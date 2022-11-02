Giriş Tarihi: 02.11.2022 13:19 Güncelleme Tarihi: 02.11.2022 13:19

BİM Çalışma Saatleri - Hafta İçi ve Hafta Sonu BİM Kaçta Kapanıyor, Kaçta Açılıyor, Açılış Kapanış Saati Nedir

BİM çalışma saatleri, bu marketten sıklıkla alışveriş yapanların takip ettiği konulardan biridir. Aradığınız birçok şeyi bulabileceğiniz BİM market zinciri, günümüzde hemen hemen tüm il ve ilçe merkezinde bulunur. Market alışverişi yapmak isteyen vatandaşlar 2022 BİM çalışma saatleri hakkında araştırma yaparak güncel açılış kapanış saatlerini öğrenmek istiyor. Haftaiçi ve haftasonu BİM kaçta kapanıyor, kaçta açılıyor, açılış kapanış saati nedir sorularının cevabını sizler için derledik. İşte BİM kaçta açılıyor sorusunun yanıtı.