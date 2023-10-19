BİM AKTÜEL KATALOG ÜRÜNLERİ YARIN SATIŞTA! 20 Ekim 2023 BİM aktüel indirim kataloğunda ısıtıcı, radyatör, bebek ürünleri fırsatı!

20 Ekim 2023 tarihli BİM aktüel kataloğu alışveriş severler ile buluştu. Dev market zinciri, her hafta Salı ve Cuma günleri raflarını indirimli ürünlerle yeniliyor. BİM'de bu hafta neler var merak ediliyor. Cuma indirimleri ile TV, süpürge gibi teknolojik ürünler, ısıtıcı çeşitleri, radyatör, çocuk oyuncakları, bebek ürünler, kışlık giyim ve market malzemeleri raflarda yerini alıyor. Peki, Bu haftanın BİM aktüel kataloğu ürünleri neler? İşte, 7 sayfalık BİM aktüel kataloğu 20 Ekim 2023 indirim listesi…