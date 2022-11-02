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Haberler Fotohaber BİM Çalışma Saatleri - Hafta İçi ve Hafta Sonu BİM Kaçta Kapanıyor, Kaçta Açılıyor, Açılış Kapanış Saati Nedir
Giriş Tarihi: 02.11.2022 13:19 Güncelleme Tarihi: 02.11.2022 13:19

BİM Çalışma Saatleri - Hafta İçi ve Hafta Sonu BİM Kaçta Kapanıyor, Kaçta Açılıyor, Açılış Kapanış Saati Nedir

BİM çalışma saatleri, bu marketten sıklıkla alışveriş yapanların takip ettiği konulardan biridir. Aradığınız birçok şeyi bulabileceğiniz BİM market zinciri, günümüzde hemen hemen tüm il ve ilçe merkezinde bulunur. Market alışverişi yapmak isteyen vatandaşlar 2022 BİM çalışma saatleri hakkında araştırma yaparak güncel açılış kapanış saatlerini öğrenmek istiyor. Haftaiçi ve haftasonu BİM kaçta kapanıyor, kaçta açılıyor, açılış kapanış saati nedir sorularının cevabını sizler için derledik. İşte BİM kaçta açılıyor sorusunun yanıtı.

BİM Çalışma Saatleri - Hafta İçi ve Hafta Sonu BİM Kaçta Kapanıyor, Kaçta Açılıyor, Açılış Kapanış Saati Nedir

BİM çalışma saatleri 2022, süpermarketlerin açılış ve kapanış saatleri, İç işleri Bakanlığı tarafından hazırlanan yönerge esaslarına göre düzenlenir. BİM market çalışma saatleri bilinerek alışveriş zamanınızı tayin edebilirsiniz. BİM açılış kapanış saatleri, ihtiyaçlarınızı karşılamaya yetecek zaman aralığındadır. Öte yandan, BİM Cuma çalışma saatleri, diğer süpermarketlerden farklı olabilir. BİM kapanış saati ve merak ettiğiniz diğer hususlar yazımızın devamında.

BİM Çalışma Saatleri - Hafta İçi ve Hafta Sonu BİM Kaçta Kapanıyor, Kaçta Açılıyor, Açılış Kapanış Saati Nedir

BİM Çalışma Saatleri

BİM, Türkiye'de en fazla şubesi bulunan süpermarket zincirlerinden biridir. Söz konusu marketin portföyünde 850'nin üzerinde ürün bulunur. Bunun yanında marketin aktüel ürünleri de müşterilerin dikkatini çeken parçalar arasındadır. BİM marketler zincirinin tüm Türkiye'deki çalışma saatleri aynıdır.

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BİM Çalışma Saatleri - Hafta İçi ve Hafta Sonu BİM Kaçta Kapanıyor, Kaçta Açılıyor, Açılış Kapanış Saati Nedir

Hafta İçi ve Hafta Sonu BİM Kaçta Açılıyor ve Kapanıyor?

BİM marketlerinin hafta içi ve hafta sonu çalışma saati aynıdır. Bahse konu market haftanın 7 günü müşterilerine hizmet verir. Bu kapsamda marketin açılış saati 09:00, kapanışı ise 21:00'dır. Marketlerde öğle arası yoktur. Hizmetin aksamaması için tüm personel vardiyalı şekilde çalıştırılır.

BİM Çalışma Saatleri - Hafta İçi ve Hafta Sonu BİM Kaçta Kapanıyor, Kaçta Açılıyor, Açılış Kapanış Saati Nedir

BİM Cuma Çalışma Saatleri

Cuma günleri ise cuma namazı vaktinde marketin kapalı olduğunu görebilirsiniz. Bu vakit, cuma günü öğle ezanının okunduğu saate göre ayarlanır.

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