: BİM’de kış fırsatları! Elektrikli ısıtıcı, dilimli radyatör, mont, kazak yarın satışta!

20 Ekim 2023 tarihli BİM aktüel kataloğu alışveriş severler ile buluştu. Dev market zinciri, her hafta Salı ve Cuma günleri raflarını indirimli ürünlerle yeniliyor. BİM'de bu hafta neler var merak ediliyor. Cuma indirimleri ile TV, süpürge gibi teknolojik ürünler, ısıtıcı çeşitleri, radyatör, çocuk oyuncakları, bebek ürünler, kışlık giyim ve market malzemeleri raflarda yerini alıyor. Peki, Bu haftanın BİM aktüel kataloğu ürünleri neler? İşte, 7 sayfalık BİM aktüel kataloğu 20 Ekim 2023 indirim listesi…

BİM aktüel ürünler kataloğu 20 Ekim 2023 Cuma: BİM’de kış fırsatları! Elektrikli ısıtıcı, dilimli radyatör, mont, kazak yarın satışta!
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BİM aktüel ürünler kataloğu 20 Ekim 2023 Cuma: BİM’de kış fırsatları! Elektrikli ısıtıcı, dilimli radyatör, mont, kazak yarın satışta!
BİM aktüel ürünler kataloğu 20 Ekim 2023 Cuma: BİM’de kış fırsatları! Elektrikli ısıtıcı, dilimli radyatör, mont, kazak yarın satışta!
BİM aktüel ürünler kataloğu 20 Ekim 2023 Cuma: BİM’de kış fırsatları! Elektrikli ısıtıcı, dilimli radyatör, mont, kazak yarın satışta!
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