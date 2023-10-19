BİM AKTÜEL KATALOG ÜRÜNLERİ YARIN SATIŞTA! 20 Ekim 2023 BİM aktüel indirim kataloğunda ısıtıcı, radyatör, bebek ürünleri fırsatı!

BİM aktüel katalog 20 Ekim 2023 Cuma günü için yayınlandı. BİM'de bu hafta Cuma teknolojik ürünler, kişisel bakım ürünleri, bebek ürünleri, katlanabilir plastik ürünler, oyuncak çeşitleri indirimli fiyattan raflarda yerini alıyor. Dev market zincirinde kış fırsatları dikkat çekiyor. Çift yönlü elektrikli ısıtıcı, dilimli radyatör, mini ısıtıcı, fanlı ısıtıcı, mont, kazak gibi ürünler satışa çıkıyor. Peki, BİM aktüel ürünler kataloğu ile haftanın yıldızları neler? İşte, 20 Ekim 2023 Cuma BİM katalog indirimli liste sayfa sayfa incele...